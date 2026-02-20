聽新聞
台灣第一位原住民律師楊志航辭世享壽66歲 族人悼念其一生奉獻
台灣第一位原住民律師、泰雅族人楊志航（族名 Pawan Yumin）於2月9日因病辭世，享壽66歲。靈堂設於苗栗縣泰安鄉麻必浩部落，今天舉行告別式。原住民族委員會主任委員曾智勇也到場追頒褒揚令，感念楊對原住民族族人的貢獻，苗栗縣府則由副縣長邱俐俐代表縣府表達哀悼。
縣府指出，楊志航出生於苗栗泰安麻必浩部落，自小離鄉求學，克服城鄉差距，於1983年畢業於台大法律系，1991年考取律師資格，成為台灣司法史上第一位原住民律師。1993年起，楊陸續成立多處法律事務所，專責服務原住民族群，並推動設立「原住民族法院」，倡議司法制度應尊重原住民族文化。
縣府指出，在律師生涯中，楊志航長期協助族人處理土地、森林及文化相關法律案件，並指出現行法律對原住民不利之處，以專業守護族人權益。更曾赴紐西蘭考察毛利土地法院，返台後提出改革建議，為原住民族司法保障奠定基礎。
族人悼念時表示，「mama，一路好走。」許多人回憶楊志航不僅是法律後盾，更是文化傳承者，常陪伴家人與部落青年，講述泰雅故事，強調法律與文化並重的重要性。
縣府說，楊志航的一生象徵原住民族在司法領域的重要突破，其離世不僅是族人的損失，更是台灣社會的共同哀悼。
