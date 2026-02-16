快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
救國團主任葛永光（右四） 接待日本自民黨青年局訪問團。圖／救國團提供
台灣友邦少，政黨外交成推進關係的二軌途徑，除深化台美關係，國民黨也多管齊下深化對日交流，觸角從民間組織到國民黨中央，從地方執政縣市到中央國會議員，建立台日友好情誼；另外，外界較少關注到，早年開啟台日交流就是救國團當先鋒，也是超過半世紀以來，唯一不中斷的窗口。

民國五十六年救國團就展開台日交流，應自民黨邀請赴日，獲自民黨總裁佐藤榮作高規格接待；中華民國與日本斷交後，救國團仍擔負起台日官方交流窗口，即使轉型為民間單位，仍延續與自民黨友好關係至今。

救國團主任葛永光說，彼此交流已近六十年不中斷，每年二月救國團赴日，自民黨青年局五月訪台，接待自民黨青年局來台時，對方都笑稱「我們準備好了」，彼此是「肝對肝」肝膽相照相互敬酒，有次對方甚至將領帶解開掛在他的脖子「綁緊緊」，他也以同樣方式把對方「綁緊緊」，展現救國團與自民黨青年局的「深度連結」。

台日交流有不少趣聞，葛永光提到，前年一次交流中，當時駐日代表謝長廷出席，謝長廷對救國團獲如此高層級交流表示讚賞，還透露日文就是大學時參加救國團學的；另一次出訪交流中，自民黨有位局長單身，台灣團一位女性議員也單身，眾人撮合下，疑似彼此「來電」，後續也有聯絡，成為台日交流特別經驗。

國民黨執政縣市重視對日交流，台中市長盧秀燕去年與東京都知事小池百合子會面，日本也有城市到訪台中觀摩「美樂地計畫」，分享特色公園。基隆與日本三個城市結為姊妹市，二○一八年與熊本縣八代市成為友好城市，八代市甚至一年到訪基隆四次，交流相當熱絡。

台中市長盧秀燕（左）去年訪問日本，與東京都知事小池百合子相見歡。圖／台中市政府提供
藍營幕僚表示，日本人對正式開會交流相當嚴謹，非常守時，千萬不能遲到，開會也不能超時。但到晚上大家就放得很開，少不了酒局，日本人很喜愛台灣噶瑪蘭威士忌，幾乎成訪日必備伴手禮；台中在日據時期就有釀酒文化，每次赴日一定帶上台中初霧清酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣女婿谷立言南門市場辦年貨 「美台友好」壽桃搶眼

農曆新年將至，美國在台協會（AIT）今貼出影片，處長谷立言身為「台灣女婿」，今年不忘入境隨俗前往南門市場辦年貨，並秀出印...

歷史上的今天／1955年南麂島居民抵台 暫棲南榮國校

1955年2月16日，我政府為配合軍事情勢，對外圍島嶼重作戰略部署以後，我距馬祖列島約80哩之最北方據點南麂島防務已形增強，政府為顧及南麂島居民之安全並期守軍能安心作戰起見，決定把南麂島居民及其他非戰鬥人員分批疏散來台。第一批812位義胞搭乘台生輪下午1時安抵基隆，泊靠第二號碼頭登岸，由有關機關以專車迎接至基隆市南榮國校等臨時招待所暫為棲身。 台生輪駛入基隆內港時，義民們齊集於甲板上，紛紛舉起布帽、竹笠或手巾等不斷的揮動，與佇立於第二號碼頭上歡迎人群的掌聲，相互為禮。船隻停靠碼頭後，他們即扶老攜幼登岸，大家無不臉露笑容欣快的說：「我們終於來到了我們最喜歡的地方了」。

棒球經典賽台日大戰 立委搶當應援團

二○二六年世界棒球經典賽（ＷＢＣ）將於三月於東京巨蛋登場，其中台日大戰一票難求，國會立委也搶當應援團。中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌與多名民進黨立委將赴日本看球賽外，蔡其昌還發起募資活動，在日本東京市區租到三處集會場所，將可容納五千台灣球迷，齊聚東京看球。

民進黨設青年局 與日本政黨對話

日本自民黨青年局熱愛與台灣交流，民進黨去年四月成立青年局，建立與包含自民黨在內的日本各政黨對話管道。民進黨青年局副局長張雅琳分享，除了與自民黨互動，還包含參政黨、立憲民主黨、國民民主黨、自民黨和維新會等；大家聊資訊戰、假訊息等議題，私下交流台菜、生啤酒和日本葡萄紅白酒，還意外解鎖台日交流關鍵字—啦啦隊女孩峮峮。

台日交流 救國團耕耘一甲子

韓國瑜虧髮型 幽默推動國會外交

立法院長韓國瑜經營國會外交，去年先後訪華府和日本，除了率我政府代表團赴華府祝賀美國總統川普就職，對日關係也是經營重點。

