快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

海委會「跨域協力」專案 導入AI強化治理韌性

中央社／ 記者張已亷高雄25日電

海委會今天啟動「跨域協力，激發廉能韌性」專案計畫，首波針對政風人員，以多元職能理念，辦理AI工具整合應用訓練，提升風險敏銳度，掌握關鍵風險因子，提升治理韌性。

海洋委員會今天發布新聞稿說明，首場講習由台中地檢署簡任檢察事務官兼副主任蘇聖軒授課，其具備數位偵查背景，期盼將廉能意識內化為日常行為慣性，並導入AI數位治理思維，希望藉此掌握關鍵風險因子，提升整體廉能治理韌性。

蘇聖軒表示，AI不是要取代專業判斷，而是輔助人員在秒級間，完成大量資料邏輯比對，將「新科技」轉化為協助機關解決「舊問題」的利器。

海洋委員會政風處長徐裕明表示，政風人員要成為機關「智慧廉能幕僚」，需運用創新AI賦能，優化行政效能與風險控管，進入時代前緣，以協助推動安全防弊，守護機關廉潔與專業韌性。

海委會指出，此次研習課程聚焦「如何運用AI增加廉政工作效率」，講師透過實機演練，傳授生成式AI與大數據分析技術，示範多款目前常用的AI工具，實例操作如何創建AI專家、鍵輸關鍵指令、快速歸納爭點及比對發掘異常數據。

海委會提到，學員認為AI輔助能減輕重複性庶務負擔，並體會「智慧防貪」實效，運用科技及數據分析補強漏洞，期盼能有效協助機關建構嚴密數位防禦機制。

海委會政風處表示，此次研習是數位轉型新起點，未來將持續將AI科技深度融入廉潔文化推廣，製作數位教材、短影音及 LINE貼圖等媒介，擴大廉潔文化滲透力與誠信共識能量。

海委會指出，今年以「跨域協力」為策略主軸提出專案計畫，執行重點涵蓋「深耕素養知能」、「精進預警效能」、「鏈結跨域資源」、「創發多元宣導」及「完善反饋途徑」等5大面向。

海委會 廉政

延伸閱讀

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

帛琉傳統帆船啟航橫跨西太平洋 訂3月抵台

海委會加碼運動幣 潛水時守護海洋生態

影／爆料管碧玲「常闖院長辦公室」 卓榮泰：愁眉苦臉進、快快樂樂出

相關新聞

前新聞局長邵玉銘追思禮拜3/7舉行 國民黨將表彰貢獻

行政院前新聞局長邵玉銘日前過世，享壽87歲，追思禮拜將於3月7日下午2點至3點半舉行，地點在基督教浸信會懷恩堂（台北市新...

曾祖父為殉職地方官、爺爺疼愛繼子父 賈永婕曝家族秘密：愛不需要有分別

台北101董事長賈永婕透過臉書發文，澄清外界對其家族背景的部分誤解，並首度完整說明祖輩身世與「十四少」稱呼的由來。她表示，在歷史學者與家族長輩協助下，逐漸拼湊出曾祖父與祖父的真實家族故事，也讓她更加理解家族歷史與傳承。

火鶴花田改種洋香瓜 父親鼓勵8年級生姊妹「不務正業」

屏東縣高樹鄉8年級青農姐妹劉文茵、劉懿緯，兩人從務農門外漢，7年多前接下父親火鶴花田，改種難度極高洋香瓜，前期挫敗讓她們數度想放棄，丟掉的果還比採收來的多，挺過低潮，姐妹精進技術，堅持品質，還推出採果樂，讓消費者從採摘過程中，認識農業，除洋香瓜外，也種五顏六色櫛瓜，不斷挑戰自我。

歷史上的今天／1958年伊朗駐華大使艾蘭慕抵台上任

1958年2月25日，新任伊朗駐華大使艾蘭慕（Abbas Aram），下午自東京乘西北航空公司班機來華蒞任，將在此間停留8至16天，定期向總統呈遞到任國書。艾蘭慕抵達時，時任外交部禮賓司長汪豐等在機場歡迎，大使在機場答復記者問題時說，他此來是向總統呈遞到任國書的。

基隆全面打造兒少友善城市 一站式服務窗口守護兒少

為全面打造「兒少友善城市」，基隆市政府於2024年7月1日正式成立全台首創的「兒童暨少年事務處」，專責整合0至18歲兒童及少年相關政策與服務，為孩子們撐起一頂堅固的保護傘。2025年1月更進一步開通「

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆「繼續罰坐」…醫大嘆補台灣史又被洗腦

台北101董事長賈永婕日前赴自由廣場，因與丈夫不自覺脫口合唱「總統蔣公紀念歌」，感嘆「才發現當年的教育洗腦有多深」，稱拒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。