快訊

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

整理／過年何時有垃圾車？六都垃圾停收、恢復清運時間點一次看

台灣女婿谷立言南門市場辦年貨 「美台友好」壽桃搶眼

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言到市場購買印有「美台友好」的壽桃，盼新的一年美台攜手並進、合作更上層樓。圖／擷取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）處長谷立言到市場購買印有「美台友好」的壽桃，盼新的一年美台攜手並進、合作更上層樓。圖／擷取自AIT臉書

農曆新年將至，美國在台協會（AIT）今貼出影片，處長谷立言身為「台灣女婿」，今年不忘入境隨俗前往南門市場辦年貨，並秀出印有「美台友好」的壽桃，盼新的一年美台攜手並進、合作更上層樓。

為感受年節氛圍，谷立言走訪台北市南門市場採買，除了添購芋頭蛋餃、蘿蔔糕、滷豆干，以及象徵「好事發生」的花生與「馬上成功」的馬鈴薯，還訂購寫有「美台友好」的大壽桃。途中不忘以流利中文與攤販閒聊、向民眾拜年。

AIT表示，過去一年，台美關係持續成長，雙方的夥伴關係在各個層面都不斷深化——無論是經濟、安全合作，還是人民之間的緊密連結。新的一年，讓大家攜手並進、友誼長存、合作更上層樓，祝福大家馬到成功、龍馬精神、一馬當先。

台美關係 美台 谷立言 年貨

延伸閱讀

不只上海花燈！台北燈節AIT首參展 經典美國意象花博燈區亮點

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：期待美日台深化協調合作

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：美日台深化協調合作

「谷立言比科長大一點」一說惹議…蕭旭岑回應了：就事論事 沒有不敬

相關新聞

台灣女婿谷立言南門市場辦年貨 「美台友好」壽桃搶眼

農曆新年將至，美國在台協會（AIT）今貼出影片，處長谷立言身為「台灣女婿」，今年不忘入境隨俗前往南門市場辦年貨，並秀出印...

台美貿易協定謎團？外媒：台積電恐加碼投資千億美元

台美對等貿易協定完成簽署，行政院副院長鄭麗君今清晨返台，她透過臉書發文指出，春節假期後，會盡快將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會。團隊也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能共同支持。鄭麗君說，台灣確定取得輸美對等關稅「15%且不疊加」，這是美國給予逆差國中的最佳待遇；政府也爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅，使我國輸美產品的平均關稅降到12.33%。同時也取得232條款關稅最惠國待遇。 金融時報報導，台美2月13日正式簽署「台美對等貿易協定」，雖把台灣輸美商品關稅水準調整到對齊美國其他主要貿易夥伴，但最關鍵的晶片未寫入正式條文，傳以台企投資換豁免配額機制處理；只是台灣科技業公司合計2500億美元赴美設廠承諾細節迄今未明，成為協議最核心謎團。

文總WE ARE舞台巧思 巨型花藝紙雕呈現四季

文總製作春節特別節目WE ARE將在明晚8時播出，不同橋段舞台背景別具巧思，如其中有紙雕藝術家王莉陵帶來近百件巨型花紙雕...

聯合報一周大事2/8~2/14

國內

歷史上的今天／1972年樞機主教率千名教徒祈祐國泰民安

1千多位天主教徒及各界人士，在農曆大年初一上午10時，於台北市民生路天主教堂內舉行春節祭天祭祖典禮，先為國運祈禱，並依中國的禮俗祭拜祖先。

內政部：租金補貼減輕租屋族四成負擔 女性及未滿25歲年輕人最多

300億元中央擴大租金補貼專案延長至2026年，預計擴大照顧75萬戶租屋族。內政部統計，截至去年9月底止，掌握租金補貼有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。