基隆全面打造兒少友善城市 一站式服務窗口守護兒少

基隆市長謝國樑表示，未來將持續整合各局處資源，在社會安全網2.0政策架構下深化合作，從育兒支持、臨托服務、兒少保護到早期療育，建構全方位守護體系。

為全面打造「兒少友善城市」，基隆市政府於2024年7月1日正式成立全台首創的「兒童暨少年事務處」，專責整合0至18歲兒童及少年相關政策與服務，為孩子們撐起一頂堅固的保護傘。2025年1月更進一步開通「0454」（您的事）諮詢專線，提供市民一站式服務窗口，展現市府主動出擊、積極守護兒少的決心。

基隆市長謝國樑表示，成立兒少處的核心目標，在於讓公部門主動貼近家庭需求，透過各式場館、教育活動及培力訓練，讓孩子從小理解自身權利與責任，學會自我保護，也培養尊重他人的品格。當這些孩子成長為城市的主人翁，基隆自然能朝向更有愛、更安全的城市願景邁進。

市府承諾，以行動落實兒少權益，讓每一位孩子都能在安全、關愛與尊重中成長，攜手市民打造最有愛的基隆。

強化育兒支持，減輕家庭壓力，基隆市0至6歲幼兒約1萬2千人，占全市人口約3.5%。市府持續推動多項育兒津貼補助與支持服務，透過各區社會福利服務中心及醫療院所等多元管道宣導資源，協助新手父母在育兒歷程中獲得專業陪伴與實質支持。

為回應家長臨時托育需求，市府全面升級「兒童日間定點臨托2.0服務」，大幅調整收費與預約機制，包含收費更親民，前四小時每小時150元，第五小時起每小時100元，較舊制每小時190元大幅降低。

基隆市政府全面打造「兒少友善城市」，展現市府主動出擊、積極守護兒少的決心。

預約更彈性，取消最低2小時限制，每區每日收托名額由2名增加至4名，並保留1名額供當日電話預約。服務對象為6個月以上至學齡前兒童，周二至周五上午9時至下午5時，於全市7處據點提供服務，包括安樂、七堵、西定、暖暖、仁愛、信義等親子館及基隆祖孫館。春節期間亦特別推出臨時托育服務，協助家長安心返鄉團聚。

兒少處長吳雨潔表示，透過制度完善與「神隊友召喚卡」等創新措施，市府持續打造貼近家庭需求的溫暖支持網絡。

兒少保護「一主責、多協力」 絕不漏接，基隆市推動「一主責、多協力」服務模式，設置單一窗口「集篩派案中心」，統一受理113保護專線及網路通報案件，由專業督導分級分類派案，確保兒少保護案件即時處理。

基隆市長謝國樑表示，成立兒少處的核心目標，在於讓公部門主動貼近家庭需求，透過各式場館等讓孩子從小理解自身權利與責任，學會自我保護。

另外，市府社會處社工科配置60位專業社工，包含兒少保護、成人保護、性侵害及脆弱家庭社工，從開案到結案全程提供專業支持。同時結合寄養家庭、安置機構、強制親職教育、守護家庭小衛星計畫及生活扶助津貼等多元方案，形成完整防護網。

兒少處也透過社區「小衛星計畫」，與民間團體合作，在各區設立課後照顧據點，每月服務逾200名兒少，並推動「兒少教育與發展帳戶－理財生活家」活動，協助經濟弱勢家庭提升財務知能與親職能力，為孩子累積翻轉未來的資本。

深化早期療育，守護孩童黃金發展期，基隆市於2025年成立「基隆市語言治療中心」，設置於中正區衛生所，提供尚未進入醫療體系之幼童免費語言治療服務，推動「先行介入專業服務機制」，把握0至6歲療育黃金期。兒少處也攜手社區親子館與伊甸基隆兒童服務中心，推動發展篩檢與親子活動，透過專業物理及語言治療師評估，協助家長及早發現發展遲緩徵兆。

謝國樑強調，未來將持續整合各局處資源，在社會安全網2.0政策架構下深化合作，從育兒支持、臨托服務、兒少保護到早期療育，建構全方位守護體系。市府承諾，以行動落實兒少權益，讓每一位孩子都能在安全、關愛與尊重中成長，攜手市民打造最有愛的基隆。