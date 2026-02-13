台星更新租稅協定生效 盼強化雙邊經貿制度保障

新加坡與台灣簽署更新修訂「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅協定」，該協定已於今天生效。駐新加坡代表童振源今天告訴中央社，此舉為雙邊經貿往來提供更明確且與時俱進的制度保障，體現台星關係長期以來務實的發展特色。

童振源今天告訴中央社，日前與新加坡時任駐台代表葉偉傑，共同簽署更新修訂的「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅協定」。該協定已於今天生效，並將自2027年1月1日起適用。這項協定的完成與生效，為雙邊經貿往來提供更明確且與時俱進的制度保障，也再次體現台星關係長期以來務實低調穩健的發展特色。

台星早於1981年即簽署避免雙重課稅協定。隨著雙邊貿易與投資規模持續擴大，企業跨境營運與資金調度模式日益多元，原有條文已難以全面因應當前實務需求。

童振源表示，此次修訂提供更合宜減免稅待遇，降低重複課稅風險，提升企業營運的可預期性。對在新加坡投資的台商，以及在台經營的星商而言，這是一項務實且必要的制度更新，也為未來雙邊資本與投資往來奠定更穩固的基礎。

2013年11月7日，台灣與新加坡簽署「台星經濟夥伴協定」，並於2014年4月19日生效。這是目前唯一一個東南亞國家與台灣簽署的全面性經貿協定，內容涵蓋貨品與服務貿易、智慧財產權、電子商務、投資與競爭等領域，為雙方經貿往來建立完整且清晰的制度框架。

2025年台灣成為新加坡最大的商品貿易夥伴，雙邊商品貿易總額達1704億新幣。投資方面，2021年至2025年間，台灣對新加坡投資總額占台灣對東協十國投資總額近6成，新加坡為台灣投資東協最多的國家。

童振源表示，在高科技產業、區域經貿與公共政策交流等領域，台星雙方仍有持續深化合作的空間。相關發展也將延續這種務實、低調而穩健的節奏，在既有制度基礎上穩步前行。