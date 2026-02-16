棒球經典賽台日大戰 立委搶當應援團

二○二六年世界棒球經典賽（ＷＢＣ）將於三月於東京巨蛋登場，其中台日大戰一票難求，國會立委也搶當應援團。中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌與多名民進黨立委將赴日本看球賽外，蔡其昌還發起募資活動，在日本東京市區租到三處集會場所，將可容納五千台灣球迷，齊聚東京看球。

世界棒球經典賽於東京登場，據了解，國民黨團總召傅崐萁一度計畫「包團」率藍委團赴日本東京看棒球賽，替台灣棒球好手加油打氣，不過門票實在太搶手，組團成為不可能的任務，而且立法院又開議了，因此改為近期去新加坡觀光，暫時取消看棒球賽行程。

而多位民進黨立委三月將安排前往東京觀賽，為中華隊加油。據了解，蔡其昌這次並非擔任「主揪」角色，有鑑於台日之戰門票一開賣就銷售一空，不僅一票難求，網路上也出現許多高價的黃牛票。蔡其昌等人於是發起「Team Taiwan 挺台灣！與棒球英雄前進東京」募資活動，在東京租下一個場外場地，讓台灣人在東京能有個場地齊聚看球。

蔡其昌表示，在駐日代表處、文化總會，以及許多在日台灣人的努力下，成功在日本東京市區租借到三處容納千人以上的室內集會場所，將舉辦直播應援派對，合計可以集結近五千名在東京的台灣球迷，另外當天比賽的公共播映權也通過初步審查。

蔡其昌說，選擇群眾集資是因為希望應援行動是由球迷親手促成；因為是民間發起，可以直接使用Team Taiwan的名字。

「Team Taiwan 挺台灣！」募資活動一上線同樣反應熱烈，保證入場資格席次，開賣短短廿分鐘就搶光。蔡其昌還為此發文，提到東京場外五千席秒殺指，「你們這些台灣人的狼性，是不是要逼會長再去租一顆蛋啊？」