政院人權處邀民眾人權走讀 以文化行動深化歷史記憶

中央社／ 台北14日電

春節連假到來，行政院人權及轉型正義處今天表示，邀請民眾於年節連假期間赴中正紀念堂參觀「自由花蕊」常設展，而國家人權博物館在春節期間也推出一系列精彩展覽與新春活動，期盼透過人權走讀，以文化行動深化歷史記憶。

行政院人權處指出，文化部所屬中正紀念堂在年節連假期間將於18日開園，邀請民眾參觀去年底開展的「自由花蕊」常設展，透過五個單元串連世界民主浪潮與台灣爭取言論自由的歷程，從噤聲年代的壓迫到當代民主的綻放，呈現威權創傷與記憶傳承，理解自由得來不易，並共同思索守護民主的未來責任。

行政院人權處表示，文化部所屬國家人權博物館在春節期間也推出一系列精彩展覽與新春活動，並於19日開園。民眾不僅可以欣賞多檔主題展覽，還有豐富的互動體驗、文化幣打卡贈禮與消費優惠，以及深受親子喜愛的「Muse大玩家」集章兌獎活動，歡迎民眾利用春節假期前來園區走春、看展、看電影，一同探索人權歷史與文化。

行政院人權處提到，「安康接待室」位於新店安坑，1974年至1987年間曾是調查局秘密偵訊空間，解嚴後被世人遺忘，2009年經媒體揭露後，社會大眾才被知曉這神秘的所在。2022年被審定為不義遺址，並經新北市政府指定為市定古蹟，是轉型正義教育的重要場所，「安康接待室」將在春節期間的14、15、19、21及22日各提供一場導覽。

行政院人權處表示，春節連假期間誠摯邀請民眾走出家門、走進園區，在走春看展的同時，回顧台灣民主與人權發展的歷程，期盼透過文化行動，讓歷史記憶及人權教育在節慶期間融入日常生活，感受民主與自由的生活得來不易，並作為共同思考民主未來的重要起點；相關展覽與春節期間開園時間、導覽與活動資訊，詳情可關注國家人權博物館及中正紀念堂官網。

