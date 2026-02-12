高市議會臨時會落幕 攸關「土方之亂」的自治條例修正案未過

高雄市議會第4屆第10次臨時會今天閉幕，議長康裕成宣布，115年度市府總預算審查過關，不過受各界關注的「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」因未達成共識而擱置。議員認為，A直送C倉促上路、配套措施不周延，會導致專業工程人員不敢簽證，未來回填低窪農地的土方會短缺，盼中央有更詳細的指引及辦法。藍綠黨團說明，留待下個會期繼續討論。

為處理各縣市營建剩餘土石方去化問題，國土署陸續頒布新措施，地方自治條例須配合修改。工務局指出，原須經「出土工地－土資場－最終去化地」的三段式流程，已可依土石方性質，調整為營建工地（A）直送最終去化地（C）的直送機制。凡未混雜營建廢棄物、具再利用或整地需求之單純土石方，經查驗合格後，可免進土資場，直接送高雄港區整地土地去化。

議員宋立彬說，以往低窪農地可從土資場購買良土回填，現在A直送C比較便宜，基於成本考量，工程廢土全送入南星計畫區，未來農民要去哪裡找土回填？可回填農地的B3、B4類土方可能會有短缺問題。

議員陳明澤表示，A直送C的土方交由土木結構工程等技師簽證，毋須土資場篩選，若土方有問題需負責，「誰簽單誰就違法」，至少要召集各單位通盤研究，擬定完整配套措施，歷經半年至一年後輔導期之後上路，不該倉促實施。

議員湯詠瑜認為，目前中央僅靠函示說明土方去化的簡進措施，沒有直接裁罰效力，所以相關內容要靠地方自治條例補強，她建議中央應公布更詳細的施行指引及辦法，建立全國一致處理原則，讓地方政府有所依循。

自治條例修正草案共62條，另涉及出土量達50立方公尺以上者應評估自設收容處所、公共工程自行規畫暫屯填埋或再生處理場所及新增公有土資場審查費、管理費等項規定。

民進黨總召江瑞鴻表示，A直送C新制度上路，等同沒人幫政府把關，擔心無明確規範會產生漏洞。國民黨總召黃香菽說，好的土經由A直送C可簡化流程，多數議員支持這個方向。