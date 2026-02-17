初一參香祈福！于北辰赴桃園蓮華寺發福袋 分享馬年喜氣

桃園市議員于北辰親自率領服務團隊在現場發放新春福袋與紅包，向民眾送上祝福。圖：桃園市議員于北辰辦公室提供

今(17)日是大年初一，桃園各地宮廟一早便湧入大批走春祈福的民眾。桃園市議員于北辰特別前往桃園區蓮華寺參香，祈求2026馬年風調雨順、國泰民安，並親自率領服務團隊在現場發放新春福袋與紅包。現場排隊人潮踴躍，于北辰一一與鄉親握手致意，希望透過紅包傳遞福氣，與市民共同開啟充滿活力的新年度。

桃園市議員于北辰今日特別前往桃園區蓮華寺參香。圖：桃園市議員于北辰辦公室提供

隨著2026馬年正式到來，桃園蓮華寺今日上午人聲鼎沸，于北辰特別前往寺廟參拜，並為民眾送上馬年「馬躍奔騰」的佳節祝福。希望藉由走訪基層並親手發送紅包與福袋，讓每一位市民都能感受到節慶的喜悅與溫暖。

在發放的過程中，現場排隊隊伍十分踴躍，不少家長帶著孩童、或是老人家特地前來合影，于北辰也親切問候鄉親健康，並和民眾互動握手，期盼與市民共同開啟充滿活力的2026年。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大年初一參香祈福！于北辰赴桃園蓮華寺親發福袋 與民分享馬年喜氣