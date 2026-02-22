聽新聞
聯合報一周大事2/15~2/21
國內
16日：立法院長韓國瑜與副院長江啟臣發表共同聲明指出，立院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。
17日：澎湖縣長陳光復參加活動時，不慎從階梯上摔落並撞擊後腦勺，當場昏迷一度失去呼吸心跳，送醫急救約十三分鐘才恢復心跳。
19日：花蓮鯉魚潭風景區發生天鵝船翻覆事故，九歲男童遭船罩住受困，救起送醫仍宣告不治。
國外
19日：南韓前總統尹錫悅因違法宣布戒嚴，一審判決內亂罪成立，判處無期徒刑。
20日：美國聯邦最高法院就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）課徵關稅發布判決，認定這項關稅違法。
20日：日本首相高市早苗在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制。
