異域英靈返歸忠烈祠 泰北孤軍後裔憂中共侵蝕認同根基

948名滯留泰緬邊境逾70載的雲南反共救國軍英靈，在2023年6月入祀圓山忠烈祠，為「異域」史實寫下遲來終章。然而，留在泰北的後裔，因面臨中共資源大舉介入與歷史消弭，正陷入血脈認同拉鋸戰。

2023年6月30日，在滂沱大雨與落雷聲中，948名滯留泰緬邊境逾70載的「雲南反共救國軍」英靈，終於遠渡重洋入祀圓山國民革命忠烈祠，那一幕感動無數台灣民眾，也為作家柏楊筆下的「異域」寫下遲來的終章。

然而，英靈雖已歸鄉安息，留在泰北的歷史現場仍存在著孤軍和後裔的認同爭議，正經歷一場無聲而激烈的「詮釋權拉鋸戰」，居住於泰北的孤軍後代、泰北義民文史館主委王紹章接受中央社訪問表示，移靈回台雖然是重大里程碑，但隨地緣政治轉變，中共投入大量人力物力資源介入泰北的教育與基礎建設，悄然重塑這段歷史。

「這是一場家國認同的拔河」，王紹章感嘆，在泰北，真正的國軍後裔始終堅守對中華民國的認同，但近年情況越來越複雜，隨著「泰化」的普及，很多年輕一代對過去歷史慢慢不了解。

他以清邁華校為例，現只剩碩果僅存的幾所尚堅守繁體字與支持中華民國，許多學校因經費困難、無力營運，被迫接受對岸資助與簡體教材，令人扼腕、充滿無力與無奈。

王紹章憂心，若台灣降低關注，歷史詮釋權將落入資源雄厚的一方。就像8年抗戰這段歷史，若台灣不提、不紀念，對岸就會收編自身功績，「歷史講久了，假的也會變真的」。

但他強調，泰北忠烈祠供奉的是雲南反共志願軍等泰北孤軍先烈，此番號與反共史實永遠無法改變，這也是守護「泰北正統性」的最後防線。

回顧這段歷史，孤軍於民國40、50年代歷經兩次大規模撤退至台灣，留下的殘部為了生存協助泰國政府圍剿泰共以換取居留尊嚴。

王紹章提到，這些烈士陣亡的墓園得到國防部定期修繕，那裡飄揚的中華民國國旗就是世世代代傳承的歷史鐵證，近年更得到國防部與立委大力支持，讓英靈終於得以回鄉。

王紹章坦言，儘管未來經費與資源存在不確定性，政府與僑委會的持續關注至關重要。他強調，歷史的對錯或許已隨風而逝，但如何守住認同的純粹性是當前關鍵；「三餐不繼的日子不可怕，可怕的是忘記歷史」，銘記歷史才能記取教訓，這也是他們身為泰國少數民族之一，也就是雲南族的使命與本分。

王紹章呼籲，台灣社會與政府在英靈歸位後更應持續守護、加大經營力度，積極發揚留在異域的這份血脈認同，勿讓這段中華民國戰士在異域他鄉的英勇史蹟，以及後裔對中華民國的認同，在資源拉鋸中被消弭於無形，這是一個刻不容緩的重要課題。