賴總統任命 專業學者魏百谷出任俄羅斯代表
總統府今天發布人事令，賴清德總統任命政治大學國際事務學院副院長、俄羅斯研究所副教授魏百谷出任駐俄羅斯代表。外交官員指出，魏百谷熟悉俄羅斯及周邊國家政經脈動，未來可有效串連俄語系國家網絡，並結合外交部長林佳龍所強調的「區域聯防」政策思維，強化與中亞及歐亞相關國家的戰略對話與合作布局。
根據政治大學網站，魏百谷為俄羅斯國立莫斯科大學政治經濟學系博士，專長領域為俄羅斯經濟及能源。
外交官員指出，魏百谷為國內俄羅斯研究專家，長期深耕俄羅斯政治、外交與安全議題，對俄烏戰爭發展、俄羅斯內政轉型及歐亞地緣政治變化具有深入研究與政策分析經驗。
駐俄羅斯代表處除駐在俄羅斯外，並兼轄喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯、塔吉克、白俄羅斯及摩爾多瓦等中亞與前蘇聯國家。
