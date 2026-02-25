領軍中研院10年 廖俊智：打造南部院區成研究重鎮

快訊

中央社／ 台北25日電
中研院院長廖俊智。中研院提供
中研院院長廖俊智。中研院提供

中研院廖俊智將於6月20日卸任院長一職，回顧領軍中研院10年期間，他說，讓南部院區從一片沙土發展為研究重鎮、為中研院帶入新觀念與新做法等，是最主要成就。

根據中央研究院組織法規定，中研院院長任期為5年，連選得連任1次。廖俊智在民國105年6月接任中研院第11任院長後，110年6月21日續任第12任院長，任期將於今年6月20日屆滿。

擔任中研院長10年，廖俊智今天與媒體餐敘時指出，將中研院的南部院區從零建設發展到目前成果，是過去10年來最主要成就。

廖俊智回顧，十多年前中研院南部院區仍為一片沙土，不僅沒有建築，連研究定位也不明確，因此當時除了先做好基礎建設外，也先確立「中研院南部院區與北部一樣重要，不是中研院的分院」的定位。

廖俊智說，南部院區原本是希望利用南部特色來發展研究，但這不足以展現「雄心善智」，因此中研院在南部院區建置全台灣最先進研究基地，包含量子、人社、農業基地等，也設置關鍵議題研究中心，推動量子計畫、淨零計畫等，打造具全球競爭力的研究基地。

廖俊智表示，這與過去中研院用成立研究所、研究中心來發展研究的方式不同，若是需要與時俱進的研究議題就都會在南部院區，北部院區則保留長期深耕的研究傳統，把新的觀念及做法帶到中研院，也呼應自己當初進到中研院的三大願景，包含成就全球頂尖研究、解決社會關鍵責任，以及訓練人才。

在訓練人才部分，廖俊智表示，過去一年已積極推動「人事三箭」，包含二次長聘讓研究員在60歲至63歲期間可提早申請特殊延長服務，審查通過後可一次聘任至70歲，以及以國際待遇與研究資源來延攬具發展潛力的「非長聘」卓越研究學者，提供5加5年聘期。

此外，廖俊智說，台灣少子化議題嚴重，也遇到退休潮，全台灣教授大量退休，教研人才遠比10年前急速下降，中研院也不例外，因此須積極延攬人才，過去須先核定員額再對外徵才，流程耗時，如今已暫時取消員額限制，能逕送聘審委員會審查，加速攬才時程。

廖俊智說，除了成就全球頂尖研究及訓練人才外，也不能忘了社會關鍵責任、很重要但沒人做的事情，「我們就挑起這個責任」，像是量子科技是下一代科技但沒有人做，「中研院帶頭」。

他也提到，疫情後自己出國頻繁，也可以明顯感受到各國對台灣科研實力的肯定。

