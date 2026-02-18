莊瑞雄因母親情緣領養4狗1貓 毛小孩讓家重拾溫度

農曆春節是家人團聚時刻，民進黨立委莊瑞雄因母親的「情緣」，陸續領養4犬1貓，原想藉此填補父親的心靈空缺，未料這群「家人」不僅讓家重拾溫度，更柔化政治場域的嚴肅氛圍，幫服務處、國會辦公室增添許多溫馨氣氛。

走進莊瑞雄位於台北市濟南路的立委研究室，不時看到柴犬Toro在辦公室走動，又或是躺在地板上凝視前方若有所思；見到熟人來訪，Toro會上前聞聞對方味道，若有人把辦公室的零食帶走，不管是否熟識都會吠幾聲提醒，非常顧家。

包含Toro在內，莊瑞雄共領養4犬1貓，毛小孩們曾迎接過多位重量級訪賓，包括前總統蔡英文、前副總統陳建仁及行政院長卓榮泰等人，而這些毛小孩的到來，背後有著濃濃親情連結。

莊瑞雄說明，7年前母親過世後，他看到父親坐在輪椅上抱著二哥養的狗，望著靈堂前的母親照片，讓他心裡十分不捨；且父親失去老伴後突然變得安靜，他開始思索該如何讓父親重拾笑容，也覺得父親需要的不只是照顧，而是陪伴。

探詢消息一放出、緣分很快到來。莊瑞雄陸續接獲各地友人詢問是否有意領養毛小孩，他陸續應允並將毛小孩的名字與故鄉屏東「連結」，包括黑色哈士奇取名「黑豆」、紅色哈士奇叫「紅豆」，白色異瞳的秋田犬原想取蓮霧品種「黑珍珠」、後因毛色偏黃改稱「珍珠」，黑色柴犬則以東港鮪魚命名為「Toro」。

談及為何領養4隻狗，莊瑞雄笑說，根據民間信仰，有人認為兩隻狗象徵「哭」、3隻狗象徵「飆」，都不吉利，「那就養4隻吧」，也象徵4位守護者替家人守住平安。此外，莊瑞雄還特地把毛小孩送到國立屏東科技大學工作犬訓練中心受訓，訓期長達5個月。

至於如何與喵星人結緣，莊瑞雄談及，由於毛小孩在屏科大受訓，屏東縣動保處也設在校內，當時的屏東動物之家位在校園一角，有次前往校園訪視環境時，一隻橘白相間的浪貓突然跳到他身上、不願離開。

莊瑞雄提到，這隻橘白貓的模樣幾乎和他童年時家中養的貓一模一樣，讓他當下就興起認養念頭。

為了能成功認養，莊瑞雄回憶，領養面試地點選在服務處，他當天專程搭高鐵南下屏東，一回到服務處，4隻狗見主人返家立刻撲上前迎接；而他也蹲下身把毛小孩抱進懷裡，面談人員看到這一幕後當場說：「第一關過了」。

第2關是貓屋設計。莊瑞雄特地找來具木工背景的漁民支持者協助，親手打造貓屋，完成後讓審核人員直呼是「頂級貓屋」。兩關面試順利通過，橘白浪貓取名「肉圓」，正式成為「莊家人」。

現在的莊瑞雄是1位擁有4犬1貓的狗貓爸爸，對他來說，毛小孩不只是陪伴父親，更讓整個家、辦公室、服務處重新找回溫度，且無論在地方或立院，毛小孩總能拉近人際距離帶來笑容，堪稱最好的選民服務。