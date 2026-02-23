快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

影／廉政署長交接 法務部長鄭銘謙：廉政就是國家最堅韌的力量

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
法務部下午舉辦常務次長宣誓及廉政署卸、新任署長交接暨宣誓典禮，法務部新任常務次長為馮成（卸任廉政署長）（左）與廉政署新任署長謝名冠（右）交接，由法務部長鄭銘謙（中）監交。記者蘇健忠／攝影
法務部下午舉辦常務次長宣誓及廉政署卸、新任署長交接暨宣誓典禮，法務部新任常務次長為馮成（卸任廉政署長）（左）與廉政署新任署長謝名冠（右）交接，由法務部長鄭銘謙（中）監交。記者蘇健忠／攝影

法務部下午舉辦常務次長宣誓及廉政署卸、新任署長交接暨宣誓典禮，法務部新任常務次長為馮成（卸任廉政署長）與廉政署新任署長謝名冠交接，由法務部長鄭銘謙監交。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，廉政署絕對要走出去，絕對不是單打獨鬥的，必須強化跨域的合作，建構全民反貪的一個網絡，包括打詐、毒品、婦幼等等的任何一個保護，都是要跨域的合作。這個跨域的合作，的確是政府目前各部會行政在推動的，這個跨部會的合作包括我們廉政，尤其還要全民來加入建立一個堅實的、防貪的網絡。我們也跟全民做一個互動連結，讓他們了解我們在廉政作為的一個成果跟努力，希望他們當作我們廉政的團隊的一份子。

鄭銘謙提到賴總統在今年以「韌性之島，希望之光」為題的新年談話，提起我們要打造更安全、更堅韌的台灣，邁向數位繁榮的台灣，建構金融發展的台灣，促成民主團結的台灣四個總目標來邁進，表示廉政就是國家最堅韌的力量，唯有透明的一個台灣，推動我們廉政的措施，堅守廉政的核心價值，透過大家一起的努力，守護機關、協助機關，甚至激勵機關，去內化我們廉政的文化，把我們任何的一個廉政的作為都變成是我們非常自然的一種文化、一種我們最核心的一個優質基因，我想總統所說的，要廉政要守護機關，打造堅韌民主的台灣，我認為這個就是一蹴可成的，絕對是一蹴可成的。

法務部下午舉辦常務次長宣誓及廉政署卸、新任署長交接暨宣誓典禮，法務部新任常務次長為馮成（卸任廉政署長）（前排左五）與廉政署新任署長謝名冠（前排右四）交接，由法務部長鄭銘謙（前排右五）監交。記者蘇健忠／攝影
法務部下午舉辦常務次長宣誓及廉政署卸、新任署長交接暨宣誓典禮，法務部新任常務次長為馮成（卸任廉政署長）（前排左五）與廉政署新任署長謝名冠（前排右四）交接，由法務部長鄭銘謙（前排右五）監交。記者蘇健忠／攝影
法務部新任常務次長為馮成（卸任廉政署長）（左）與廉政署新任署長謝名冠（右）交接，由法務部長鄭銘謙（中）監交。記者蘇健忠／攝影
法務部新任常務次長為馮成（卸任廉政署長）（左）與廉政署新任署長謝名冠（右）交接，由法務部長鄭銘謙（中）監交。記者蘇健忠／攝影

廉政署 法務部 鄭銘謙

延伸閱讀

法務部高層「廉政嫡系」出頭 謝名冠可望接掌廉政署

國台辦列為「台獨打手幫凶」 女檢陳舒怡派花蓮地檢署檢察長

檢察人事震撼彈 下任檢察總長是他？ 廉政署長馮成將高升法務部次長

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

相關新聞

170萬潮州人在台灣「消失」？ 信仰反映趨勢

多數人都知道先民主要是來自福建的泉州人、漳州人，其實來自廣東的潮州人也很多，據說在臺灣的後裔多達170萬人。但是現在卻很少人自稱潮州人，難道潮州人「消失」了嗎？

影／廉政署長交接 法務部長鄭銘謙：廉政就是國家最堅韌的力量

法務部下午舉辦常務次長宣誓及廉政署卸、新任署長交接暨宣誓典禮，法務部新任常務次長為馮成（卸任廉政署長）與廉政署新任署長謝...

歷史上的今天／1966年首屆十大傑出女青年獲頒金手獎

1966年2月23日，中華民國第一屆十大傑出女青年的頒獎典禮，晚間在台北市國賓飯店舉行，十位傑出女青年在滿堂來賓的掌聲中領取金手獎，時任行政院長嚴家淦在典禮中致詞，嚴夫人則主持頒獎。嚴家淦說，社會上仍有許多傑出女青年，不論什麼人，只要努力，皆能出類拔萃，假如我們國家有這許多傑出女青年，貢獻她們的努力，建設國家，光復大陸，那將是選拔會最大的成效。

聯合報一周大事2/15~2/21

國內

舞動未來／從街頭跳進奧運 台灣霹靂舞的轉型軌跡與世代火炬

編按：2024年巴黎奧運正式將「霹靂舞（Breaking）」列為比賽項目，這是奧運史上首次納入舞蹈運動，象徵從街頭文化邁向國際體壇最高殿堂，屬於台灣的霹靂舞世代也開始交會，由永齡基金會發起的「永齡霹靂

舞動未來／女性舞者如何定義力量與美？ 台灣B-girl舞出跨世代嘻哈精神

編按：2024年巴黎奧運正式將「霹靂舞（Breaking）」列為比賽項目，這是奧運史上首次納入舞蹈運動，象徵從街頭文化邁向國際體壇最高殿堂，屬於台灣的霹靂舞世代也開始交會，由永齡基金會發起的「永齡霹靂

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。