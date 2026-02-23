影／廉政署長交接 法務部長鄭銘謙：廉政就是國家最堅韌的力量

法務部下午舉辦常務次長宣誓及廉政署卸、新任署長交接暨宣誓典禮，法務部新任常務次長為馮成（卸任廉政署長）與廉政署新任署長謝名冠交接，由法務部長鄭銘謙監交。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，廉政署絕對要走出去，絕對不是單打獨鬥的，必須強化跨域的合作，建構全民反貪的一個網絡，包括打詐、毒品、婦幼等等的任何一個保護，都是要跨域的合作。這個跨域的合作，的確是政府目前各部會行政在推動的，這個跨部會的合作包括我們廉政，尤其還要全民來加入建立一個堅實的、防貪的網絡。我們也跟全民做一個互動連結，讓他們了解我們在廉政作為的一個成果跟努力，希望他們當作我們廉政的團隊的一份子。