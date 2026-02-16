台日交流 救國團耕耘一甲子

台灣友邦少，政黨外交成推進關係的二軌途徑，除深化台美關係，國民黨也多管齊下深化對日交流，觸角從民間組織到國民黨中央，從地方執政縣市到中央國會議員，建立台日友好情誼；另外，外界較少關注到，早年開啟台日交流就是救國團當先鋒，也是超過半世紀以來，唯一不中斷的窗口。

民國五十六年救國團就展開台日交流，應自民黨邀請赴日，獲自民黨總裁佐藤榮作高規格接待；中華民國與日本斷交後，救國團仍擔負起台日官方交流窗口，即使轉型為民間單位，仍延續與自民黨友好關係至今。

救國團主任葛永光說，彼此交流已近六十年不中斷，每年二月救國團赴日，自民黨青年局五月訪台，接待自民黨青年局來台時，對方都笑稱「我們準備好了」，彼此是「肝對肝」肝膽相照相互敬酒，有次對方甚至將領帶解開掛在他的脖子「綁緊緊」，他也以同樣方式把對方「綁緊緊」，展現救國團與自民黨青年局的「深度連結」。

台日交流有不少趣聞，葛永光提到，前年一次交流中，當時駐日代表謝長廷出席，謝長廷對救國團獲如此高層級交流表示讚賞，還透露日文就是大學時參加救國團學的；另一次出訪交流中，自民黨有位局長單身，台灣團一位女性議員也單身，眾人撮合下，疑似彼此「來電」，後續也有聯絡，成為台日交流特別經驗。

國民黨執政縣市重視對日交流，台中市長盧秀燕去年與東京都知事小池百合子會面，日本也有城市到訪台中觀摩「美樂地計畫」，分享特色公園。基隆與日本三個城市結為姊妹市，二○一八年與熊本縣八代市成為友好城市，八代市甚至一年到訪基隆四次，交流相當熱絡。

台中市長盧秀燕（左）去年訪問日本，與東京都知事小池百合子相見歡。圖／台中市政府提供

藍營幕僚表示，日本人對正式開會交流相當嚴謹，非常守時，千萬不能遲到，開會也不能超時。但到晚上大家就放得很開，少不了酒局，日本人很喜愛台灣噶瑪蘭威士忌，幾乎成訪日必備伴手禮；台中在日據時期就有釀酒文化，每次赴日一定帶上台中初霧清酒。

