台灣廚師多元底蘊當後盾 國宴巧思展舌尖上美食創意

中央社／ 台北17日電

國宴「鴛鴦蝦球」讓瓜地馬拉總統驚艷不已，總統府第三局長古文劍表示，台灣多元文化底蘊深厚，菜色能融合原住民、來台先民、日本、中國大陸及歐美等多國飲食特色，廚師們的精湛廚藝與創意巧思，讓政府能自信接待世界各國貴賓，展現「舌尖上的台灣」外交軟實力。

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）去年6月率團來台進行國是訪問，國宴1道「鴛鴦蝦球」驚艷訪賓。談及這道菜色，古文劍說明，台灣是宏都拉斯白蝦重要購買國，台宏斷交後，白蝦採購市場轉移到瓜地馬拉，當時就思考如何將白蝦市場與外交邦誼做出連結。

古文劍透露，來自瓜地馬拉的白蝦經過台灣五星級廚師的細心料理，以「鴛鴦」寓意台瓜兩國邦誼，當司儀介紹「蝦子來自瓜地馬拉、咖啡也來自瓜地馬拉」時，瓜地馬拉總統與訪賓們都非常開心，且對口味讚不絕口。

國宴菜色並非由總統府直接「點菜」，而是提供「方向」讓廚師們發揮。古文劍指出，競爭力來自於創造力，而創造力源自於多元文化，台灣美食文化背後其實包含原住民傳統廚藝、早期先民來台奠定台菜鮮醇基調、日治時期日本料理特色，以及1949年國民政府來台後的中國大陸各省家鄉菜，也因此，在台灣就可嚐到大陸各地菜色。

另外，是地理環境，古文劍解釋，台灣做為海島擁有豐富漁業資源，在海產海鮮的處理上有獨到之處，加上在現代化過程深受歐美飲食影響，不論是法國菜、義大利菜或西班牙菜，都能有很好的發揮；這個特殊的文化融合底蘊，讓台灣有足夠美食能量、用豐富飲食文化，接待應對來自世界各國的賓客。

他以去年11月吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷訪台為例，當時雙方簽署台吐多樣化漁業合作協定，而鮪魚是吐瓦魯最主要魚種；國宴菜單特別設計「壺底油乾煎大目鮪」，以鮪魚搭配台灣壺底油做成鮪魚排，將台灣傳統佐料、料理海鮮做法跟漁業協定作外交寓意結合，讓菜品說出台吐兩國邦誼故事。

巴拉圭牛肉也是1例，1名外交人員表示，台巴經濟合作協定（ECA）實施零關稅，巴拉圭已成為台灣第2大牛肉進口國，但因巴國牛肉肉質偏硬，飯店廚師們嘗試過火烤牛小排、傳統燉牛肉等做法，最後發現做成牛肉麵後口感不錯、訪賓反應也很好。

古文劍指出，國宴菜品強調安全，都不會過度烹調，以當季食材入菜並選用台灣在地蔬果，且要避免過度油炸或濃重醬汁，目的是讓賓客感受到食材的鮮美；且多會融入兩國菜色小巧思，像是宴請日本訪賓多會用台菜，但會點綴一些日本菜形態，訪賓吃起來會充滿驚喜。

此外，「備課」也很重要。古文劍強調，若知道某位元首曾在中華民國台灣駐當地大使或代表家中，吃過哪一道菜且念念不忘，當這位元首訪台時，也會把那道菜色放進國宴菜單。

國宴

