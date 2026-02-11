聽新聞
李四川：都更案土方 可運棄台北港
全台爆發土方之亂，台北市副市長李四川昨表示，與中央討論後，都更、危老案廢土可申請送到台北港，費用不增加。北市建管處則說，民間建築工程餘土即日起受理申報運棄台北港，且建立推薦機制解決去化瓶頸。
因應內政部元旦「營建剩餘土石方全流向管理」新制，全台砂石車須裝ＧＰＳ定位，監控土方流向確認合法，但全台處置場容量不足，許多土方無處可去，衍生土方之亂。
北市府修正「台北市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至台北港作業要點」，一月十六日起實施，並擴大適用對象，納入一般民間建築工程所產出的營建剩餘土石方，經北市府各目的事業主管機關推薦進入台北港，回饋金執行基準為每立方公尺六百元。
其中開放公益性的民間工程類型如都更案、危老案；以及符合北市府政策目的類型，出土總量達三萬立方公尺以上的建築工程案件；或由民間投資興辦、參與投資的建築工程案件如促參、聯合開發、設定地上權等，可由北市府或相應的簽約機關推薦進台北港處理。
李四川說，台北港規定土資場可暫存六百立方公尺基地才能送入，北市八家僅一家有資格。經協調，行政院同意租給北市七公頃台北港用地供土方去化，部分給公家、部分給八家土資場承租。
他說，都更案包含私人建案的棄土原送去台北港，雙北都要收錢且提高至一二○○元，經向行政院溝通，仍收六百元。另外，雙北每年一、二千萬立方公尺的土方，台北港年收四百萬立方公尺土方是不足，建議中央打開天花板，環境部長彭啓明同意用環差來處理，雙北廢土問題就可解決。
