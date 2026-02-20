屋頂光電抗颱施工品質是關鍵 能源署修法須抗17級風

快訊

中央社／ 台北20日電
台南一處產後護理之家與茂鴻電力公司合作，在頂樓設太陽能板，並採3.5公尺高棚架設計，保留下方空間利用。茂鴻電力公司提供／中央社
台南一處產後護理之家與茂鴻電力公司合作，在頂樓設太陽能板，並採3.5公尺高棚架設計，保留下方空間利用。茂鴻電力公司提供／中央社

大型新建物須設光電板政策8月將上路，面對颱風考驗，能源署說，屋頂型光電板事故多與施工未確實鎖固有關，今年已修法提高光電模組正負向抗風強度須達17級陣風，且每2年應定期檢驗維護。

經濟部與能源署統計，去年7月丹娜絲風災造成嘉義縣、台南市5.97萬房屋屋頂受損，逾10萬片光電板受損，占2縣市比例約1%。若以受災33件光電案場來說，屋頂型占8%、地面型30%、水面型63%，僅占當時全國累計設置總容量的0.4%。

瑞聯土木技師事務所主持技師吳瑞琳告訴中央社記者，屋頂型太陽能板常見「棚架型」與「平鋪型」，皆仰賴鋼構支架與螺栓固定。無論是建物或支架結構，都須符合耐風、耐震設計規範。

吳瑞琳表示，近年了解光電板受損案例多與颱風有關，常見情形之一是支架被「連根拔起」，初判可能是施工時應植入鋼筋混凝土樓板或牆體內的螺栓深度不足，導致抗風能力未達安全值。現況施工品質多需仰賴廠商與監造單位自我要求，建議落實把關機制。

他認為，台灣推動建物設置光電板多年，每年歷經颱風考驗，但建物光電板受損多為零星案件，雖仍需檢討疏失環節，不過他對台灣建物設置太陽能板的技術與安全性仍相當有信心。

太陽能系統開發運營商、茂鴻電力公司認為，屋頂型太陽能系統的施工與安全規範已相當明確，關鍵在是否確實執行。據觀察，颱風期間的光電板事故，通常是未落實施工品質與後續維運導致，例如模組鎖固螺栓鬆脫、支架鏽蝕致強度不足、未依設計施工等。

茂鴻電力公司說，安裝前都會實地勘查並進行結構評估，再依核定結構設計圖施工。其中模組與支架螺栓鎖固品質是關鍵環節，須依規定扭力值鎖固並劃線確認。完工後再依查驗表驗收螺栓鎖固並抽測扭力值等，建議每年都要定期維護檢測。

能源署指出，屋頂型光電設備在颱風期間常見損壞原因，是施工未確實依結構安全設計落實鎖固要求。為強化結構安全，今年1月已修正「再生能源發電設備管理辦法」，提高屋頂型光電模組須通過正負向抗風壓5400Pa、也就是17級陣風的強度等級；且每2年應定期檢驗維護，後續也會查核是否依規定落實。

此外，能源署說，已規範光電發電設備於規劃階段，應選用符合國家標準設備；施工階段結構安全則由專業技師辦理結構安全設計及竣工簽證，並送地方政府建管機關確認。

