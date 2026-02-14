卓榮泰：年後研商警消福利待遇一致 與韓國瑜談通過關稅

春節連假首日，行政院長卓榮泰14日前往內政部消防署救災救護指揮中心，慰勉春節期間辛勞留守的值勤人員。卓榮泰表示，年後，他將與內政部長劉世芳深入研商，如何讓警消整體福利與待遇做到一致。

有關在野黨認為關稅結果「不透明，要嚴審」，卓榮泰受訪時回應，他認為很透明，合理的審是應該的，全世界都在看台灣此刻國會完備的次數，所以行政院等到副院長鄭麗君回來之後，會在最快的時間，在法定時間內會送到國會去。

卓榮泰認為，當全國國人都在這麼熱切期待一個穩定的對美關稅制度的時候，大家同心協力，一致把關稅的談判完成，這是行政、立法兩院可以共同努力的工作，他會跟立法院長韓國瑜再度提出要求。

積極改善消防人員工作環境

卓榮泰致詞時則指出，過去一年國家經濟發展穩健，國民所得持續增加，創造高經濟成長率，這份繁榮背後，有部分是仰賴消防人員對於消防工作付出的心血，包括事前宣導、預防準備及災後應變等，全力消弭每一場災害、挽救每一條生命，讓國人健康、生命及財產免於受到更大威脅。

為持續精進各項減災、整備、應變及復原重建等工作，卓榮泰說，政府已匡列約285億元經費，推動「強公安、保職安、增人力、添裝備、優廳舍、精訓練」政策。

其中針對屋齡超過20年以上的廳舍，已完成151處廳舍整修，為消防同仁打造更舒適的執勤與休息環境，讓大家在疲憊之餘能迅速恢復體力，進而提高整體救災效率。此外，在人力增補方面，預計在2028年前，逐步增補共3,000名消防人力，以減輕現有同仁負擔。

卓榮泰表示，消防同仁在執勤工作上，最重要的是滿足其安全需求，為減少同仁深入險境的機會，政府正大力推動科技化救災，運用紅外線熱影像儀、無人機、AI救災機器人及無人載具等設備，透過現代科技進行危險區域的探索與救災，不僅接軌國際趨勢，更保護消防同仁執勤安全。

卓榮泰指出，政府目前正全面檢討軍警消執行各項危險勤務的情境，盼透過不同方式增進同仁更多福利。對此，行政院日前已核定修正「警察人員警勤加給表」，調高警勤加給刑事加成及勤務繁重加成，而對於消防同仁危險職務加給部分，內政部劉世芳部長也正積極為同仁爭取福利。

卓榮泰強調，警察與消防同仁皆站在維護國人安全的第一線，因此在年後，他將與內政部長劉世芳深入研商，如何讓警消整體福利與待遇做到一致。

呼籲民眾春節期間保持警戒

卓榮泰提醒，春節期間許多民眾返鄉或外出旅遊，空屋內電器、電線發生火警的風險也隨之增加，請大家持續保持24小時高度警戒，發揮最高效率保障國人安全及生命財產。

他也再次對留守值勤消防同仁表達最大感謝，並特別叮囑所有消防弟兄在執行各項勤務時，務必將個人安全列為首要優先，並祝賀大家新年快樂。