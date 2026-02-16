回台北農曆年遇水土不服 陳培瑜坦言曾想搬回花蓮

台北與花蓮的距離不遠，對民進黨立委陳培瑜確有著明顯風土差異。她談及最難忘年夜飯時笑說，一家回台北居住後因過敏輪流生病，過年前發燒、錯過年夜飯，難得上館子吃完年夜飯竟食物中毒，痊癒後曾考慮搬回花蓮。

板橋長大的陳培瑜，輔大中文系畢業後考上東華大學教育研究所，因愛上花蓮的好山好水，結婚後與丈夫移居花蓮，並於2007年創辦專賣親子書籍的獨立書店「凱風卡瑪」（「凱風」取自詩經，代表母親的慈愛；卡瑪是排灣族語的父親之意），頗受當地人喜愛。

不過，因書店經營壓力加上要照顧罹癌的父親等因素，陳培瑜跟丈夫於2013年毅然收掉書店返回台北。

儘管是出身台北，但習慣了花蓮好山好水，陳培瑜一家重回台北後實在難以適應台北的氣候，過敏症狀從未間斷、時不時流鼻水擤鼻涕，且不單是她自己，先生及兩小孩也無一倖免，小孩大人輪流生病。

陳培瑜回憶，回台北隔年的農曆年前，她與丈夫雙雙發燒、3天下不了床，無法張羅年夜飯，只好拜託孩子的爺爺奶奶送飯，令她印象十分深刻。

陳培瑜表示，約莫過了2、3年，夫家親人訂了台北東區館子吃年夜飯，吃完飯回到家後沒多久，小兒子突然嘔吐、發燒發冷，趕緊將小孩送三總，卻因沒有幼兒急診又轉送長庚醫院。

陳培瑜提到，經檢查後發現小兒子是食物中毒，由於小孩已經吐了一整晚，只好安排住院吊點滴，好不容易熬到病情控制；未料，隔天大年初一，換她自己開始上吐下瀉。

回想當年搬回台北的水土不服，陸續引發過敏、年夜飯遭逢食物中毒，陳培瑜笑著說，當時全家真的曾考慮是否再搬回花蓮。

只不過，陳培瑜因長期投注親子教育領域，2019年被民進黨提名為不分區立委，並於2023年2月遞補出任不分區立委。對於這2次慘烈遭遇是否對年夜飯有陰影，陳培瑜堅毅地表示：「完全不會！」