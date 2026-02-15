文總WE ARE舞台巧思 巨型花藝紙雕呈現四季

文總製作春節特別節目WE ARE將在明晚8時播出，不同橋段舞台背景別具巧思，如其中有紙雕藝術家王莉陵帶來近百件巨型花紙雕，搭配光影呈現四季更迭情景。

王莉陵專職紙雕創作超過10年，現為LI PaPer ART紙雕藝術工房創辦人。她向中央社記者分享，此次準備作品尺寸從直徑60公分到近130公分都有，花種涵蓋台北市花杜鵑、新北市花茶花，以及她認為頗具台灣代表性的百合花、海芋等，總共6種花種，從盛放到花苞型態皆具，更顯豐富。

中華文化總會春節特別節目「2026 WE ARE 我們的除夕夜」中，將有歌手Bii畢書盡、黃偉晉Wayne、Ray 黃霆睿、邱鋒澤帶來的「島嶼四季交響」主題，王莉陵的巨型花藝紙雕也將成舞台亮點，搭配光影和背景的變幻，讓觀眾可盡覽島嶼之美。

王莉陵說，過去也有做過大型的花類紙雕，此次挑戰在於個別尺寸都偏大，更需謹慎考量現場狀況，想辦法輕量化處理，結構上也要更易拆卸，以便於現場組裝，「因為尺寸大的關係，這次有使用到非傳統紙類材料，像是更輕盈的泡棉，也盡量加了多種材質，在燈光照耀下可以呈現不同質感。」

花類紙雕是王莉陵較常接觸到的委託，她說，像是建案造景、百貨公司等都喜愛以花類紙雕搭配。她自國小三年級首次接觸紙雕，還會應用到卡片、勞作、海報上，被師長同學稱讚也讓她越來越有成就感，即便後來接觸廣告設計，出社會後從事電腦繪圖工作，但仍希望能以紙雕創作維生。

王莉陵說，20幾年前SOHO族興起，大家流行在網路貼上自己的作品，她也嘗試張貼，便開始接到少量委託，後來公司裁員，她便決定專職創作，持續至今超過10年，儘管過程誤打誤撞，但紙雕帶來的成就感讓她從來不想放棄創作，甚至還因此出國工作，「沒想到可以靠做紙雕過到現在養家餬口」，期待除夕夜也將號召親朋好友，守在電視前一起看看自己的作品。

中華文化總會春節特別節目「2026 WE ARE 我們的除夕夜」將於16日晚上8時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube頻道等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕播送。