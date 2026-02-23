廉政署創署元老謝名冠接任署長 法務部長：深植反貪腐讓台灣更堅韌

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
廉政署長馮成（左）高升法務部常務次長，「創署元老」謝名冠（右）接任廉政署長，法務部長鄭銘謙（中）在交接宣誓典禮上指出，廉政守護機關，打造堅韌民主台灣。 記者蘇健忠／攝影
廉政署長馮成升任法務部常務次長，彰化地檢署檢察長謝名冠接任廉政署長，廉政署卸、新任署長今交接，法務部長鄭銘謙在交接典禮表示，賴清德總統新年談話指打造「韌性之島，希望之光」鄭強調，「廉政的力量」就是實踐總目標的基石之一 ，深植「反貪腐」再擴散到私部門，才能讓台灣各行各業更加堅韌。

鄭銘謙指出，賴清德總統今年以「韌性之島，希望之光」為題發表新年談話，提及4個總目標包含打造更安全堅韌的台灣、邁向智慧繁榮的台灣、建構更均衡發展的台灣及促成民主團結的台灣。鄭銘謙表示，廉政的力量，就是實踐這些總目標的基石之一，透過每位政風人員的努力，守護機關、協助機關，甚至激勵機關，將「反貪腐」元素深植機關文化，再進一步擴散到私部門，才能讓台灣各行各業、各個角落都更加堅韌。

新任廉政署長謝名冠表示，他身為廉政署的「創署元老」能夠回到署裡工作是很榮幸、很欣慰的事情，會根據前幾位署長帶領所有廉政署同仁努力奠定下的成果，繼續發揚光大，希望透過廉政治理有一個乾淨的家園，這是全民之福。

鄭銘謙表示，國際透明組織日前公布了2025年清廉印象指數(CPI)，台灣在全球排名晉升至第24名、分數較去年提升1分為68分，皆為史上最佳成績，反貪腐成果深獲國際肯定。

鄭銘謙指出，全球面臨貪瀆犯罪智慧化的挑戰，廉政工作也必須與時俱進，應強化風險管理，建立風險評估機制與預警指標，在面對數位犯罪與新型態貪瀆風險時，須善用科技工具與數據分析，另查處過程須兼顧人權保障與比例原則，確保證據完備、程序合法。他也提醒，廉政工作不能單打獨鬥，必須與檢察、調查、審計等機關密切協作，也要與民間團體、企業及國際廉政組織交流合作，跨合作機制共同守護公共利益。

廉政署長馮成（左）高升法務部常務次長，「創署元老」謝名冠（右）接任廉政署長，法務部長鄭銘謙（中）在交接宣誓典禮上指出，廉政守護機關，打造堅韌民主台灣。 記者蘇健忠／攝影
賴清德總統新年談話指打造「韌性之島，希望之光」，法務部長鄭銘謙在廉政署卸、新任署長交接宣誓典禮指出，廉政的力量就是實踐總目標的基石之一 ，「反貪腐」 深植機關文化，再進一步擴散到私部門，才能讓台灣各行各業、個角落都更加堅韌。記者蘇健忠／攝影
