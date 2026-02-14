卓榮泰：年後研商警消福利待遇一致 與韓國瑜談通過關稅

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰慰勉內政部消防署救災救護指揮中心。行政院／提供
春節連假首日，行政院長卓榮泰14日前往內政部消防署救災救護指揮中心，慰勉春節期間辛勞留守的值勤人員。卓榮泰表示，年後，他將與內政部長劉世芳深入研商，如何讓警消整體福利與待遇做到一致。

有關在野黨認為關稅結果「不透明，要嚴審」，卓榮泰受訪時回應，他認為很透明，合理的審是應該的，全世界都在看台灣此刻國會完備的次數，所以行政院等到副院長鄭麗君回來之後，會在最快的時間，在法定時間內會送到國會去。

卓榮泰認為，當全國國人都在這麼熱切期待一個穩定的對美關稅制度的時候，大家同心協力，一致把關稅的談判完成，這是行政、立法兩院可以共同努力的工作，他會跟立法院長韓國瑜再度提出要求。

積極改善消防人員工作環境

卓榮泰致詞時則指出，過去一年國家經濟發展穩健，國民所得持續增加，創造高經濟成長率，這份繁榮背後，有部分是仰賴消防人員對於消防工作付出的心血，包括事前宣導、預防準備及災後應變等，全力消弭每一場災害、挽救每一條生命，讓國人健康、生命及財產免於受到更大威脅。

為持續精進各項減災、整備、應變及復原重建等工作，卓榮泰說，政府已匡列約285億元經費，推動「強公安、保職安、增人力、添裝備、優廳舍、精訓練」政策。

其中針對屋齡超過20年以上的廳舍，已完成151處廳舍整修，為消防同仁打造更舒適的執勤與休息環境，讓大家在疲憊之餘能迅速恢復體力，進而提高整體救災效率。此外，在人力增補方面，預計在2028年前，逐步增補共3,000名消防人力，以減輕現有同仁負擔。

卓榮泰表示，消防同仁在執勤工作上，最重要的是滿足其安全需求，為減少同仁深入險境的機會，政府正大力推動科技化救災，運用紅外線熱影像儀、無人機、AI救災機器人及無人載具等設備，透過現代科技進行危險區域的探索與救災，不僅接軌國際趨勢，更保護消防同仁執勤安全。

卓榮泰指出，政府目前正全面檢討軍警消執行各項危險勤務的情境，盼透過不同方式增進同仁更多福利。對此，行政院日前已核定修正「警察人員警勤加給表」，調高警勤加給刑事加成及勤務繁重加成，而對於消防同仁危險職務加給部分，內政部劉世芳部長也正積極為同仁爭取福利。

卓榮泰強調，警察與消防同仁皆站在維護國人安全的第一線，因此在年後，他將與內政部長劉世芳深入研商，如何讓警消整體福利與待遇做到一致。

呼籲民眾春節期間保持警戒

卓榮泰提醒，春節期間許多民眾返鄉或外出旅遊，空屋內電器、電線發生火警的風險也隨之增加，請大家持續保持24小時高度警戒，發揮最高效率保障國人安全及生命財產。

他也再次對留守值勤消防同仁表達最大感謝，並特別叮囑所有消防弟兄在執行各項勤務時，務必將個人安全列為首要優先，並祝賀大家新年快樂。

台美對等貿易協定底定 卓榮泰：百工百業再衝一波

綠改組戰鬥內閣？賴士葆：卓榮泰選北市 立院僵局可解套

關稅談判 卓榮泰： 大家同心協力 行政立法兩院一致把關稅談判完成

「天然氣從哪來較安全？」國營企業增加對美採購 張惇涵：答案不言而喻

內政部：租金補貼減輕租屋族四成負擔 女性及未滿25歲年輕人最多

300億元中央擴大租金補貼專案延長至2026年，預計擴大照顧75萬戶租屋族。內政部統計，截至去年9月底止，掌握租金補貼有...

國家人權館保存林宅血案1見證文物 曝田秋堇捐贈原因

因電影《世紀血案》爭議，台灣重大政治懸案「林宅血案」引起討論。時任林義雄助理的監委田秋堇，第一時間見證林宅血案現場，當時...

台美貿易協定簽署 我付出什麼代價？圖解產業利多與衝擊

台美完成簽署對等貿易協定，確立對等關稅15%不疊加、232關稅最優惠、爭取2072項輸美產品豁免對等關稅。但協定文本卻載入「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）的3%」。軍事專家擔憂，一旦載入協議就形成我方政府義務，萬一沒達標，可能面臨美方懲罰。

歷史上的今天／1964年歡度龍年大年初二 湧現出遊人潮

1964年2月14日是大年初二，全台各地民眾歡度佳節的氣氛仍保持高潮，公路汽車與街頭民眾歡樂的情況較大年初一更為熱鬧，人潮更為擁擠。

賴總統任命 專業學者魏百谷出任俄羅斯代表

總統府今天發布人事令，賴清德總統任命政治大學國際事務學院副院長、俄羅斯研究所副教授魏百谷出任駐俄羅斯代表。外交官員指出，...

台星「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」生效 明年起適用

台灣與新加坡於2025年12月31日簽署新版「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」（Agreement for th...

