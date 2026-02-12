快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

團聚港人迎新年 邱垂正：共同守護台灣民主自由

中央社／ 台北12日電

在台港人開設的茶餐廳今天舉辦新春團聚活動，陸委會主委邱垂正赴會。邱垂正表示，將持續協助移居台灣的港人在台安居樂業、貢獻所長，共同守護台灣民主自由。

大陸委員會（陸委會）12日透過新聞稿表示，陸委會、台港經濟文化合作策進會（策進會）今天於在台港人開設的茶餐廳舉辦新春團聚，邱垂正、陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水等人與30多位在台港人互道新年快樂。

邱垂正表示，在台港人湯偉雄（赴湯）經營的泰拳工作室4日被潑紅漆，台灣是法治社會，絕不容許任何配合中共對台威脅滲透、危害社會秩序的破壞行為，政府相關機關已建立「跨境鎮壓」應對機制，嚴肅面對。

壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法，遭重判20年。邱垂正重申，這不是香港特殊案件或單一個案，而是中共加速極權輸出警訊，陸委會第一時間表達嚴正立場聲援，提醒以香港慘痛經驗為戒，一起守護得來不易的自由生活；籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，共同捍衛自由民主防線。

邱垂正提到，從2019年以來，逾6萬名港澳人士取得在台居留許可、逾1.2萬名港澳人士取得定居許可。許多移居台灣的港人在文化創意、教育、媒體、餐飲、醫療及公共事務等領域嶄露頭角，為台灣社會注入活水與動能，更成為台灣自由、民主、人權、法治價值守護者。

他強調，關懷、服務在台港人是政府的重要政策，將持續協助移居台灣的港人在台安身立命、安居樂業、發光發熱。

邱垂正 陸委會 策進會 香港

延伸閱讀

陸委會提醒安全風險 1月赴陸有狀況案例增20人

民眾黨團：李貞秀參選資格被不當曲解 邱垂正不適格

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

鄭麗文欲登陸談和平 邱垂正：忘了國共合作每次都是共產黨贏國民黨輸

相關新聞

原博館籌備處主任交接 曾智勇期許打造文化樞紐

國立原住民族博物館籌備處今天舉行新卸任主任交接典禮，原民會主委曾智勇表示，期許原博館能成為南島語系文化樞紐，自己講自己的...

新北少年割頸案定讞！死者父痛訴：誰要認養他們？

新北市楊姓國中生2024年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決9年、8年徒刑，二審改判郭12年徒刑、林女11年徒刑，案件上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

高市議會臨時會落幕 攸關「土方之亂」的自治條例修正案未過

高雄市議會第4屆第10次臨時會今天閉幕，議長康裕成宣布，115年度市府總預算審查過關，不過受各界關注的「高雄市營建工程剩...

影／青年百億海外圓夢基金 蕭美琴：已有1400多青年受惠

副總統蕭美琴今天上午前往台中家扶中心參加活動，她在致詞時表示，快過年了，現在是大家要團聚及溫暖的時刻，可以一起來感受家扶...

賴總統法新社專訪：若中國攻台 日菲等國成下個目標

賴清德總統自2024年5月就職以來，首度接受國際通訊社專訪。他在接受法新社專訪時警告，若北京奪取台灣，亞洲其他國家將成為中國大陸的下個目標；他也堅持台灣有必要大幅加強國防實力。他說：「如果台灣被中國併吞，中國擴張的野心不會就此停止。」「接下來受威脅的將是日本、菲律賓等印太地區國家，其影響最終甚至會波及美洲和歐洲。」

年節靜讀小時光／用一篇文章的時間 享受片刻Me Time

農曆新年是最熱鬧的時刻，但也是最忙碌的時刻，從大掃除到年夜飯準備，還有返鄉人潮車潮，加上每天都有不同的聚會活動，到處充滿歡樂的節慶氛圍，但有時也讓人感到壓力。不如在行程滿檔的年節當中，每天給自己一個安靜的片刻，沉浸在文字裡，享受閱讀的樂趣，希望一系列精選的文章，能讓您心靈得到滋養，為新的一年注入活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。