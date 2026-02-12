外交部擬第3國設無人機國際學院 擴大台美合作量能

快訊

中央社／ 台北12日電

工研院日前成為美國「綠色無人機系統」認證據點，「無人機外交小組」執行長江振瑋表示，這項「非紅」認證不僅代表台美利益一致，更有望開啟台美在第3國的無人機合作，而外交部現正籌設無人機國際學院，盼擴大合作量能。

工研院日前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署「綠色無人機系統」（Green UAS）授權評鑑及服務協議契約，使工研院成為聚焦網路安全測試的認證評估機構，從而擴大在台灣的滲透測試和技術網路評估支援，這也是美國以外唯一認證據點。

負責「無人機外交小組」的外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋受訪時說明，工研院獲得無人機系統認證的授權，意味著美國跟台灣能共同推廣無人機的第3國合作，不管是無人機供應鏈或是第3國合作，都是台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）重要合作項目。

江振瑋進一步說明，此合作模式包括讓工研院替第3國的無人機系統去做認證，以及改善供應鏈韌性、飛手訓練等。

江振瑋強調，Green UAS跟Blue UAS認證的重要性也在「非紅」認證，送到邦交國的無人機一定要有「非紅」認證，抵抗中國干擾。這也代表台灣無人機是合乎美國規範的無人機，與美國利益相同。

江振瑋表示，台灣規劃援贈友邦無人機，未來也有機會在第3國設立無人機國際學院，並與其他國家的類似機構合作，例如未來若有帛琉飛手來台受訓成為種子教官，他返國後就可在當地學校開課，邀請台灣教官去代訓，藉此盼能進一步接軌台商與友邦的合作。

江振瑋強調，無人機的結構、動力、飛控等6大系統，台灣都很厲害、但缺整合，而先進國家需要供應鏈、邦交國則需要無人機，台灣就可以打出像晶片外交的「無人機外交」，讓無人機做為護國群山跟軍工產業的交集點，並成為台灣之盾的一環。

外交部去年10月成立「無人機外交小組」，做為國際的需求端跟台灣的供給端的平台，盤點對象國家對商用無人機需求，並調查對象國家是否為友善國家。

江振瑋於2022年創辦「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，外交部借重他對無人機產業鏈熟稔，延攬任命為「無人機外交小組」執行長。被問及台灣無人機外銷情況，他回應，目前也接到中東歐國家及印太國家的訂單。

「Green UAS」是由美國無人機產業協會（AUVSI）推出的認證計劃，旨在確保無人機符合高標準的網路安全、供應鏈透明度及NDAA（美國國防授權法）合規性，特別針對非國防聯邦機構與關鍵基礎設施使用。「Blue UAS」是由美國國防創新單位（DIU）主導的認證計畫，旨在建立安全、可信賴的商用小型無人機清單，以取代含有資安風險的中國製產品。

外交部 美國國防 供應鏈 國防授權法 台灣之盾

