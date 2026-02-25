2024國慶總統府光雕展演 獲德國iF設計獎

2024國慶總統府建築光雕展演串連43部台灣漫畫、動畫作品，勾起無數人感動，今年也在萬件作品中脫穎而出，獲得德國iF設計「藝文展覽與裝置空間」類別獎項。

經典作品如「諸葛四郎」、「魔法阿媽」、「傾國怨伶」、「童話短路」、「冥戰錄」，話題作「異人茶跡」、「鐵男孩」、「1661國姓來襲」、「閻鐵花」，還有水果奶奶IP「妖果小學」，2024年都躍於國慶總統府建築光雕展演「當我們同在一起」之中。

2024國慶總統府建築光雕展演由中華文化總會與文化部主辦，文總今天在社群平台臉書（Facebook）發文表示，「當我們同在一起」展演繼去年摘下 2025IAA倫敦設計獎鉑金獎後，今年再度獲iF設計獎肯定。

iF設計獎官網指出，iF設計獎每年收到來自68個國家、超過1萬件參賽作品，自1954年以來，持續表揚那些敢於挑戰傳統、重新思考、並將日常體驗提升至意義深遠的傑出設計師。

文總表示，「當我們同在一起」展演以台灣首部英雄漫畫「諸葛四郎」為起點，致敬作者葉宏甲百歲冥誕，集結43部台灣原創漫畫與動畫、橫跨半世紀，帶領觀眾回望經典，同時見證台灣漫畫的發展與蛻變。