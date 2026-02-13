劉世芳視訊慰勉駐外移民秘書 守護國門能量

農曆春節前夕，內政部長劉世芳今天特地至移民署和派駐全球各地使領館的移民秘書視訊連線致意，她說，感謝大家長年在異鄉、站在國境安全的最前線為國奉獻，展現守護國門能量。

移民署下午透過新聞稿表示，農曆春節將近，家家戶戶忙著準備返鄉團圓之際，仍有一群移民署人員遠在海外堅守崗位，默默守護國門，為此，劉世芳今天也特別透過視訊與派駐全球各地使領館的移民秘書連線致意，表達新春祝福與感謝。同時，也慰勉大家長年離家服務，在異鄉為國奉獻的辛勞。

劉世芳表示，佳節時分更顯思鄉情切，移民秘書肩負任務，無法與家人團聚，始終站在國境安全的最前線，為國人把關風險、守護平安。

她提到，藉由資訊共享、聯防聯查及專案合作等模式，達到「預防機先、阻絕境外」的效果，將人口販運、跨境犯罪及國際安全威脅等風險攔阻在國門之外，確保國家安全與人民權益。

劉世芳說，感謝移民秘書於駐在國積極推動防制人口販運工作的辛勞與付出，協助台灣在全球防制人口販運評比連續16年名列第1級國家，也感謝大家在專業之外，始終秉持溫暖與同理心服務旅外國人與新住民，成為海外最溫柔、也最堅實的後盾，並持續深化國際社會對台灣的信任與支持。

根據移民署統計民國114年資料顯示，移民秘書受理各類申請案件逾30萬件，執行入境前移民輔導4萬餘件，並與各國合作遣返外逃通緝犯及涉案國人共388人，點滴成果背後，皆是大家日復一日的付出與堅持，充分展現團隊守護國門的能量與成效。