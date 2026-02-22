聯合報一周大事2/15~2/21

1962年2月22日，台北市水源堤防線外的違章建築居民800餘人群集在中山堂請願。由於群眾情緒激動，氣氛非常緊張，一度擠破門窗玻璃。憲警人員包括便衣，共計出動500人以上在場維持秩序，中山堂的周遭臨時警戒管制交通，在混亂的情況下，幸未釀成意外事件，最後在時任台北市議會張議長的委婉勸慰，時任台北市代理市長周百鍊的剴切說明，以及警察人員的妥善照顧下，最後這場請願行動「有驚無險」地落幕。然而，問題卻是仍然存在，尚未解決。

