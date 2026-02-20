南非南華寺新春品嘗會 文化蔬食饗宴倡議和諧共生

快訊

中央社／ 南非約翰尼斯堡19日專電

南非佛光山南華寺上周末提前舉辦圍爐暨新年蔬食品嘗會，今年以「和諧共生、馬到成功」為精神主軸，結合新春慶典與蔬食倡議，推廣環保永續與愛護生命理念，吸引僑胞及當地民眾踴躍參與。

上周六晚間圍爐活動熱鬧展開，由青年營隊青少年帶來馬年串燒歌舞組曲，炒熱現場氣氛。周日清晨，大雄寶殿舉行上燈祈福儀式，許多民眾攜家帶眷前來參拜，並在會館前排隊敲鐘許願；各式蔬食攤位前人潮絡繹不絕，展現一年一度新春慶典的熱鬧景象。

今年策劃蔬食品嘗會的覺諦法師在文教展區接受中央社訪問表示，推動蔬食不僅關乎身體健康，更關乎心靈淨化與地球未來。活動中，當地青少年身著蔬菜造型服裝，唱出「你說你愛我（土地），但是你傷了我（土地）的心」，以寓教於樂方式呼籲大眾正視土地與環境保護議題。

覺諦法師指出，今年文教展區以「蔬食A計畫」為主軸，透過中英文圖文展板闡述「零飢餓」、「平衡生態」、「保護環境」、「抑制暖化」與「愛護生命」五大核心理念，期盼民眾理解日常飲食選擇與全球氣候變遷、生態失衡之間的密切關聯。

她表示，面對全球暖化、土地退化與糧食分配不均等挑戰，南華寺希望鼓勵民眾從日常生活做起，例如發願一年一次或一個月一次蔬食日，「不論次數多少，我們都是盡一份綿薄之力，共同守護這個世界」。

會館中庭的多元文化表演也獲得滿堂喝彩。南華寺長年在南非推動人間佛教與文化教育交流，此次新春蔬食生活節結合文化展演與永續倡議，透過飲食文化連結在地社區，回應全球環境議題，也為新春增添溫暖與希望。

