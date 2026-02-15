聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事2/8~2/14

聯合報／ 本報訊
台股農曆蛇年封關，11日收在33605.71點新高。 記者曾學仁／攝影
台股農曆蛇年封關，11日收在33605.71點新高。 記者曾學仁／攝影

國內

11日：蛇年台股封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄。

12日： 八旬婦人林劉龍子悶死照護逾五十年的重殘兒，判刑兩年六月。賴清德總統批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行。

13日：台美正式簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五且不疊加，二三二關稅最優惠、爭取二○七二項輸美產品豁免對等關稅。

國外

8日：日本眾議院大選，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨拿下三一六席是，是二戰後日本政黨首度跨越眾院三分之二絕對多數門檻。

13日：為期三天的慕尼黑安全會議登場，今年會議聚焦美歐關係重構與歐洲防衛自主未來。

12日：美國總統川普在白宮說，將派第二支航艦打擊群前往中東，並警告伊朗若未能達成核協議，對伊朗將是糟糕的一天。

延伸閱讀

右手疼痛就醫…高市早苗親曝狀況「讓大家擔心了」 網友打氣：健康第一

中駐日使館批日教科書「美化侵略戰爭」 學者：做績效給中國政府看

中國駐日大使：中日關係陷邦交正常化以來最嚴峻困難局面

日本扣押中國漁船並逮捕船長 3年多來首次

相關新聞

聯合報一周大事2/8~2/14

國內

歷史上的今天／1972年樞機主教率千名教徒祈祐國泰民安

1千多位天主教徒及各界人士，在農曆大年初一上午10時，於台北市民生路天主教堂內舉行春節祭天祭祖典禮，先為國運祈禱，並依中國的禮俗祭拜祖先。

內政部：租金補貼減輕租屋族四成負擔 女性及未滿25歲年輕人最多

300億元中央擴大租金補貼專案延長至2026年，預計擴大照顧75萬戶租屋族。內政部統計，截至去年9月底止，掌握租金補貼有...

國家人權館保存林宅血案1見證文物 曝田秋堇捐贈原因

因電影《世紀血案》爭議，台灣重大政治懸案「林宅血案」引起討論。時任林義雄助理的監委田秋堇，第一時間見證林宅血案現場，當時...

賴總統任命 專業學者魏百谷出任俄羅斯代表

總統府今天發布人事令，賴清德總統任命政治大學國際事務學院副院長、俄羅斯研究所副教授魏百谷出任駐俄羅斯代表。外交官員指出，...

台星「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」生效 明年起適用

台灣與新加坡於2025年12月31日簽署新版「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」（Agreement for th...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。