原博館籌備處主任交接 曾智勇期許打造文化樞紐

國立原住民族博物館籌備處今天舉行新卸任主任交接典禮，原民會主委曾智勇表示，期許原博館能成為南島語系文化樞紐，自己講自己的故事，讓台灣原住民族主體性被世界看見。

國立原住民族博物館籌備處交接典禮今天在高雄舉行，由原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur監交。新任主任謝美蘭Zepulj Sudaljamaw正式接下籌建重任。

「未來博物館必須是我們自己講我們自己的故事」，曾智勇致詞表示，「以前是別人來講我們的故事，現在是希望我們自己當主體」，自己講自己的故事，講給台灣人聽，講給全世界的人聽。這個才是未來希望博物館的核心。

曾智勇說，希望原博館成為台灣唯一的國家級原民博物館，成為「南島語系」的文化樞紐與園區，期許未來能結合文化外交與體育發展，讓台灣原住民族主體性被世界看見。

對於新任主任謝美蘭，曾智勇給予勉勵並表示，謝美蘭服務長達26年，長期深耕文化推廣與文物館協助工作，雖然個性內斂，但歷練完整且專業紮實，是承接此一重任最佳人選。期許新任主任轉換思維，加強與高雄市政府的合作及對外連結。

曾智勇提到，台灣原住民與南島國家如帛琉、紐西蘭、馬紹爾等地有深厚連結。透過文化園區經驗輸出與交流，甚至能突破正式外交限制，深入當地社會。原民會每年編列新台幣2億元預算支持原住民體育選手，針對柔道、舉重、射箭等強項，提供生活津貼與移地訓練補助，「沒有原住民選手，台灣在亞奧運就難以奪牌」。

此外，曾智勇也強調，原博館籌建與屏東原住民族文化園區密不可分，未來兩者需緊密連結，共同作為台灣面向世界的文化窗口。

謝美蘭表示，接任後將秉持「傳承使命、接續願景」精神，整合專業能量，在典藏、策展及研究面向進行整體規劃。原博館不僅是文化展示空間，更要成為兼具深度與公共價值場域。

原博館籌備處表示，卸任代理主任陳坤昇在任內完成了組織建置、制度規劃及國際交流等關鍵任務，為博物館後續發展奠定基礎。

籌備處指出，未來將持續依循原住民族基本法及博物館法精神，推動館務邁向新階段，並透過深化國內外交流，將博物館形塑為台灣與國際接軌原民文化平台。

國立原住民族博物館座落高雄澄清湖畔，基地面積14.37公頃，建築空間包含部落祭儀暨珍藏館、主展館、食農教室、教育推廣中心及文物典藏、行政及研究等場館，正逐步啟動人力培育、展示及營運等計劃。