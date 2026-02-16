民進黨設青年局 與日本政黨對話

日本自民黨青年局熱愛與台灣交流，民進黨去年四月成立青年局，建立與包含自民黨在內的日本各政黨對話管道。民進黨青年局副局長張雅琳分享，除了與自民黨互動，還包含參政黨、立憲民主黨、國民民主黨、自民黨和維新會等；大家聊資訊戰、假訊息等議題，私下交流台菜、生啤酒和日本葡萄紅白酒，還意外解鎖台日交流關鍵字—啦啦隊女孩峮峮。

張雅琳分享，民進黨青年局去年十月訪日，在一間台灣料理店和自民黨議員們餐敘；日本議員提議續攤，一行人去日式酒吧，席間大家聊到棒球、經典賽，日本議員們瞬間害羞，談起非常欣賞台灣中信兄弟啦啦隊員「峮峮」吳函峮；當她拿出和峮峮合照時，全場豔羨。

賴清德總統前年四月上任前接待來訪的自民黨青年局長鈴木貴子時，就認為要成立青年局；民進黨去年四月成立青年局，由四十五歲以下的國會議員及四十歲以下的直轄市與縣市議員為成員，經推舉由立委陳冠廷擔任局長，立委黃捷、吳沛憶、沈伯洋擔任執行副局長，立委張雅琳和蔡易餘、議員山田摩衣、沈震東及鄭孟洳擔任副局長。

此外，立委郭國文重視對日交流，曾推動芒果外交，也讓開運酪梨牛奶風行日本政壇。

郭國文表示，二○二一年日本前首相安倍晉三提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」；日方也開始高調主張讓台灣參與世衛大會，參眾兩院並通過決議。

郭國文為感謝日本國會議員，送給每位議員一箱玉井芒果，共七百多位議員，加運費約花兩百多萬。

除了芒果外交，郭國文還促銷有神奇魔力的酪梨牛奶，眾議員鈴木馨祐和中曾根康隆訪台時，他招待大內生產的酪梨搭配牛奶，還加布丁調味，讓日本議員很驚艷，後來鈴木馨祐成為法務大臣，中曾根康隆出任青年局長。這個故事延續到郭國文訪日，中曾根康隆說起這段插曲，日本議員們都笑稱：「下回訪台必喝開運酪梨牛奶！」

