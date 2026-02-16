韓國瑜虧髮型 幽默推動國會外交

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
立法院長韓國瑜（右）笑稱與日本台灣交流協會代表片山和之（左）髮型相似，兩人像雙胞胎。本報資料照片
立法院韓國瑜經營國會外交，去年先後訪華府和日本，除了率我政府代表團赴華府祝賀美國總統川普就職，對日關係也是經營重點。

立法院自王金平時代成立台日國會議員聯誼會後，立法院就成了台日交流重要管道。王金平在一九九二年成立「中日國會議員聯誼會」並擔任會長、二○○○年改組為「台日交流聯誼會」；二○一六年蘇嘉全擔任會長、二○二○年游錫堃接任、二○二四年韓國瑜接任，立法院長任台日交流大家長，儼然已成慣例。

韓國瑜經營台日關係，善用「韓式幽默」，第十一屆立法院「台日交流聯誼會」成立大會，韓國瑜致詞笑稱，他與日本台灣交流協會代表片山和之有如雙胞胎，都有絕頂聰明的髮型；片山和之也幽默回應，他與韓國瑜及前立法院長王金平並肩而站時，日台關係就像「綻放耀眼光芒」。

韓國瑜和片山和之好默契，兩人雖然久久才見一面，但髮型一下子就拉近了距離，韓國瑜常和片山和之開玩笑說，「我們兩個人頭頂光溜溜，髮型像是雙胞胎。」

妙語如珠的韓國瑜，也總是在外交場合炒熱氣氛的開心果，還能展現勸酒功力說「三杯清酒下去就水乳交融」，一句話惹得眾人哈哈大笑。

立院涉外人士指出，韓國瑜私下宴請外賓其實不太喝酒，常常「一杯到底」（位子上只擺一杯酒，沒再增加過）；韓國瑜私下也常展現韓式幽默，正式的外交餐敘席間常逗得外賓哈哈大笑，韓國瑜的宴會氣氛輕鬆、不拘謹，也容易藉此時機與外賓交流，輕鬆打破國界交朋友，就連外交人士也很愛參加。

韓國瑜二○一八年捲起韓流選上高雄市長後，一度被外界貼上愛喝酒、遲到、國際觀不夠等負面標籤。韓國瑜上任立法院長後，為強化國會議長形象，不只相當重視「準時」，也滴酒不沾，更特別重視國會外交、勤修國際學分，這些小改變，已在政壇留下想像空間，保溫再戰二○二八年總統大選的臆測，和他的高人氣一樣，總成關注焦點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國瑜 台日關係 台日交流 日本台灣交流協會 髮型 立法院 外交 韓流

