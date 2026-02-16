兒時家境跌宕起伏 何欣純年夜飯只能從記憶尋找

快訊

中央社／ 台北16日電
民進黨立委何欣純。聯合報系資料照／記者趙容萱攝影
民進黨立委何欣純。聯合報系資料照／記者趙容萱攝影

立法委員光鮮亮麗的政治生涯背後，常藏著許多不為人知的故事。由於兒時家境跌宕起伏，年夜飯對民進黨立委、台中市長參選人何欣純來說，只能從兒時記憶中依稀尋找，當年對自己成長的人生提前試煉。

何欣純的父親當年在台中大里開設營造公司，門庭若市是家裡的常態。在她11歲那年的農曆年前夕，父親突發腦溢血送醫3天後撒手人寰，留下她母親及3個小孩，過年氣氛頓時被抽光、冷清寂寥。

何欣純回憶，她看著年輕喪偶的母親，強忍悲傷並將自己武裝起來，重新接掌父親遺留的營造事業，所幸外婆心疼女兒，從台北搬回台中幫忙照料家裡大小事，讓一家人生活逐漸回復正軌。

何欣純與地方政治的淵源很早，她父親過世前的結拜兄弟是台中黑派出身的縣議會議長，當年曾鼓勵何欣純父親參選未果。在父親過世、母親接掌事業，何欣純家裡的財務狀況轉好後，便有人找上門慫恿她母親參選，以代夫出征名義博取同情票支持。

何欣純表示，當年母親初試啼聲，果真順利當選縣議員，但4年後連任失利，還欠了一筆為數可觀債務，家裡財務再次陷入困境。

回憶起當年債務困境，何欣純提到，她大學聯考結束等放榜時，就跟同學到梨山環山部落當女工，採收世紀梨並挑貨包裝，1天工資新台幣700元，早晨7時上工、中午休息1小時、傍晚6時下工，晚上住在山上工寮，目的就是為自己賺取大學學費及生活費。

考取成功大學後，何欣純每年的寒暑假依舊到處打工賺錢。直到即將畢業前夕，她向母親提出要求想遠赴英國求學，母親雖一度遲疑，但何欣純相當堅持，「我要為自己留一條路」，最終如願申請到英國約克大學。

何欣純笑說，她跟大部分留學生一樣，英國求學生活過得相當清苦，為了省錢只能凡事都自己來，也練就一手廚藝；在異鄉過年，台灣留學生們都會相聚以「辦桌」充當年夜飯，她則貢獻1道炒米粉，博得不少掌聲。

學成返台後，何欣純一家遭逢921大地震，而震央車籠埔斷層就在台中大里。她回憶，地震當下趕緊背著已在洗腎的母親奪門而出，所幸住家沒有損毀，隔年的年夜飯還可以在家吃、算是相當幸運，且因住家接近震災，銀行被政府要求不能追債，這又讓何欣純一家都鬆了一口氣。

此後，何欣純幫前總統陳水扁助選、站宣傳車拿麥克風喊話拜票，一路到自己出馬參選議員、立委，並即將在今年底挑戰台中市長；對何欣純來說，人生跌宕起伏的滋味，遠比年夜飯來更加濃烈。

