內政部：租金補貼減輕租屋族四成負擔 女性及未滿25歲年輕人最多

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
300億元中央擴大租金補貼專案延長至2026年，預計擴大照顧75萬戶租屋族。內政部統計，截至去年9月底止，掌握租金補貼有效租約已達71.7萬多件。圖／聯合報系資料照
300億元中央擴大租金補貼專案延長至2026年，預計擴大照顧75萬戶租屋族。內政部統計，截至去年9月底止，掌握租金補貼有效租約已達71.7萬多件。圖／聯合報系資料照

300億元中央擴大租金補貼專案延長至2026年，預計擴大照顧75萬戶租屋族。內政部統計，截至去年9月底止，掌握租金補貼有效租約已達71.7萬多件，申請者以女性占55.0％、未滿25歲族群占28.6％最多，且補貼金額占租金比率中位數為42.4％，代表一半以上受補貼家戶，房租負擔直接省下超過四成。

內政部為落實照顧全國租屋族群，2022年7月正式實施「300億元中央擴大租金補貼」專案，截至去年9月底止，掌握租金補貼有效租約已達71.7萬餘件，較2024年3月底增加23.9萬件，並針對單身青年、新婚、育有未成年子女、社會弱勢及經濟弱勢戶加碼補貼，有效減輕民眾租屋負擔。

內政部指出，租金補貼申請者以女性承租人占55.0％較多；而年齡部分以未滿25歲族群占28.6％；25至34歲占23.9％及35至44歲占16.3％為多數；婚姻狀況則以未婚者占53.3％居多，其中未婚者普遍偏好「分租套（雅）房」占65.1％，而有偶者因需較大空間，多承租「整戶（層）」房型占81.9％。

內政部表示，補貼金額占租金比率的中位數為42.4％，代表有一半以上受補貼家戶，房租負擔直接省下超過四成。並對經濟弱勢戶、社會弱勢戶及單身青年加碼照顧，分別讓房租負擔減輕七成、近五成及近四成，有效減輕弱勢民眾及單身青年負擔。

內政部說明，除有效減輕民眾負擔外，將持續擴大租金補貼效益，定期發布租金統計，讓租金補貼契約租金資訊，成為民眾租屋時的參考。本次發布統計通報內容，可至內政部首頁（https://www.moi.gov.tw/）點選「主題服務/統計主題專區/業務統計/統計報告/內政統計通報」查詢。

租金補貼 內政部

相關新聞

國家人權館保存林宅血案1見證文物 曝田秋堇捐贈原因

因電影《世紀血案》爭議，台灣重大政治懸案「林宅血案」引起討論。時任林義雄助理的監委田秋堇，第一時間見證林宅血案現場，當時...

內政部：租金補貼減輕租屋族四成負擔 女性及未滿25歲年輕人最多

300億元中央擴大租金補貼專案延長至2026年，預計擴大照顧75萬戶租屋族。內政部統計，截至去年9月底止，掌握租金補貼有...

台美貿易協定簽署 我付出什麼代價？圖解產業利多與衝擊

台美完成簽署對等貿易協定，確立對等關稅15%不疊加、232關稅最優惠、爭取2072項輸美產品豁免對等關稅。但協定文本卻載入「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）的3%」。軍事專家擔憂，一旦載入協議就形成我方政府義務，萬一沒達標，可能面臨美方懲罰。

歷史上的今天／1964年歡度龍年大年初二 湧現出遊人潮

1964年2月14日是大年初二，全台各地民眾歡度佳節的氣氛仍保持高潮，公路汽車與街頭民眾歡樂的情況較大年初一更為熱鬧，人潮更為擁擠。

賴總統任命 專業學者魏百谷出任俄羅斯代表

總統府今天發布人事令，賴清德總統任命政治大學國際事務學院副院長、俄羅斯研究所副教授魏百谷出任駐俄羅斯代表。外交官員指出，...

台星「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」生效 明年起適用

台灣與新加坡於2025年12月31日簽署新版「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」（Agreement for th...

