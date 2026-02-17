初一參香祈福！于北辰赴桃園蓮華寺發福袋 分享馬年喜氣
今(17)日是大年初一，桃園各地宮廟一早便湧入大批走春祈福的民眾。桃園市議員于北辰特別前往桃園區蓮華寺參香，祈求2026馬年風調雨順、國泰民安，並親自率領服務團隊在現場發放新春福袋與紅包。現場排隊人潮踴躍，于北辰一一與鄉親握手致意，希望透過紅包傳遞福氣，與市民共同開啟充滿活力的新年度。
隨著2026馬年正式到來，桃園蓮華寺今日上午人聲鼎沸，于北辰特別前往寺廟參拜，並為民眾送上馬年「馬躍奔騰」的佳節祝福。希望藉由走訪基層並親手發送紅包與福袋，讓每一位市民都能感受到節慶的喜悅與溫暖。
在發放的過程中，現場排隊隊伍十分踴躍，不少家長帶著孩童、或是老人家特地前來合影，于北辰也親切問候鄉親健康，並和民眾互動握手，期盼與市民共同開啟充滿活力的2026年。
本文章來自《桃園電子報》。原文：大年初一參香祈福！于北辰赴桃園蓮華寺親發福袋 與民分享馬年喜氣
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。