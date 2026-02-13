快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

台星更新租稅協定生效 盼強化雙邊經貿制度保障

中央社／ 新加坡13日專電

新加坡與台灣簽署更新修訂「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅協定」，該協定已於今天生效。駐新加坡代表童振源今天告訴中央社，此舉為雙邊經貿往來提供更明確且與時俱進的制度保障，體現台星關係長期以來務實的發展特色。

童振源今天告訴中央社，日前與新加坡時任駐台代表葉偉傑，共同簽署更新修訂的「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅協定」。該協定已於今天生效，並將自2027年1月1日起適用。這項協定的完成與生效，為雙邊經貿往來提供更明確且與時俱進的制度保障，也再次體現台星關係長期以來務實低調穩健的發展特色。

台星早於1981年即簽署避免雙重課稅協定。隨著雙邊貿易與投資規模持續擴大，企業跨境營運與資金調度模式日益多元，原有條文已難以全面因應當前實務需求。

童振源表示，此次修訂提供更合宜減免稅待遇，降低重複課稅風險，提升企業營運的可預期性。對在新加坡投資的台商，以及在台經營的星商而言，這是一項務實且必要的制度更新，也為未來雙邊資本與投資往來奠定更穩固的基礎。

2013年11月7日，台灣與新加坡簽署「台星經濟夥伴協定」，並於2014年4月19日生效。這是目前唯一一個東南亞國家與台灣簽署的全面性經貿協定，內容涵蓋貨品與服務貿易、智慧財產權、電子商務、投資與競爭等領域，為雙方經貿往來建立完整且清晰的制度框架。

2025年台灣成為新加坡最大的商品貿易夥伴，雙邊商品貿易總額達1704億新幣。投資方面，2021年至2025年間，台灣對新加坡投資總額占台灣對東協十國投資總額近6成，新加坡為台灣投資東協最多的國家。

童振源表示，在高科技產業、區域經貿與公共政策交流等領域，台星雙方仍有持續深化合作的空間。相關發展也將延續這種務實、低調而穩健的節奏，在既有制度基礎上穩步前行。

新加坡 經貿 童振源 雙邊貿易 葉偉傑

延伸閱讀

香港2025年廉潔度躍升五位 全球排名12、亞洲第二

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

亞股好牛 南韓、星國股市衝高

接見星國駐台代表 鄭麗文：兩岸和平也需國際社會支持與參與

相關新聞

台南正副議長賄選案 邱莉莉等9人二審仍無罪

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方上訴後援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人非閒聊是具體謀議具犯意聯絡，建請法官從重量刑，邱莉莉等9人均作無罪答辯，台南高分院下午2時30分宣判，上訴駁回，邱莉莉等9人仍無罪。 檢方起訴10人，分別是邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨市議員李文俊及友人黃怡萍、國民黨市議員李鎮國及妻子高玫仙及林士傑等10人。歷經1年多審理，一審認事證不足，邱莉莉等10人均無罪，檢方不服上訴，惟林士傑於2024年7月遭槍殺身亡而不受理。

春節連假展開 賴總統視察北車防災中心春節返鄉疏運情形

農曆春節在今天民眾下班後正式展開長達9天的連續假期，為疏運龐大的返鄉、出國旅遊人潮，台鐵、高鐵、公路局、桃園機場捷運等交...

台美貿易協定簽署 台灣六大「讓與不讓」一次看

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，與美方針對「臺美對等貿易協定（ART）」達成共識，並完成簽署，確立對等關稅降為15%且不疊加，輸美2072項產品豁免對等關稅，以項目來看占五分之一，以對美出口值來看占36％，且232關稅獲最優惠待遇。台美經貿工作小組強調，關於台美貿易協定對美國降稅部分，依《關稅法》第100條規定，只對美國進口產品調整關稅，不會因此就需要開放給其他國家。至於台灣方面有哪些讓、或不讓，以下一次看。

春節賀禮！消防員「首都加給」內政部已送案 待行政院核定

台北市警察「勤務繁重危險加給」調高到1.3倍，獲得行政院核定，台北市議員闕枚莎指出，她在北市議會除了提案爭取參考物價調升...

他貸款創業把「尼莫」養成5千元精品 外銷美德日14國

台灣觀賞魚技術享譽全球，流通量占全球15%，是不折不扣的「水下隱形冠軍」。在彰化福興鄉的舊廠房裡，36歲的薛雍霖靠著貸款創業，將電影裡的「尼莫」養成如藝術品般的精品。他培育出的「禮服小丑魚」單價高達5000元，不僅外銷美、德、日等14國，更吸引一票「瘋狂客戶」執著於魚身斑點的圓潤度。從成績不佳的水產科學生，到攻讀博士的「小丑魚王」，他如何在高昂運費與技術瓶頸中，翻轉海水魚難養的偏見？

歷史上的今天／1964年遠東大馬戲團新春首演擠滿人潮

1964年2月13日，國人自營的遠東大馬戲團，在環島演出千餘場以後，挾著他們豐富的經驗及卓越的技能，於農曆元旦這一天，在台北市圓山兒童樂園的體育館內與大家見面，作首場演出，由於北市氣候和暖，真箇是春到人間，街頭到處喜洋洋，遠東大馬戲團的門口售票處大排長龍，場內也擠得滿坑滿谷，熱鬧景況勝過往年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。