國宴菜色需具備敘事功能 說好兩國故事深化邦誼

中央社／ 台北17日電

說到「國宴」，腦海總會浮出滿漢全席山珍海味畫面，但現實裡的國宴是簡約風，菜品僅6至7道、時間控制在2小時內，設計層次需凸顯外交政治意涵且具實際可行性，用餐流程與菜色要具備敘事功能，目的是「說好兩國故事」。

總統宴請訪賓是有「規矩」的，統籌國宴的大禮官、總統府第三局局長古文劍接受中央社專訪時指出，只有在「國是訪問」期間，由國家元首出面款待來訪友邦的國家元首，所舉行的正式宴會才能稱「國宴」（State Banquet），核心定義在於「元首對元首」。

至於友盟重要政治人物來訪，古文劍表示，例如美國、日本友盟國家的政要，總統決定安排設宴款待則通稱「官式宴會」或「一般宴會」；若是非邦交國訪賓，一般不會特別對外強調宴會的層級。

國宴的場地選擇也十分慎重，古文劍說明，首先是必須具備國家主權象徵性，最常見是總統府大禮堂，可以彰顯莊重肅穆氛圍；若希望氣氛更為親近溫馨、互動感能更強，則可能選擇台北賓館，但不論總統府大禮堂或台北賓館，都需保有完整的外交儀式。

談及國宴的座位安排，古文劍解釋，一般是依人數多寡來選擇圓桌、方桌或長桌，目的是有利雙方交流對話，現場也會搭配麥克風；另一重點是國防部示範樂隊，宴會開始前先演奏友邦國歌，之後總統致歡迎詞、來訪元首回應致詞，宴會結束後再演奏中華民國國歌。

國宴規模並非一成不變。古文劍提到，像是520正副總統就職典禮，由於會有多國代表出席，就屬於規模擴大的「加長版」國宴，加上出席貴賓人數眾多，在菜色設計與贈禮等環節，都會與典型國宴有所不同。

對於民眾好奇的國宴菜色，古文劍談及，典型國宴大約6至7道主菜，另搭配水果與甜點，整體流程控制在1小時30分至2小時內；他強調，國宴設計主要有2層面，一是外交與政治意涵，二是實際執行可行性，「不是吃得澎湃，而是說好兩國故事」。

古文劍解釋，就政治外交層面，國宴的菜單與流程往往承載著「敘事功能」，每一道菜都必須用心設計，並串聯起兩國的歷史情誼、當前合作重點與未來發展方向；在執行層面，則必須充分考量主賓的飲食習慣、宗教信仰與文化禁忌。

古文劍指出，國宴食材需優先尊重主賓的偏好與禁忌，並一律避免使用魚翅、燕窩等保育類食材，且還要能展現台灣特色；因此，國宴多會大量採用在地、當季的農產食材，並將地方小吃或代表性菜色融入菜品設計，讓台灣美食能登上國家級外交舞台。

「因地制宜，展現對友邦文化的尊重」，古文劍透露，國宴風格也會因不同區域邦交國做調整，例如太平洋島國如帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國，與台灣同屬南島文化圈，互動上會特別強調溫馨、周到與情感交流；中南美洲國家如貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭，因深受西班牙傳統影響，對禮節十分重視，但在性格又相對熱情。

古文劍表示，加勒比海友邦如聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、海地，當地因歷史多元、文化奔放，宴會氣氛會朝向較為歡愉、帶有嘉年華特色的方向設計；非洲友邦史瓦帝尼是王室國家，著重禮節嚴謹，例如國王與王妃座位需鋪設紅毯象徵尊重，王妃更必須由女性服務人員上菜，以展現對王室文化的尊重。

古文劍透露，總統賴清德與副總統蕭美琴對於國宴籌備過程，都高度尊重幕僚的專業；此外，國宴也需盡可能安排「驚喜」，例如恰逢友邦元首生日，會特別安排蛋糕慶祝，或是甜點安排史瓦帝尼國王偏愛草莓大福等。

