快訊

飛台遇大霧…新竹外海盤旋7圈返港加油再飛 全程7小時旅客叫苦

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」 背後原因曝光

國5北向宜蘭至頭城「紫爆」 明初二回娘家易壅塞路段一次看

初一參香祈福！于北辰赴桃園蓮華寺發福袋 分享馬年喜氣

桃園電子報／ 桃園電子報

S 1654809
桃園市議員于北辰親自率領服務團隊在現場發放新春福袋與紅包，向民眾送上祝福。圖：桃園市議員于北辰辦公室提供

今(17)日是大年初一，桃園各地宮廟一早便湧入大批走春祈福的民眾。桃園市議員于北辰特別前往桃園區蓮華寺參香，祈求2026馬年風調雨順、國泰民安，並親自率領服務團隊在現場發放新春福袋與紅包。現場排隊人潮踴躍，于北辰一一與鄉親握手致意，希望透過紅包傳遞福氣，與市民共同開啟充滿活力的新年度。

S 1654814
桃園市議員于北辰今日特別前往桃園區蓮華寺參香。圖：桃園市議員于北辰辦公室提供

隨著2026馬年正式到來，桃園蓮華寺今日上午人聲鼎沸，于北辰特別前往寺廟參拜，並為民眾送上馬年「馬躍奔騰」的佳節祝福。希望藉由走訪基層並親手發送紅包與福袋，讓每一位市民都能感受到節慶的喜悅與溫暖。

在發放的過程中，現場排隊隊伍十分踴躍，不少家長帶著孩童、或是老人家特地前來合影，于北辰也親切問候鄉親健康，並和民眾互動握手，期盼與市民共同開啟充滿活力的2026年。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大年初一參香祈福！于北辰赴桃園蓮華寺親發福袋 與民分享馬年喜氣

延伸閱讀：

  1. 圖鴨上床 duk.tw：台灣本土熱門圖床 成為 Imgur 封鎖後最佳替代方案
  2. 桃園地政局文武兼備拚市政 業務督導考評、全國競賽雙雙獲佳績

桃園 于北辰 馬年 春節

延伸閱讀

撞到頭部昏迷！澎湖縣長陳光復春節發福袋 失足摔下樓梯緊急送醫

影／迎新春！大年初一鍾東錦造訪苗縣各地宮廟祈福 發放馬年福袋

影／蕭美琴南投發福袋人氣超旺 他全程跟緊緊遞名片

徐千京馬年重返馬術迎新春　首度挑戰110公分跳障礙

相關新聞

初一參香祈福！于北辰赴桃園蓮華寺發福袋 分享馬年喜氣

今(17)日是大年初一，桃園各地宮廟一早便湧入大批走春祈福的民眾。桃園市議員于北辰特別前往桃園區蓮華寺參香，祈求2026馬年風調雨順、國泰民安，並親自率領服務團隊在現場發放新春福袋與紅...

歷史上的今天／1956年萬人佈道大會 蔣宋美齡出席聆聽

1956年2月17日，世界著名的青年佈道家葛理翰（William Franklin Graham Jr.）晚上在三軍球場向一萬餘信眾佈道，規模盛大的佈道會在自由中國是空前盛舉，總統夫人蔣宋美齡、行政院長俞鴻鈞、美國大使藍欽、美軍顧問團團長史邁斯、聯勤總司令黃仁霖等均為與會聽眾之一，會場座無虛位，氣氛壯嚴肅穆，在葛理翰低沉宏亮的佈道演講中越發啟人深思。

兒時家境跌宕起伏 何欣純年夜飯只能從記憶尋找

立法委員光鮮亮麗的政治生涯背後，常藏著許多不為人知的故事。由於兒時家境跌宕起伏，年夜飯對民進黨立委、台中市長參選人何欣純...

難忘農曆年間與母親法國獨旅 吳思瑤至今滿滿感動

很多人心中都有一頓未必是美味菜餚、卻讓自己難忘的年夜飯。10多年前的農曆年間，時任台北市議員的民進黨立委吳思瑤與母親2人...

WBC棒球經典賽台日大戰 立委搶當應援團

二○二六年世界棒球經典賽（ＷＢＣ）將於三月於東京巨蛋登場，其中台日大戰一票難求，國會立委也搶當應援團。中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌與多名民進黨立委將赴日本看球賽外，蔡其昌還發起募資活動，在日本東京市區租到三處集會場所，將可容納五千台灣球迷，齊聚東京看球。

民進黨設青年局與日本政黨對話 副局長張雅琳：續攤聊到「峮峮」氣氛瞬間炸裂

日本自民黨青年局熱愛與台灣交流，民進黨去年四月成立青年局，建立與包含自民黨在內的日本各政黨對話管道。民進黨青年局副局長張雅琳分享，除了與自民黨互動，還包含參政黨、立憲民主黨、國民民主黨、自民黨和維新會等；大家聊資訊戰、假訊息等議題，私下交流台菜、生啤酒和日本葡萄紅白酒，還意外解鎖台日交流關鍵字—啦啦隊女孩峮峮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。