影／廉政署長交接 法務部長鄭銘謙：廉政就是國家最堅韌的力量
法務部下午舉辦常務次長宣誓及廉政署卸、新任署長交接暨宣誓典禮，法務部新任常務次長為馮成（卸任廉政署長）與廉政署新任署長謝名冠交接，由法務部長鄭銘謙監交。
法務部長鄭銘謙致詞時表示，廉政署絕對要走出去，絕對不是單打獨鬥的，必須強化跨域的合作，建構全民反貪的一個網絡，包括打詐、毒品、婦幼等等的任何一個保護，都是要跨域的合作。這個跨域的合作，的確是政府目前各部會行政在推動的，這個跨部會的合作包括我們廉政，尤其還要全民來加入建立一個堅實的、防貪的網絡。我們也跟全民做一個互動連結，讓他們了解我們在廉政作為的一個成果跟努力，希望他們當作我們廉政的團隊的一份子。
鄭銘謙提到賴總統在今年以「韌性之島，希望之光」為題的新年談話，提起我們要打造更安全、更堅韌的台灣，邁向數位繁榮的台灣，建構金融發展的台灣，促成民主團結的台灣四個總目標來邁進，表示廉政就是國家最堅韌的力量，唯有透明的一個台灣，推動我們廉政的措施，堅守廉政的核心價值，透過大家一起的努力，守護機關、協助機關，甚至激勵機關，去內化我們廉政的文化，把我們任何的一個廉政的作為都變成是我們非常自然的一種文化、一種我們最核心的一個優質基因，我想總統所說的，要廉政要守護機關，打造堅韌民主的台灣，我認為這個就是一蹴可成的，絕對是一蹴可成的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。