聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事2/15~2/21

聯合報／ 本報訊
美國總統川普去年實施的大多數關稅20日遭最高法院判決違法。歐新社
美國總統川普去年實施的大多數關稅20日遭最高法院判決違法。歐新社

國內

16日：立法院長韓國瑜與副院長江啟臣發表共同聲明指出，立院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。

17日：澎湖縣長陳光復參加活動時，不慎從階梯上摔落並撞擊後腦勺，當場昏迷一度失去呼吸心跳，送醫急救約十三分鐘才恢復心跳。

19日：花蓮鯉魚潭風景區發生天鵝船翻覆事故，九歲男童遭船罩住受困，救起送醫仍宣告不治。

國外

19日：南韓前總統尹錫悅因違法宣布戒嚴，一審判決內亂罪成立，判處無期徒刑。

20日：美國聯邦最高法院就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）課徵關稅發布判決，認定這項關稅違法。

20日：日本首相高市早苗在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制。

國防特別預算 韓國瑜 高市早苗 尹錫悅 川普 最高法院 對等關稅

延伸閱讀

高市早苗內閣2.0支持率73% 半數民意期待長期執政

好消息！陳光復初一重傷後「昏迷指數從5往上升」 家屬發聲：目前進步中

澎湖縣長陳光復摔倒昏迷 馬公市長黃健忠還原現場

陳光復已手術未脫險 澎湖縣府：目前情況穩定 懇請大眾持續集氣祈福

相關新聞

聯合報一周大事2/15~2/21

國內

歷史上的今天／1962年北市堤外違建戶扶老攜幼陳情

1962年2月22日，台北市水源堤防線外的違章建築居民800餘人群集在中山堂請願。由於群眾情緒激動，氣氛非常緊張，一度擠破門窗玻璃。憲警人員包括便衣，共計出動500人以上在場維持秩序，中山堂的周遭臨時警戒管制交通，在混亂的情況下，幸未釀成意外事件，最後在時任台北市議會張議長的委婉勸慰，時任台北市代理市長周百鍊的剴切說明，以及警察人員的妥善照顧下，最後這場請願行動「有驚無險」地落幕。然而，問題卻是仍然存在，尚未解決。

屋頂光電抗颱施工品質是關鍵 能源署修法須抗17級風

大型新建物須設光電板政策8月將上路，面對颱風考驗，能源署說，屋頂型光電板事故多與施工未確實鎖固有關，今年已修法提高光電模...

台灣第一位原住民律師楊志航辭世享壽66歲 族人悼念其一生奉獻

台灣第一位原住民律師、泰雅族人楊志航（族名 Pawan Yumin）於2月9日因病辭世，享壽66歲。靈堂設於苗栗縣泰安鄉...

舞動未來／從街頭跳進奧運 台灣霹靂舞的轉型軌跡與世代火炬

編按：2024年巴黎奧運正式將「霹靂舞（Breaking）」列為比賽項目，這是奧運史上首次納入舞蹈運動，象徵從街頭文化邁向國際體壇最高殿堂，屬於台灣的霹靂舞世代也開始交會，由永齡基金會發起的「永齡霹靂

舞動未來／女性舞者如何定義力量與美？ 台灣B-girl舞出跨世代嘻哈精神

編按：2024年巴黎奧運正式將「霹靂舞（Breaking）」列為比賽項目，這是奧運史上首次納入舞蹈運動，象徵從街頭文化邁向國際體壇最高殿堂，屬於台灣的霹靂舞世代也開始交會，由永齡基金會發起的「永齡霹靂

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。