蔣勳「還至本處」畫展 疫情體悟找尋安心力量

藝術家蔣勳「還至本處」畫展，新春期間於台中菩薩寺展出，吸引不少民眾前來觀賞。蔣勳表示，這一系列作品是他在疫情中的體悟，盼能從中找到安定人心的力量。

蔣勳日前於開幕致詞表示，這是他以佛教經典發想系列作品展覽的第5站，他深受「金剛經」開篇敘述所感動，「沒有艱奧哲理，只描寫佛陀與弟子穿衣持缽、入城乞食，隨後『還至本處』的生活日常」。

蔣勳表示，曾在泰國清邁親眼觀察僧侶赤足乞食，體會到「不求人卻須與眾生結緣」的謙卑，「這種回歸生活的根本，才是最簡單也最深奧的道理」。

這次畫展，蔣勳刻畫「尸毗王割肉餵鷹」、「薩埵太子捨身飼虎」等經典故事，他自己也深受這些故事震撼。

蔣勳說，「若生命真有輪迴，或許眼前的老鷹是前世，鴿子是來生」，「當尸毗王全身躍上天平的那一刻，人們也許才真能領悟到『眾生平等』的重量」。

蔣勳表示，讀經、抄經的意義，終究不如實際走入生活。他讚嘆菩薩寺住持慧光法師在尼泊爾興學、收養孤兒並推動農業的實踐，這種對生命的守護比文字修持更具力量。

蔣勳期待觀者能透過藝術，解開對前世今生的驚恐或憂傷，如同畫展主題，最終都能找到生命得以安放的「本處」。

慧光法師致詞表示，蔣勳以「本生經」為題的系列畫作，令他深受感動，透過筆觸展現出菩薩捨己為人的慈悲。他說，「蔣勳是一位深情的菩薩行者，不僅在藝術修持上極為用功，更具備深刻的慈悲與智慧」，期許大眾能透過這次的作品，解開心中枷鎖，在隨時隨地的覺察中，找回生命的本然。

台中菩薩寺「還至本處」展覽除展出蔣勳作品，現場同時展出藝術家曾永玲金工作品，以及董承濂以金屬創作展現和環境空間互動的各種可能，展期至7月26日。