台灣女婿谷立言南門市場辦年貨 「美台友好」壽桃搶眼

農曆新年將至，美國在台協會（AIT）今貼出影片，處長谷立言身為「台灣女婿」，今年不忘入境隨俗前往南門市場辦年貨，並秀出印有「美台友好」的壽桃，盼新的一年美台攜手並進、合作更上層樓。

為感受年節氛圍，谷立言走訪台北市南門市場採買，除了添購芋頭蛋餃、蘿蔔糕、滷豆干，以及象徵「好事發生」的花生與「馬上成功」的馬鈴薯，還訂購寫有「美台友好」的大壽桃。途中不忘以流利中文與攤販閒聊、向民眾拜年。

AIT表示，過去一年，台美關係持續成長，雙方的夥伴關係在各個層面都不斷深化——無論是經濟、安全合作，還是人民之間的緊密連結。新的一年，讓大家攜手並進、友誼長存、合作更上層樓，祝福大家馬到成功、龍馬精神、一馬當先。