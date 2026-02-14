快訊

過年大掃除必看！棉被、枕頭、床墊怎麼丟？ 亂丟最高罰6000元

棒球／樂天巨人道歉了！坦承球員在台灣「玩百家樂」 將採取因應處置

Dyson兩大空氣清淨機開箱！HushJet HJ10小鋼炮換氣滅甲醛、BP04錐形氣流速揪惡臭

國家人權館保存林宅血案1見證文物 曝田秋堇捐贈原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「林宅血案」時任林義雄助理的監委田秋堇，第一時間見證現場所穿的外套，現由國家人權博物館保存。圖／取自「國家人權博物館 National Human Rights Museum」臉書粉專
「林宅血案」時任林義雄助理的監委田秋堇，第一時間見證現場所穿的外套，現由國家人權博物館保存。圖／取自「國家人權博物館 National Human Rights Museum」臉書粉專

因電影《世紀血案》爭議，台灣重大政治懸案「林宅血案」引起討論。時任林義雄助理的監委田秋堇，第一時間見證林宅血案現場，當時她所穿的外套由國家人權博物館保存。國家人權博物館表示，一件外套，承載著一段血淚記憶；田秋堇2018年起擔任監委，於2024年3月14日將這件外套捐贈給國家人權博物館，作為威權統治時期重大案件的見證文物。

「以記憶抵抗遺忘，追尋免於恐懼的自由」，國家人權博物館臉書粉專發文，1980年2月28日中午，因為一通久未接聽的電話，田秋堇前往林義雄住處查看，在第一時間見證林宅血案現場，並陪同一息尚存的長女前往醫院搶救。那一天，田秋堇身上所穿的外套，也成為台灣追尋民主道路上無可抹滅的歷史印記。

國家人權博物館表示，林宅血案發生於美麗島大審甫起訴之時，那年冬末政府的監控並未因逮捕異議者而停止，威權的陰影持續籠罩著家屬，甚至整個台灣社會。田委員當時正是林義雄的助理，從戒嚴時期走來，親眼見證白色恐怖的噤聲與家破人亡，深刻理解「免於恐懼的自由」有多麼難能可貴。

田秋堇之所以捐出當時所穿的外套，國家人權博物館轉述，田秋堇說，是希望讓更多人看見，即使在威權壓迫下，仍有人選擇堅定站立、追求自由；也希望下一代「不用再擔心生命財產受到國家暴力威脅」。保存文物，就是把那個時代的勇氣與傷痕保留給全民共同面對。人權館的使命，不只是保存文物，更是保存社會集體記憶，陪伴大眾理解台灣人權發展背後的艱困歷程。

國家人權博物館表示，人權館典藏許多白色恐怖受難者的家書、信件、用品、創作等，這些都是歷史的微光。每件傷痕文物都讓大眾更貼近當時的恐懼、傷痛，理解今日自由的可貴。近日田秋堇接受媒體的訪談時，以沉穩而堅毅的語氣，再次提醒我們：記憶，是避免重蹈覆轍的唯一道路。

國家人權博物館 林宅血案 田秋堇 世紀血案 林義雄

延伸閱讀

《世紀血案》電影爭議燒！賈永婕親赴義光教會補修「林宅血案」歷史　名嘴酸作秀她正面回應

全體演員大反擊！「世紀血案」沒授權就開拍　聯合律師聲明阻止上映

懶人包／林宅血案46年未破…《世紀血案》笑談歷史傷口犯眾怒 7大爭議一次看

游錫堃自曝「曾經是林宅血案嫌疑人」貼出舊報紙：至今心有餘悸

相關新聞

國家人權館保存林宅血案1見證文物 曝田秋堇捐贈原因

因電影《世紀血案》爭議，台灣重大政治懸案「林宅血案」引起討論。時任林義雄助理的監委田秋堇，第一時間見證林宅血案現場，當時...

秀除籍證明 李貞秀：陸配不是外人、是台灣一份子

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議延燒，李貞秀昨親赴陸委會前開記者會，強調早在民國八十八年註銷大陸湖南戶籍，並哽咽地說「陸...

朱立倫攜手北北基桃首長 辦「模擬MegaCity」營隊

2026選戰開打，由「桃園市日新協會」與萊爾校長製作團隊的「風向株式會社」共同主辦，3月14日、15日舉辦「模擬方城市M...

親自去註銷國籍不被受理 李貞秀嗆梁文傑：忘記自己是陸委會副主委？

陸配民眾黨立委李貞秀爭議延燒，她今駁斥登記有雙重戶籍，並授權委請陸委會協助註銷大陸「國籍」。陸委會副主委梁文傑指，李貞秀...

祝壽童永百歲、向童子瑋傳授治理心法 宋楚瑜：要有長遠藍圖

親民黨主席宋楚瑜今天到基隆慶安宮向榮譽主委童永拜早年，並祝賀百歲高壽。宋楚瑜也以自身擔任多年省主席行政歷練，向民進黨市長...

再槓李貞秀 陸委會不採信除籍文件登載時間：寫法跟別人「很不一樣」

民眾黨立委李貞秀13日下午前往陸委會所在的中央聯合辦公大樓舉行記者會，針對陸委會指控她登記時有雙重戶籍表示駁斥，並授權委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。