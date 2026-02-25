「臺灣漫遊錄」入圍布克國際獎 台灣文學再捷報

中央社／ 台北24日電

台灣文學於國際舞台再傳捷報，布克國際獎台北時間今天晚間公布初選名單，作家楊双子小說「臺灣漫遊錄」入榜，這是2018年作家吳明益作品「單車失竊記」後再有台灣作品入圍。

根據春山出版有限公司發布新聞稿，楊双子獲知入圍訊息，第一時間感想是「希望台灣人對自己生長之地的故事有信心，台灣文學放在世界舞台上並不遜色。」

楊双子說，吳明益2018年入圍，她相信繼她今年入圍後，未來將有其他台灣小說家在這個國際獎項陸續現身。

「臺灣漫遊錄」譯者金翎表示，英文版誕生超過1年，非常榮幸還繼續在世界不同角落產生新共鳴，謝謝英國版出版社And Other Stories，也謝謝「布克國際獎」（International Booker Prize）讓更多讀者認識這個台灣的故事。

這屆布克國際獎從128件作品中選出初選名單13件，預計3月31日公布6件決選名單（shortlist），5月19日於倫敦舉行頒獎典禮，獲獎者可獲5萬英鎊（約新台幣211萬元）。

去年得獎作品「心燈」（Heart Lamp）由印度作家穆斯塔克（Banu Mushtaq）撰寫，同樣由And Other Stories出版。

春山出版說，「臺灣漫遊錄」中文版累積印量達4萬本，目前已賣出14國版權，除日文、英文與韓文版已上市，芬蘭、泰國、德國與烏克蘭等版本正陸續準備出版，影視、漫畫等相關改編也在進行。

