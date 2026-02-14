國家人權館保存林宅血案1見證文物 曝田秋堇捐贈原因

因電影《世紀血案》爭議，台灣重大政治懸案「林宅血案」引起討論。時任林義雄助理的監委田秋堇，第一時間見證林宅血案現場，當時她所穿的外套由國家人權博物館保存。國家人權博物館表示，一件外套，承載著一段血淚記憶；田秋堇2018年起擔任監委，於2024年3月14日將這件外套捐贈給國家人權博物館，作為威權統治時期重大案件的見證文物。

「以記憶抵抗遺忘，追尋免於恐懼的自由」，國家人權博物館臉書粉專發文，1980年2月28日中午，因為一通久未接聽的電話，田秋堇前往林義雄住處查看，在第一時間見證林宅血案現場，並陪同一息尚存的長女前往醫院搶救。那一天，田秋堇身上所穿的外套，也成為台灣追尋民主道路上無可抹滅的歷史印記。

國家人權博物館表示，林宅血案發生於美麗島大審甫起訴之時，那年冬末政府的監控並未因逮捕異議者而停止，威權的陰影持續籠罩著家屬，甚至整個台灣社會。田委員當時正是林義雄的助理，從戒嚴時期走來，親眼見證白色恐怖的噤聲與家破人亡，深刻理解「免於恐懼的自由」有多麼難能可貴。

田秋堇之所以捐出當時所穿的外套，國家人權博物館轉述，田秋堇說，是希望讓更多人看見，即使在威權壓迫下，仍有人選擇堅定站立、追求自由；也希望下一代「不用再擔心生命財產受到國家暴力威脅」。保存文物，就是把那個時代的勇氣與傷痕保留給全民共同面對。人權館的使命，不只是保存文物，更是保存社會集體記憶，陪伴大眾理解台灣人權發展背後的艱困歷程。

國家人權博物館表示，人權館典藏許多白色恐怖受難者的家書、信件、用品、創作等，這些都是歷史的微光。每件傷痕文物都讓大眾更貼近當時的恐懼、傷痛，理解今日自由的可貴。近日田秋堇接受媒體的訪談時，以沉穩而堅毅的語氣，再次提醒我們：記憶，是避免重蹈覆轍的唯一道路。