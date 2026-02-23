170萬潮州人在台灣「消失」？ 信仰反映趨勢

多數人都知道先民主要是來自福建的泉州人、漳州人，其實來自廣東的潮州人也很多，據說在臺灣的後裔多達170萬人。但是現在卻很少人自稱潮州人，難道潮州人「消失」了嗎？

中華傳播管理學會「歷史查核計畫」根據清朝移民史料與戶籍研究，確認臺灣早期漢人移民主要是來自福建與廣東兩地。福建以泉州、漳州為主；廣東則以潮州、惠州、梅州為主。

早在清朝初年至乾隆年間，就有大量廣東潮州人渡海來台，分布於屏東平原、彰化沿海與淡水、新莊一帶。潮州人雖來自廣東，很多人講的潮州話卻是閩南語而不是粵語或是客語。

日治時期在大正15年、西元1926 年的調查顯示：漢人總人口大約 4168000人；祖籍廣東的大約 586300 人，其中潮州籍大約 134800 人。

臺灣的潮州同鄉會總會長李南賢在西元2001年表示，潮州人在臺灣的後裔大概有170萬人。

讓人好奇的是，為什麼現在很少聽到有潮州人？

這是因為在臺灣漢人之中，泉州與漳州的先民人口占了絕大多數。加上潮州話屬於閩南語系的一支，與泉州、漳州話同源，語音上雖然有一點差異，但彼此可以在一定程度上溝通，於是隨著彼此的往來、通婚、融合，潮州人的潮州話逐漸被完全同化。語言一旦被同化，族群邊界就漸漸模糊。幾代之後，多數後代不再強調潮州祖籍，甚至以為潮州人也是閩南人。

除此之外、日治時期戶籍制度將漢人清楚分為「福建籍」或是「廣東籍」，但是戰後族群分類被簡化為本省人或是外省人，潮州先民成為了本省人，這也淡化潮州印象。

相較之下，客家人因為語言差異明顯而維持族群界線，因此不管是臺客或是外省客，仍然是客家人。但是潮州話屬於閩南語系，因此容易被認為是閩南人。

從信仰也可以反映這個趨勢，三山國王信仰是潮州人最具代表性的宗教文化遺產。當然，在潮汕以外的鄰近地區也有信眾，例如漳州就有不少三山國王廟。全臺兩百多座三山國王廟，其中七成都是潮州人參與興建，見證了潮州人的歷史存在。六間分香比較多的三山國王廟包括：彰化縣溪湖鎮荷婆崙霖肇宮、雲林縣大埤鄉大和街三山國王廟、屏東縣九如鄉九塊厝三山國王廟、宜蘭縣冬山鄉蘭陽大興振安宮、雲林縣東勢鄉東勢厝賜安宮、宜蘭縣員山鄉內員山碧仙宮。新莊的廣福宮也是三山國王廟，目前是國定古蹟。但是後來很多人都以為三山國王廟是客家信仰，顯示潮州人的歷史記憶確實隨著時間而漸漸「被消失」。

在歷史長河中，族群認同本就會流動與轉變。說臺灣的潮州人「消失」，或許太沈重，或許說是「融合」比較貼切。

照片為三山國王廟廣福宮，賴祥蔚教授提供

聚傳媒