舞動未來／永齡計畫助攻台灣霹靂舞者 在量化評比中尋回自由與風格

編按：2024年巴黎奧運正式將「霹靂舞（Breaking）」列為比賽項目，這是奧運史上首次納入舞蹈運動，象徵從街頭文化邁向國際體壇最高殿堂，屬於台灣的霹靂舞世代也開始交會，由永齡基金會發起的「永齡霹靂舞銘日之馨計畫」，透過系統性的培訓，陪伴年輕舞者們在成名之前、那段漫長孤獨且充滿不確定的練舞歲月，更是在涵養一個世代面對挑戰的態度。

巴黎奧運的聚光燈下，霹靂舞（Breaking）從街頭文化，站上體育競技的殿堂，不僅是嘻哈文化的一個時代里程碑，更是為所有B-boys和B-girls設立一個全新、且帶有數據化挑戰的國際標竿。

當街舞遇上體育，隨之而來的即是國際奧會（IOC）為求公平與量化所制定的五大評判項目，包括技術性（Technique）、招式多元性（Vocabulary）、執行力（Execution）、音樂性（Musicality）和原創性（Originality）。

當極具個人色彩、強調即興與自由的街頭藝術，被套入精準、量化的體育框架時，難免引發霹靂舞文化根源與核心精神被稀釋的擔憂，但也意味著，在嚴苛的奧運標準與訓練體制中，必須找到那份既能精準輸出、又能感動自我的「破力」。

當霹靂舞遇上系統化評分 在科學訓練中求勝

帶領國家隊征戰國際、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜（Lil Dragon）直言，過去台灣面對國際賽，評審語言多半是籠統的，像是「沒有Power」、「沒有Flow」、「需要多一點Footwork」，卻講不出具體如何改善；拿到奧運入場券的代價，就是必須體育化，提供IOC能夠理解的數據。

這促使評審系統從傳統的舉手制，演變為更精密的量化工具「Trivium評分系統」，將霹靂舞拆解為三大體系、六個項目。

帶領國家隊征戰國際、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜（Lil Dragon）認為，當一切變數據化，我們知道問題在哪，就可以把劣勢轉為優勢，成績才會越來越好。 圖／江建泰 攝影

「當一切變數據化，我們知道問題在哪，就可以把劣勢轉為優勢，成績才會越來越好。」李奕釜坦言，這套系統的導入，對台灣而言一開始是劣勢，但卻是學習和進步的契機，精準的數據讓教練團可以計算舞者的秒數、體能的間歇點，實現更科學化的訓練。

然而，競技評分標準終究是為外界所設計的溝通工具，身為台灣霹靂舞頂尖選手的孫振（Quake）認為，這套標準主要目的是「要給外界一個交代」，但在圈內人看來，真正一對一的對戰，多數評審仍是憑藉整體的 Feel（感受）來判斷。

台灣霹靂舞頂尖選手的孫振（Quake）表示，霹靂舞終究是比較，當對手很強時，策略就是要引導評審看見「我在哪裡贏他」，這是一場在量化數據中尋求主觀優勢的智慧之戰。 圖／永齡基金會 提供

孫振直言「評分標準本身沒問題，評分方式有待加強。」並指出，現在評審為了要拉Bar（即調整評分滑軸給分數），眼睛來回看螢幕和舞者，反而可能錯失更多細節。

即便如此，孫振仍認為選手仍須學會運用這套語言，表示霹靂舞終究是比較，當對手很強時，策略就是要引導評審看見「我在哪裡贏他」，這是一場在量化數據中尋求主觀優勢的智慧之戰。

從「公式化」覺醒 追求自由、交流與推動圈子前進

所有的技術與數據，最終都服務於舞者在場上展現的「破力」，對於台灣的新生代舞者而言，踏上國際舞台，往往是一場極為深刻的震撼教育。

B-boy 吳定杰（Jasper）回憶自己15歲第一次出國比賽時，看到世界的程度與台灣的距離，緊張到動作失敗，「真的腳會抖、不敢跳」，他過去對霹靂舞的認知，停留在做出難度高的動作，但到現場才發現，真正頂尖的舞者不只是難度高，而是展現出「很有風格、很有味道」。

B-boy 吳定杰（Jasper）回憶自己15歲第一次出國比賽時，看到世界的程度與台灣的距離。 圖／江建泰 攝影

「跳舞一定不是可以公式化、結構化的東西。」出國比賽也讓Jasper從此覺醒，他開始將自己的舞風特質定義為「自由」，意識到霹靂舞是當下的音樂、狀態與對手之間的交流，這才是他想要的樣子，更發現真正能贏得最多尊重的舞者，是那些帶來最多改變的人，讓圈子往前走、更多元。

這種改變也反映在舞者對待勝負的態度，孫振曾執著於「贏」，但發現越刻意就越不自然，作品也無法感動自己，他最終體悟「能感動自己，作品才有意義與價值，放到競技裡才難被攻破。」在奧運的競技壓力之後，他依然將自己定位為「追逐者」，因為他清楚知道自己與世界頂尖之間仍有差距，需要不斷向前追趕。

吳定杰也有類似的轉變，過去他以「冠軍」為成績目標，如果沒達到就會很失落，後來他與團隊討論，決定把心態從「跟別人比」拉回「跟自己比」，例如這場要做到什麼、這個動作要完成，當他沒有給自己成績上的壓力時，就會比較放鬆，就算輸了，如果達到自設的目標，也會覺得今天很棒。

B-boy 吳定杰（Jasper）認為，「跳舞一定不是可以公式化、結構化的東西。」更發現真正能贏得最多尊重的舞者，是那些帶來最多改變的人，讓圈子往前走、更多元。圖／永齡基金會 提供

在精準量化的年代，台北市霹靂舞協會理事長黃柏青認為，這需要舞者在堆疊大量「身體詞彙」與基礎的同時，再長出獨特的風格，當所有動作都在網路上共享時，「辨識度」更變得更珍貴。

「既精準又保有文化味與獨特性的人會獲勝。」黃柏青提到，選手必須懂得將自己獨特的個性、對音樂的理解融入，並且將套路不斷打磨成肌肉記憶，才能在賽事場上隨心所欲地自由發揮。

霹靂舞的制勝之道 既精準又保有文化味的融合戰略

不過，這場追求「破力」的戰役，絕非單打獨鬥。團結，是超越奧運的必要。

黃柏青將「永齡霹靂舞銘日之馨計畫」視為2008年Formosa團隊精神的延續。當年，他組織Formosa，整合各方優點，在世界賽拿到第三名，體認到「團結」的重要性。

「即便一對一奧運選拔，也需要團隊與後援，像是教練群、行政蒐情、訓練系統。」黃柏青直言，當技術共享、數據明確，孩子們強到超乎想像，「辨識度」也變得更珍貴，既精準又保有文化味與獨特性的人會獲勝。

在精準量化的年代，台北市霹靂舞協會理事長黃柏青認為，這需要舞者在堆疊大量「身體詞彙」與基礎的同時，再長出獨特的風格，當所有動作都在網路上共享時，「辨識度」更變得更珍貴。 圖／江建泰 攝影

由永齡基金會支持的「永齡霹靂舞銘日之馨計畫」，正是台灣B-boys及B-girls挑戰國際的關鍵助攻。吳定杰形容計畫提供的資源「很夢幻」，與國訓中心比較集中、訓練基礎的模式不同，永齡更著重於國際交流視野的開拓。

吳定杰也特別感謝永齡，讓他能夠去外面接觸很多國外老師，因為這些老師不約而同都強調一個核心觀念「Explore（探索）」先跨出去，才能知道差別在哪裡。

「只要有機會出國，視野一定變好；如果是有目的地出國，成長更快。」擔任永齡計畫團隊老師之一的B-boy 阿鐘，把這個價值連回「永齡霹靂舞銘日之馨計畫」，表示不同的舞團，年輕時是敵隊，但現在合作、各司其職地培養年輕世代，而出國競賽的是最直接效益，視野就能更常看世界。

台灣B-boys的「破力」宣言 專注自我、突破與藝術融合

霹靂舞在奧運上被看見後，無論帶來多麼精準的數據與多麼優渥的資源，最終都必須回歸到霹靂舞的文化本質，才能煉成屬於台灣的獨特軸線與「破力」。

孫振認為，環境與前輩的教育，必須讓年輕世代的選手知道霹靂舞「本質」，理解文化的魅力、共好共融的價值，而非只是當作「霹靂舞運動員」，當台灣許多運動員從小被灌輸「你很棒」，一旦成績掉下來就容易迷失，因此，傳遞正確的價值觀至關重要。

事實上，霹靂舞帶給選手的影響，早已超越舞蹈本身，它內化為一種面對人生的態度。

孫振在國訓中心曾經歷「陣痛期」，質疑按表操課是否有效，後來他與教練溝通，學會自由與自律的平衡，他堅持「此刻去做能讓精神更好的事，精神好了，霹靂舞才會更好。」讓訓練的目的是幫助自己更好，而不是交差了事。

台灣霹靂舞頂尖選手的孫振（Quake）給予年輕後面的期勉，是「走出去、看到、專注於自己喜歡的樣子」。 圖／江建泰 攝影

「這是霹靂舞最好的時代。」黃柏青表示，體育與企業的支持，讓這個文化有更廣闊的舞台，而中華民國霹靂舞委員會等組織正努力建立專業與公平的體制，以確保年輕世代的努力不會被浪費。

對於給年輕後輩的期勉，孫振和吳定杰都給出最真誠的建議，「走出去、看到、專注於自己喜歡的樣子」。

將輸贏視為過程，不要只追逐結果，這種不斷與自我對話、挑戰極限的精神，正是台灣B-boys與B-girls在奧運舞台上，為世界所展現的「破力」。

台灣霹靂舞選手正以自身的經歷，證明藝術與運動可以完美融合，而支撐他們前進的，永遠是那份對文化本質的熱愛，以及永不滿足於現狀的自我突破精神。他們正在用肢體語言，為台灣在世界的定位上，跳出一個堅實而獨特的符號。

