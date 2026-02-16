難忘農曆年間與母親法國獨旅 吳思瑤至今滿滿感動

快訊

中央社／ 台北16日電
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
很多人心中都有一頓未必是美味菜餚、卻讓自己難忘的年夜飯。10多年前的農曆年間，時任台北市議員的民進黨立委吳思瑤母親2人展開一趟法國之旅，她回憶，難忘的不是異鄉過年的新奇，「而是我覺得自己真的長大了」。

與母親情同姊妹的吳思瑤，心中一直有個想要完成的夢想，就是安排一場與母親2人的自助旅行。只不過，大學畢業後隨即投身政治工作，尤其2006年當選台北市議員後，陪伴家人的時間更少，遑論有機會能出國。

吳思瑤表示，隨著順利連任、自己也逐漸適應公職作息，知道不能再等了，無論如何都要排除萬難帶母親出國，最好的時機就是農曆過年

熱愛歐洲與建築的吳思瑤，毫不猶豫地選了法國做目的地，接下來是說服家人，並順利取得包括父親在內的家人贊同。唯一的難題，是她的旅伴「母親」。

吳思瑤回憶，由於家庭成員會有兩人不在台灣過年，母親當時很過意不去、內心總是放不下，最終在家人滿心祝福與耐心說服下，這趟行程終於成行。

過往家裡大小事物都是母親一手張羅，吳思瑤對這趟法國之旅的路線、機票、食宿及費用等一手包辦；她談及當時的心境，「我終於有能力做到了」。

歷經十多個小時長途飛行，飛機降落法國戴高樂機場。相較自己擁有豐富旅遊經驗且深諳英語及西班牙語，吳思瑤透露，當時瞥見走出空橋的母親，眼神流露些許緊張，她立刻伸手緊握著母親，試著緩解母親的不安。

「母親的手其實好小」，吳思瑤笑著說，母親在她心中一直都是個偉大存在，只要有母親在、就讓人很放心。她當下意識到，如今兩人角色互換，此後的旅程中，無時無刻挽著母親的手，就像媽媽深怕小孩子走丟一樣。

那年是首次在異鄉過年，除夕當晚，吳思瑤的母親吃不慣歐洲食物，兩人挑選一家位在巴黎的中餐館。吳思瑤提到，這頓異鄉年夜飯的菜餚很一般，但她心中卻有無比的感動，無論是心境與心態，覺得自己蛻變了、跨過了一道坎，有能力回報，「我長大了！」

此後，吳思瑤每年都會排除萬難，安排一趟只屬於她與母親的兩人獨旅，直到現在，每次回想起當初那一趟巴黎之旅，吳思瑤心裡仍是滿滿的感動。

