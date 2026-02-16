快訊

不用今晚搶頭香！命理師揭大年初一「3吉時」 抓對時間旺整年

西門町隨機攻擊朝路人揮拳…警靠「光頭」認出 男在機場搭機落網

孫協志補辦百萬婚宴遭酸「婚紗照醜」 發文揭攝影團隊暖心內幕

回台北農曆年遇水土不服 陳培瑜坦言曾想搬回花蓮

中央社／ 台北16日電
民進黨立委陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

台北與花蓮的距離不遠，對民進黨立委陳培瑜確有著明顯風土差異。她談及最難忘年夜飯時笑說，一家回台北居住後因過敏輪流生病，過年前發燒、錯過年夜飯，難得上館子吃完年夜飯竟食物中毒，痊癒後曾考慮搬回花蓮。

板橋長大的陳培瑜，輔大中文系畢業後考上東華大學教育研究所，因愛上花蓮的好山好水，結婚後與丈夫移居花蓮，並於2007年創辦專賣親子書籍的獨立書店「凱風卡瑪」（「凱風」取自詩經，代表母親的慈愛；卡瑪是排灣族語的父親之意），頗受當地人喜愛。

不過，因書店經營壓力加上要照顧罹癌的父親等因素，陳培瑜跟丈夫於2013年毅然收掉書店返回台北。

儘管是出身台北，但習慣了花蓮好山好水，陳培瑜一家重回台北後實在難以適應台北的氣候，過敏症狀從未間斷、時不時流鼻水擤鼻涕，且不單是她自己，先生及兩小孩也無一倖免，小孩大人輪流生病。

陳培瑜回憶，回台北隔年的農曆年前，她與丈夫雙雙發燒、3天下不了床，無法張羅年夜飯，只好拜託孩子的爺爺奶奶送飯，令她印象十分深刻。

陳培瑜表示，約莫過了2、3年，夫家親人訂了台北東區館子吃年夜飯，吃完飯回到家後沒多久，小兒子突然嘔吐、發燒發冷，趕緊將小孩送三總，卻因沒有幼兒急診又轉送長庚醫院。

陳培瑜提到，經檢查後發現小兒子是食物中毒，由於小孩已經吐了一整晚，只好安排住院吊點滴，好不容易熬到病情控制；未料，隔天大年初一，換她自己開始上吐下瀉。

回想當年搬回台北的水土不服，陸續引發過敏、年夜飯遭逢食物中毒，陳培瑜笑著說，當時全家真的曾考慮是否再搬回花蓮。

只不過，陳培瑜因長期投注親子教育領域，2019年被民進黨提名為不分區立委，並於2023年2月遞補出任不分區立委。對於這2次慘烈遭遇是否對年夜飯有陰影，陳培瑜堅毅地表示：「完全不會！」

陳培瑜 年夜飯 花蓮

延伸閱讀

韓國瑜聲明國防預算列最優先案 陳培瑜：國安朝野共同承擔責任

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

高金素梅疑因助理費案被搜索 陳培瑜：過去就很多爭議言論

綠再打抗中牌 陳培瑜：立院休會期間 藍白賣國沒有停歇

相關新聞

兒時家境跌宕起伏 何欣純年夜飯只能從記憶尋找

立法委員光鮮亮麗的政治生涯背後，常藏著許多不為人知的故事。由於兒時家境跌宕起伏，年夜飯對民進黨立委、台中市長參選人何欣純...

難忘農曆年間與母親法國獨旅 吳思瑤至今滿滿感動

很多人心中都有一頓未必是美味菜餚、卻讓自己難忘的年夜飯。10多年前的農曆年間，時任台北市議員的民進黨立委吳思瑤與母親2人...

劉金標93歲辭世 巨大：他讓台灣自行車產業被真正看見

巨大（9921）集團創辦人劉金標16日辭世，巨大集團深切哀悼。巨大集團懷著深深的不捨，向各界公告：我們敬愛的創辦人劉金標先生，於16日凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。 劉金標不只是巨大集團的創辦人，並帶領台灣自行車產業成為全球的發展中心，此外YouBike在全台灣的成功發展，與台灣人建立緊密的關聯，劉金標成功成為他自己期許的自行車教父，使得台灣自行車產業走向環保綠能以及帶給更多人更健康的人生。

歷史上的今天／1955年南麂島居民抵台 暫棲南榮國校

1955年2月16日，我政府為配合軍事情勢，對外圍島嶼重作戰略部署以後，我距馬祖列島約80哩之最北方據點南麂島防務已形增強，政府為顧及南麂島居民之安全並期守軍能安心作戰起見，決定把南麂島居民及其他非戰鬥人員分批疏散來台。第一批812位義胞搭乘台生輪下午1時安抵基隆，泊靠第二號碼頭登岸，由有關機關以專車迎接至基隆市南榮國校等臨時招待所暫為棲身。 台生輪駛入基隆內港時，義民們齊集於甲板上，紛紛舉起布帽、竹笠或手巾等不斷的揮動，與佇立於第二號碼頭上歡迎人群的掌聲，相互為禮。船隻停靠碼頭後，他們即扶老攜幼登岸，大家無不臉露笑容欣快的說：「我們終於來到了我們最喜歡的地方了」。

WBC棒球經典賽台日大戰 立委搶當應援團

二○二六年世界棒球經典賽（ＷＢＣ）將於三月於東京巨蛋登場，其中台日大戰一票難求，國會立委也搶當應援團。中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌與多名民進黨立委將赴日本看球賽外，蔡其昌還發起募資活動，在日本東京市區租到三處集會場所，將可容納五千台灣球迷，齊聚東京看球。

民進黨設青年局與日本政黨對話 副局長張雅琳：續攤聊到「峮峮」氣氛瞬間炸裂

日本自民黨青年局熱愛與台灣交流，民進黨去年四月成立青年局，建立與包含自民黨在內的日本各政黨對話管道。民進黨青年局副局長張雅琳分享，除了與自民黨互動，還包含參政黨、立憲民主黨、國民民主黨、自民黨和維新會等；大家聊資訊戰、假訊息等議題，私下交流台菜、生啤酒和日本葡萄紅白酒，還意外解鎖台日交流關鍵字—啦啦隊女孩峮峮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。