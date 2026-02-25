曾祖父為殉職地方官、爺爺疼愛繼子父 賈永婕曝家族秘密：愛不需要有分別

台北101董事長賈永婕昨(24)日透過臉書發文，澄清外界對其家族背景的部分誤解，並首度完整說明祖輩身世與「十四少」稱呼的由來。她表示，在歷史學者與家族長輩協助下，逐漸拼湊出曾祖父與祖父的真實家族故事，也讓她更加理解家族歷史與傳承。

賈永婕指出，過去爺爺在世時，幾乎未提及祖先的事情，僅曾說過「老家的屋頂很高」，讓年幼的她難以理解。直到奶奶晚年，才透露曾祖父為賈德潤，當年擔任地方官時因守護百姓、剿匪殉職，留下尚未成年的孩子。在動盪年代，家族展現高度凝聚力，由親族出面領養照顧。她的祖父與祖父的兄長由二伯父賈德懋收養，祖父的姊姊則由三伯父賈德耀領養，讓孩子們得以在家族庇護下成長。

賈永婕回憶，祖父曾提及自己在家族排行第十四，因此被稱為「十四少」，但祖父生前極少提及過去身世，家族後輩對這段歷史所知有限。

賈永婕在未接任101董事長一職時，也曾於臉書自曝父親賈大駿非爺爺親生，爺爺在不顧家人反對之下迎娶奶奶，將繼子的父親視如己出，兩人實質並無血緣關係。

「爺爺一輩子對繼子父親視如己出，如此篤定，以至於我們從未察覺那段血緣的小祕密。對他而言，愛從來不需要有分別。」並稱自己家族成員之間不分血緣彼此扶持，這樣的家風也深刻影響後代。

賈永婕強調，這段身世故事不僅關乎血緣，更象徵家族在戰亂年代中的守護與承擔。隨著家族遷徙來台，她認為自己「以身為外省第二代、台灣人第一代為榮」，並珍惜家族在台灣落地生根的歷程。

賈永婕也表示，目前手中仍缺乏更多關於曾祖父賈德潤的詳細資料，期盼歷史學界或相關人士協助補充，讓家族歷史得以更完整呈現。