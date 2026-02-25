海委會「跨域協力」專案 導入AI強化治理韌性
海委會今天啟動「跨域協力，激發廉能韌性」專案計畫，首波針對政風人員，以多元職能理念，辦理AI工具整合應用訓練，提升風險敏銳度，掌握關鍵風險因子，提升治理韌性。
海洋委員會今天發布新聞稿說明，首場講習由台中地檢署簡任檢察事務官兼副主任蘇聖軒授課，其具備數位偵查背景，期盼將廉能意識內化為日常行為慣性，並導入AI數位治理思維，希望藉此掌握關鍵風險因子，提升整體廉能治理韌性。
蘇聖軒表示，AI不是要取代專業判斷，而是輔助人員在秒級間，完成大量資料邏輯比對，將「新科技」轉化為協助機關解決「舊問題」的利器。
海洋委員會政風處長徐裕明表示，政風人員要成為機關「智慧廉能幕僚」，需運用創新AI賦能，優化行政效能與風險控管，進入時代前緣，以協助推動安全防弊，守護機關廉潔與專業韌性。
海委會指出，此次研習課程聚焦「如何運用AI增加廉政工作效率」，講師透過實機演練，傳授生成式AI與大數據分析技術，示範多款目前常用的AI工具，實例操作如何創建AI專家、鍵輸關鍵指令、快速歸納爭點及比對發掘異常數據。
海委會提到，學員認為AI輔助能減輕重複性庶務負擔，並體會「智慧防貪」實效，運用科技及數據分析補強漏洞，期盼能有效協助機關建構嚴密數位防禦機制。
海委會政風處表示，此次研習是數位轉型新起點，未來將持續將AI科技深度融入廉潔文化推廣，製作數位教材、短影音及 LINE貼圖等媒介，擴大廉潔文化滲透力與誠信共識能量。
海委會指出，今年以「跨域協力」為策略主軸提出專案計畫，執行重點涵蓋「深耕素養知能」、「精進預警效能」、「鏈結跨域資源」、「創發多元宣導」及「完善反饋途徑」等5大面向。
