高市議會臨時會落幕 攸關「土方之亂」的自治條例修正案未過

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市工務局建管處表示，目前南星計畫容納營建土方容量充足，預估可以容納至2028年底。圖／高市工務局提供
高雄市議會第4屆第10次臨時會今天閉幕，議長康裕成宣布，115年度市府總預算審查過關，不過受各界關注的「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」因未達成共識而擱置。議員認為，A直送C倉促上路、配套措施不周延，會導致專業工程人員不敢簽證，未來回填低窪農地的土方會短缺，盼中央有更詳細的指引及辦法。藍綠黨團說明，留待下個會期繼續討論。

為處理各縣市營建剩餘土石方去化問題，國土署陸續頒布新措施，地方自治條例須配合修改。工務局指出，原須經「出土工地－土資場－最終去化地」的三段式流程，已可依土石方性質，調整為營建工地（A）直送最終去化地（C）的直送機制。凡未混雜營建廢棄物、具再利用或整地需求之單純土石方，經查驗合格後，可免進土資場，直接送高雄港區整地土地去化。

議員宋立彬說，以往低窪農地可從土資場購買良土回填，現在A直送C比較便宜，基於成本考量，工程廢土全送入南星計畫區，未來農民要去哪裡找土回填？可回填農地的B3、B4類土方可能會有短缺問題。

議員陳明澤表示，A直送C的土方交由土木結構工程等技師簽證，毋須土資場篩選，若土方有問題需負責，「誰簽單誰就違法」，至少要召集各單位通盤研究，擬定完整配套措施，歷經半年至一年後輔導期之後上路，不該倉促實施。

議員湯詠瑜認為，目前中央僅靠函示說明土方去化的簡進措施，沒有直接裁罰效力，所以相關內容要靠地方自治條例補強，她建議中央應公布更詳細的施行指引及辦法，建立全國一致處理原則，讓地方政府有所依循。

自治條例修正草案共62條，另涉及出土量達50立方公尺以上者應評估自設收容處所、公共工程自行規畫暫屯填埋或再生處理場所及新增公有土資場審查費、管理費等項規定。

民進黨總召江瑞鴻表示，A直送C新制度上路，等同沒人幫政府把關，擔心無明確規範會產生漏洞。國民黨總召黃香菽說，好的土經由A直送C可簡化流程，多數議員支持這個方向。

工務局建管處表示，修正案未過對目前土方去化無重大影響，未來通過後對於去化量能可提高，目前南星計畫容納營建土方容量充足，該港區去化量預估可以到2028年底。

高雄市議長康裕成今天敲槌宣布，第4屆第10次臨時會今天閉幕，市長陳其邁起身向康致意。記者徐白櫻／攝影
影／青年百億海外圓夢基金 蕭美琴：已有1400多青年受惠

副總統蕭美琴今天上午前往台中家扶中心參加活動，她在致詞時表示，快過年了，現在是大家要團聚及溫暖的時刻，可以一起來感受家扶...

賴總統法新社專訪：若中國攻台 日菲等國成下個目標

賴清德總統自2024年5月就職以來，首度接受國際通訊社專訪。他在接受法新社專訪時警告，若北京奪取台灣，亞洲其他國家將成為中國大陸的下個目標；他也堅持台灣有必要大幅加強國防實力。他說：「如果台灣被中國併吞，中國擴張的野心不會就此停止。」「接下來受威脅的將是日本、菲律賓等印太地區國家，其影響最終甚至會波及美洲和歐洲。」

年節靜讀小時光／用一篇文章的時間 享受片刻Me Time

農曆新年是最熱鬧的時刻，但也是最忙碌的時刻，從大掃除到年夜飯準備，還有返鄉人潮車潮，加上每天都有不同的聚會活動，到處充滿歡樂的節慶氛圍，但有時也讓人感到壓力。不如在行程滿檔的年節當中，每天給自己一個安靜的片刻，沉浸在文字裡，享受閱讀的樂趣，希望一系列精選的文章，能讓您心靈得到滋養，為新的一年注入活力。

非洲豬瘟事件 監院彈劾4中市府官員

台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，監察院昨公布該案彈劾案文及審查決定書，指台中市府四位有關局處首長處置失當，涉有重大違失...

歷史上的今天／1960年國際獅子會第一副會長戴維斯訪台

1960年2月12日，國際獅子會總會第一副會長戴維斯及夫人上午自美抵台，獅子會中華民國行政區所屬八分會會員在松山機場熱烈歡迎，下午最重要行程是由獅子會中華民國行政區總監馬君碩、副監彭令占及時任立法委員丘漢平陪同晉謁時任副總統陳誠，陳誠除了以元宵招待嘉賓外，特別向戴氏夫婦說明台灣土地改革的情形。

