從國土計畫到市民土地權益！搞懂「變更」與「更正」編定，為自己守住一塊安心土地

面對氣候變遷加劇、極端天氣頻繁，土地不再只是開發的工具，更是承載安全、環境與世代責任的重要基礎。過去我國以《區域計畫法》來管理國土，雖然在當時發揮一定功能，卻像是拼湊零散拼圖，著重個別土地使用，難以從整體角度回應防災、環境與永續發展的長期挑戰。隨著《國土計畫法》的推動上路，國土治理正式邁入全新階段，從「土地使用編定」進化為更具前瞻性的「國土功能分區」，轉向更有效利用的全新模式。

國土計畫法以永續發展為核心，導入「成長管理」概念，兼顧農業生產、都市發展與生態環境保護，為城市長遠發展打下更穩固的基礎。 （圖／台中市地政局提供）

國土計畫如何影響你我的土地使用？

《國土計畫法》以永續發展為核心，導入「成長管理」概念，強調國土保育、防災韌性與資源合理配置，不再任由土地無序擴張，並落實地方自治精神，縣市政府具有相當大的彈性自主空間，可依施政重點提出縣市轄區空間發展構想。

以臺中市為例，市府依循全國國土計畫與臺中市國土計畫，劃設國土保育、海洋資源、農業發展與城鄉發展四大功能分區（草案），兼顧農業生產、都市發展與生態環境保護，為城市長遠發展打下更穩固的基礎，也為下一代留下更安全、健康的生活環境。

然而，國土計畫的推動，也讓許多民眾關心，原本的非都市土地使用，未來會不會受到影響？事實上，早期因非都市土地數量龐大，政府在民國60至70年間配合區域計畫，依照使用現況快速完成土地編定，依使用地類別進行管制。隨著國土計畫接棒，功能分區不再只是沿用舊有編定，而是重新檢視土地條件、環境敏感度與發展需求，期能合理的引導土地使用。

國土計畫共劃設4大功能分區、19種分類，依不同特性訂定差異化管理規範。未來若違反使用管制，除現行罰鍰外，國土計畫法更提高罰則，最高可罰至500萬元，甚至涉及刑責。功能分區圖公告實施後，非都市土地管制方式將有所調整，原有合法使用權益原則上會受到保障，但前提是民眾必須主動檢視自身土地狀況，適時辦理非都市土地「變更編定」或「更正編定」，避免權益受損。

臺中市將全市土地劃設為4大功能分區。 （圖／臺中市地政局提供）

非都市土地「變更編定」與「更正編定」差在哪？

「我的農地上有一間民國60年蓋的舊房子，我該申請更正編定還是變更編定？」面對生硬的法律名詞，許多民眾會感到陌生和不解。

簡單來說，「更正編定」是針對過去編定錯誤所做的修正。例如，土地在民國62年實施建築管制前或69年非都市土地公告編定前，已存在合法住宅建物，卻因歷史因素被編為其他使用類別，便可提出更正編定申請，回復符合現況的建築用地。若建物用途與管制不符，未來僅能修繕，不得增建或改建，因此符合條件者應及早辦理，保障既有使用權利。

至於「變更編定」，則是因應新的合法使用需求，例如興建路外停車場、公共設施或特定事業計畫，必須先將土地使用類別變更，才能合法使用。

臺中市便民服務上線，一站式申辦讓土地權益更有保障

為協助民眾順利完成申請，臺中市政府持續優化便民服務。以更正編定為例，只要備妥證明文件，證明土地在規定時點前已作住宅或非農業使用，即可直接向所在地地政事務所洽詢，一站式受理、專人說明，流程簡化、審查加速，讓民眾少跑冤枉路。

國土計畫不是遙遠的政策，而是與每一位土地所有權人息息相關的生活議題。及早了解制度、主動確認土地編定狀況，才能在國土治理轉型的關鍵時刻，為自己守住一份安心，也為城市永續發展盡一份心力。