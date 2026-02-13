台星「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」生效 明年起適用
台灣與新加坡於2025年12月31日簽署新版「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」（Agreement for the Elimination of Double Taxation and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance）；該協定由我國駐新加坡代表童振源大使與新加坡駐台北商務辦事處時任代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）共同簽署，並於今（13日）生效，預計自2027年1月1日起適用。
外交部指出，台星雙邊經貿關係往來緊密，互動頻繁；依據經濟部國際貿易署統計，2025年雙邊貿易總額達534億美元；另據星方統計，我國在2025年已躍升為新加坡最大貿易夥伴，雙邊貿易總額逾1344億美元，展現兩國高度互補的經貿優勢。我國財政部指出，本協定將提供更符合當前經貿現況的租稅減免安排，優化賦稅環境與競爭力，進一步帶動雙邊投資動能。
外交部表示，台灣與新加坡自1981年首度簽署所得稅協定以來，40餘年間合作穩健成長，新加坡也是我國推動「新南向政策」的關鍵夥伴；新版協定的生效，標誌著雙邊關係的新里程碑；未來雙方將在既有的堅實基礎上，持續深化經貿、觀光、文化及教育等全方位交流，共創雙贏，增進兩國人民的福祉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。