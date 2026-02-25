海委會「跨域協力」專案 導入AI強化治理韌性

1958年2月25日，新任伊朗駐華大使艾蘭慕（Abbas Aram），下午自東京乘西北航空公司班機來華蒞任，將在此間停留8至16天，定期向總統呈遞到任國書。艾蘭慕抵達時，時任外交部禮賓司長汪豐等在機場歡迎，大使在機場答復記者問題時說，他此來是向總統呈遞到任國書的。

