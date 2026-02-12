團聚港人迎新年 邱垂正：共同守護台灣民主自由

在台港人開設的茶餐廳今天舉辦新春團聚活動，陸委會主委邱垂正赴會。邱垂正表示，將持續協助移居台灣的港人在台安居樂業、貢獻所長，共同守護台灣民主自由。

大陸委員會（陸委會）12日透過新聞稿表示，陸委會、台港經濟文化合作策進會（策進會）今天於在台港人開設的茶餐廳舉辦新春團聚，邱垂正、陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水等人與30多位在台港人互道新年快樂。

邱垂正表示，在台港人湯偉雄（赴湯）經營的泰拳工作室4日被潑紅漆，台灣是法治社會，絕不容許任何配合中共對台威脅滲透、危害社會秩序的破壞行為，政府相關機關已建立「跨境鎮壓」應對機制，嚴肅面對。

壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法，遭重判20年。邱垂正重申，這不是香港特殊案件或單一個案，而是中共加速極權輸出警訊，陸委會第一時間表達嚴正立場聲援，提醒以香港慘痛經驗為戒，一起守護得來不易的自由生活；籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，共同捍衛自由民主防線。

邱垂正提到，從2019年以來，逾6萬名港澳人士取得在台居留許可、逾1.2萬名港澳人士取得定居許可。許多移居台灣的港人在文化創意、教育、媒體、餐飲、醫療及公共事務等領域嶄露頭角，為台灣社會注入活水與動能，更成為台灣自由、民主、人權、法治價值守護者。

他強調，關懷、服務在台港人是政府的重要政策，將持續協助移居台灣的港人在台安身立命、安居樂業、發光發熱。