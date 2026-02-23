陳世凱：春節期間國旅人次成長107% 開出紅盤、國家經濟好

交通部長陳世凱23日表示，在這次春節疏運期間，在軌道運輸方面，總運量達到900萬人次，規模相當龐大，再加上桃機單日疏運量創新高，國旅也從去年35萬人次，增加到73萬人次，成長107%，代表新春開了紅盤、國家經濟狀況很好。

交通部今日上午舉辦新春團拜，陳世凱指出，非常感謝交通部同仁在整個春節期間，為疏運所付出的努力與辛勞，從民眾回饋來看，整體滿意度相當高。更重要的是第一線同仁的付出，在這次春節疏運期間，在軌道運輸方面，總運量達到900萬人次，規模相當龐大

桃園機場在2月14日單日運量達到16.9萬人次，創下台灣機場歷史新高，一舉超越疫情前紀錄。昨天收假運量也達16.2萬人次，幾乎追平疫情前最高水準。這顯示在經濟穩定發展下，台灣無論國際或國內旅遊都十分興旺，桃機公司在這次疏運表現可圈可點，民眾滿意度也相當高。

陳世凱也說，航港局與民航局在春節前曾面臨濃霧與天候挑戰，但迅速完成疏運整備，使民眾在收假時都能順利返回工作崗位，同時，也要感謝氣象署每日提供精準氣象資訊，使民眾能掌握天氣狀況。

至於今年國旅表現，陳世凱說，各國家風景區、主題樂園與觀光景點平均每日旅遊人次，從去年的35萬人次提升至今年的73萬人次，成長約107%。可以說今年春節為國旅開出紅盤，整體而言，在大家努力之下，台灣經濟狀況穩健，使國際與國內旅遊同步暢旺。

觀光署今日公布統計指出，2026年春節自農曆初一開始至初六，全台國家風景區湧入387萬1,887人次，平均每日達64萬5,314人次出遊，比去年每日平均28萬6,765人次成長約125%，為去年的2.25倍，從每天的人流來看，今年春節幾乎天天都是熱度高點，尤其大年初三當天，全台國家風景區單日達84萬3,096人次，創下今年春節最高峰，許多熱門景點從早到晚都湧現走春人潮，為今年國旅市場揭開強勢「開紅盤」序幕。

觀光署分析，出遊熱潮集中在初一至初四，四天就累積超過298萬人次，超過初一至初六6天人潮三分之二。即使到了初六收假日，全台仍有30萬人次出遊，顯示國人規劃旅遊更有彈性，出遊動能並未只集中在單一天。從區域來看，山海景區同步升溫，阿里山、東北角、北海岸、日月潭、雲嘉南等熱門風景區人潮明顯增加，不少旅客選擇登山步道、海岸景觀與老街聚落走春，也讓地方商圈與周邊產業同步受惠。

不少親子族群喜愛的主題樂園也展現穩定人氣。春節初一至初六入園人次達52萬6,372人次，日平均達8萬7,729人次，較去年成長約32%，初三、初四單日皆突破10萬人次，成為家庭出遊的重要選項。

觀光署表示，面對明顯增加的人潮，各國家風景區提前規劃交通疏導與人流管理，高峰期間整體運作順暢。第一線工作人員與在地業者主動引導、即時協助，展現出台灣一向以來兼具效率與溫度的「台式服務」，也讓旅客在人潮較多的情況下，仍能維持良好的旅遊體驗。

觀光署指出，春節向來被視為全年旅遊市場的風向指標。今年每日平均出遊人次成長125%、單日更突破84萬人次的表現，顯示國旅動能正在回流。後續將持續串聯四季主題活動與區域特色亮點，讓國旅熱度在新的一年穩定延續，此外，緊接而來將迎接228和平紀念日連假以及各地方一年一度的元宵節慶活動，勢必會有另一波的國旅出遊高峰，觀光署歡迎民眾外出旅遊，建議出遊前先規劃行程、訂房，並鼓勵大家可多加利用「台灣好行」景點接駁公車或「台灣觀巴」優質套裝行程，亦可藉由「Taiwan PASS」交通電子票券搭乘大眾運輸工具出遊。