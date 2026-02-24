外交部：勿濫用免簽待遇赴海外從事非法工作 以免面臨跨境遣送風險

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部近期接獲多起通報，顯示仍有少數國人利用免簽入境泰國之便，隨即轉往緬甸及柬埔寨等地詐騙園區，亦或利用免簽待遇入境韓國，從事電信詐騙、網路博弈及車手等非法活動。

此類行徑已引起泰國及韓國政府執法機關高度關注，不僅嚴重損害我國國際形象，更對我國駐外館處與當地警政、移民機關的互信合作造成負面影響。外交部日前已提醒並鄭重呼籲國人切勿心存僥倖，濫用免簽待遇從事任何違法行為，以免觸法並危及自身安全。

外交部指出，雖然我國駐外館處在合法範圍內多次協調當地機關成功攔阻部分個案，但仍有國人經勸導並告知風險後，仍執意前往詐騙園區，甚至刻意規避官方協助。

更有甚者，依據我國警政機關案例顯示，部分當事人及其家屬事前已知將赴海外從事灰色甚至非法產業，卻在當事人受困後，要求政府動用大量外交及警政資源進行救援。外交部強調，政府提供的急難救助係基於人道關懷與有限的公共資源，絕非海外違法行為的善後機制。若國人明知風險仍執意前往，相關後果與責任難以完全歸由政府承擔。

外交部特別提醒，全球目前已有62國與中國簽署引渡條約、67國簽署刑事司法互助協議，外交部注意到，近期曾有國人在海外犯罪服刑期滿後，卻遭當地國依據相關條約通知中國駐地使領館，引發我國人可能遭遣送至中國的事件。因此，外交部要提醒國人，若在海外涉及犯罪，除需面對當地司法審判，更可能面臨被移送至中國的法律風險，後果極為嚴重。

外交部在此重申，國人應審慎過濾海外高薪工作招募資訊，切勿輕信網路不明仲介。家屬與親友亦請善盡勸阻之責，共同防範國人誤入歧途。唯有國人自律自重，方能維護得來不易的免簽待遇及國家整體形象，並同時避免個人、家庭與社會付出難以挽回的代價。

免簽 中國 電信詐騙

相關新聞

美最高法院判決不涉232條款 鄭麗君指我最惠國待遇不變

美國對等關稅失效，美國政府啟動「122條款」對各國開徵臨時性關稅。行政院副院長鄭麗君今天表示，美國最高法院判決不涉及「232條款」，我方已經談成的相關關稅優惠、最惠國待遇不變。 鄭麗君說，我國2025年輸美總金額的76%產品適用232條款已調查或正在調查中的項目，其他24%適用原對等關稅。過去10個月談判是將對等關稅和232條款來併談，因此台美洽簽的協議包含與貿易代表署簽署的「台美對等貿易協定」也就是ART，另外與商務部洽簽台美投資MOU等2項協議。取得對等關稅的加碼待遇和232條款下的最惠國待遇。

台大傳火警 外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

台大醫院東址今天上午11時許傳出火警，大量消防車在東址住院大樓門口與急診室門口待命，院方加派警衛管制民眾進出大樓...

綠島接收金門太武輪成錢坑 拿不出8000萬淪海底魚礁？

台東縣綠島鄉公所2025年接收了金門政府退役的客貨輪「太武輪」，原本希望經過修復後，能支援綠島與蘭嶼的貨運及民生補運，但中央補助一直遲未下文，使這艘船至今滯留高雄港，每月衍生高額規費，遭鄉民戲稱為「買回一個錢坑」。 行政院為何至今不願點頭撥款？高達8000萬元的修復費背後隱藏了哪些技術難題？聯合報數位版深入追蹤太武輪從金門到綠島的「流浪記」，看這場看似雙贏的資源回收，如何演變成地方與中央互踢皮球的公關災難，並解析離島交通維運中，那些被大眾忽略的隱性成本。

國旅春節「開紅盤」 圖解近年出遊人次 3大景區表現亮眼

過年9天連假結束，交通部長陳世凱表示，連假期間風景區及國家主題樂園人次，從去年平均每日35萬人次，今年達73萬人次，成長109%，高喊「國旅新春開紅盤」，但旅宿業者提醒，政府不該以春節出遊人次，就對國旅過度樂觀。

歷史上的今天／1958年台南安定烏腳病患赴台大醫院治療

1958年2月24日，受皮膚病困擾達30年的台南安定鄉復榮村500餘居民，衛生當局下最大決心分批移來台北市台大醫院治療，當時的台大醫院院長高天成表示，復榮村皮膚怪病為世界罕有的一種奇症，經中外醫學專家實地調查研究多年，當時對此一皮膚怪病之病源尚未找出，病名亦無法確定，現在暫稱之為「黑腳病」（即今烏腳病）...

美海關宣布明正式停徵對等關稅 沒鬆口退稅問題

路透報導，美國聯邦最高法院20日推翻川普對等關稅3天後，美國海關與邊境保護局（CBP）23日宣布，將在美東時間24日凌晨0時01分起（台灣時間24日下午1時01分），正式停止徵收依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅。 CBP在其「貨物系統訊息服務」（Cargo Systems Messaging Service，簡稱CSMS）發布這項公告，但未說明為何在最高法院裁定後，仍持續3天在入境口岸徵收IEEPA關稅；且也未提供任何可能退稅的資訊。CBP訊息並指出，停止徵收不影響川普依第232條款、第301條款加徵的其他關稅，「接下來將視情況透過CSMS訊息，向貿易界提供進一步指引」。

