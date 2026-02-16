快訊

天公、地基主、祖先怎麼拜？除夕到元宵祭拜時間、流程、對象 一文掌握重點

民進黨設青年局 與日本政黨對話

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
民進黨青年局局長陳冠廷（前排左二），去年十月率團拜會日本自民黨青年局長平沼正二郎（前排右二）及其成員。圖／取自陳冠廷臉書
民進黨青年局局長陳冠廷（前排左二），去年十月率團拜會日本自民黨青年局長平沼正二郎（前排右二）及其成員。圖／取自陳冠廷臉書

日本自民黨青年局熱愛與台灣交流，民進黨去年四月成立青年局，建立與包含自民黨在內的日本各政黨對話管道。民進黨青年局副局長張雅琳分享，除了與自民黨互動，還包含參政黨、立憲民主黨、國民民主黨、自民黨和維新會等；大家聊資訊戰、假訊息等議題，私下交流台菜、生啤酒和日本葡萄紅白酒，還意外解鎖台日交流關鍵字—啦啦隊女孩峮峮。

張雅琳分享，民進黨青年局去年十月訪日，在一間台灣料理店和自民黨議員們餐敘；日本議員提議續攤，一行人去日式酒吧，席間大家聊到棒球、經典賽，日本議員們瞬間害羞，談起非常欣賞台灣中信兄弟啦啦隊員「峮峮」吳函峮；當她拿出和峮峮合照時，全場豔羨。

賴清德總統前年四月上任前接待來訪的自民黨青年局長鈴木貴子時，就認為要成立青年局；民進黨去年四月成立青年局，由四十五歲以下的國會議員及四十歲以下的直轄市與縣市議員為成員，經推舉由立委陳冠廷擔任局長，立委黃捷、吳沛憶、沈伯洋擔任執行副局長，立委張雅琳和蔡易餘、議員山田摩衣、沈震東及鄭孟洳擔任副局長。

此外，立委郭國文重視對日交流，曾推動芒果外交，也讓開運酪梨牛奶風行日本政壇。

郭國文表示，二○二一年日本前首相安倍晉三提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」；日方也開始高調主張讓台灣參與世衛大會，參眾兩院並通過決議。

郭國文為感謝日本國會議員，送給每位議員一箱玉井芒果，共七百多位議員，加運費約花兩百多萬。

除了芒果外交，郭國文還促銷有神奇魔力的酪梨牛奶，眾議員鈴木馨祐和中曾根康隆訪台時，他招待大內生產的酪梨搭配牛奶，還加布丁調味，讓日本議員很驚艷，後來鈴木馨祐成為法務大臣，中曾根康隆出任青年局長。這個故事延續到郭國文訪日，中曾根康隆說起這段插曲，日本議員們都笑稱：「下回訪台必喝開運酪梨牛奶！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨 自民黨 青年 張雅琳 外交 陳冠廷 台日交流 賴清德 郭國文

延伸閱讀

郭國文：高市率自民黨變「超強」 台日成第一島鏈命運共同體

影／立院報到郭國文再搶頭香 洪孟楷：新會期修法讓詐騙集團消失

楠西強震周年 郭國文山城寒冬送暖助500戶過好年

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

相關新聞

台灣女婿谷立言南門市場辦年貨 「美台友好」壽桃搶眼

農曆新年將至，美國在台協會（AIT）今貼出影片，處長谷立言身為「台灣女婿」，今年不忘入境隨俗前往南門市場辦年貨，並秀出印...

歷史上的今天／1955年南麂島居民抵台 暫棲南榮國校

1955年2月16日，我政府為配合軍事情勢，對外圍島嶼重作戰略部署以後，我距馬祖列島約80哩之最北方據點南麂島防務已形增強，政府為顧及南麂島居民之安全並期守軍能安心作戰起見，決定把南麂島居民及其他非戰鬥人員分批疏散來台。第一批812位義胞搭乘台生輪下午1時安抵基隆，泊靠第二號碼頭登岸，由有關機關以專車迎接至基隆市南榮國校等臨時招待所暫為棲身。 台生輪駛入基隆內港時，義民們齊集於甲板上，紛紛舉起布帽、竹笠或手巾等不斷的揮動，與佇立於第二號碼頭上歡迎人群的掌聲，相互為禮。船隻停靠碼頭後，他們即扶老攜幼登岸，大家無不臉露笑容欣快的說：「我們終於來到了我們最喜歡的地方了」。

棒球經典賽台日大戰 立委搶當應援團

二○二六年世界棒球經典賽（ＷＢＣ）將於三月於東京巨蛋登場，其中台日大戰一票難求，國會立委也搶當應援團。中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌與多名民進黨立委將赴日本看球賽外，蔡其昌還發起募資活動，在日本東京市區租到三處集會場所，將可容納五千台灣球迷，齊聚東京看球。

民進黨設青年局 與日本政黨對話

日本自民黨青年局熱愛與台灣交流，民進黨去年四月成立青年局，建立與包含自民黨在內的日本各政黨對話管道。民進黨青年局副局長張雅琳分享，除了與自民黨互動，還包含參政黨、立憲民主黨、國民民主黨、自民黨和維新會等；大家聊資訊戰、假訊息等議題，私下交流台菜、生啤酒和日本葡萄紅白酒，還意外解鎖台日交流關鍵字—啦啦隊女孩峮峮。

台日交流 救國團耕耘一甲子

台灣友邦少，政黨外交成推進關係的二軌途徑，除深化台美關係，國民黨也多管齊下深化對日交流，觸角從民間組織到國民黨中央，從地方執政縣市到中央國會議員，建立台日友好情誼；另外，外界較少關注到，早年開啟台日交流就是救國團當先鋒，也是超過半世紀以來，唯一不中斷的窗口。

韓國瑜虧髮型 幽默推動國會外交

立法院長韓國瑜經營國會外交，去年先後訪華府和日本，除了率我政府代表團赴華府祝賀美國總統川普就職，對日關係也是經營重點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。