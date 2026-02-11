聽新聞
0:00 / 0:00

李四川：都更案土方 可運棄台北港

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北報導

全台爆發土方之亂，台北市副市長李四川昨表示，與中央討論後，都更、危老案廢土可申請送到台北港，費用不增加。北市建管處則說，民間建築工程餘土即日起受理申報運棄台北港，且建立推薦機制解決去化瓶頸。

因應內政部元旦「營建剩餘土石方全流向管理」新制，全台砂石車須裝ＧＰＳ定位，監控土方流向確認合法，但全台處置場容量不足，許多土方無處可去，衍生土方之亂。

北市府修正「台北市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至台北港作業要點」，一月十六日起實施，並擴大適用對象，納入一般民間建築工程所產出的營建剩餘土石方，經北市府各目的事業主管機關推薦進入台北港，回饋金執行基準為每立方公尺六百元。

其中開放公益性的民間工程類型如都更案、危老案；以及符合北市府政策目的類型，出土總量達三萬立方公尺以上的建築工程案件；或由民間投資興辦、參與投資的建築工程案件如促參、聯合開發、設定地上權等，可由北市府或相應的簽約機關推薦進台北港處理。

李四川說，台北港規定土資場可暫存六百立方公尺基地才能送入，北市八家僅一家有資格。經協調，行政院同意租給北市七公頃台北港用地供土方去化，部分給公家、部分給八家土資場承租。

他說，都更案包含私人建案的棄土原送去台北港，雙北都要收錢且提高至一二○○元，經向行政院溝通，仍收六百元。另外，雙北每年一、二千萬立方公尺的土方，台北港年收四百萬立方公尺土方是不足，建議中央打開天花板，環境部彭啓明同意用環差來處理，雙北廢土問題就可解決。

台北港 李四川 公共工程 彭啓明 砂石 環境部 土方

延伸閱讀

李四川請辭參選新北市 侯友宜、劉和然力挺

准辭了？蔣萬安讚好戰友李四川：在哪我都全力支持

藍營火速整合挺李四川 王世堅意外：新北選情兩強相爭

李四川投入新北市長選戰 「朱家軍」力挺：最強戰將出列

相關新聞

非洲豬瘟事件 監院彈劾4中市府官員

台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，監察院昨公布該案彈劾案文及審查決定書，指台中市府四位有關局處首長處置失當，涉有重大違失...

歷史上的今天／1960年國際獅子會第一副會長戴維斯訪台

1960年2月12日，國際獅子會總會第一副會長戴維斯及夫人上午自美抵台，獅子會中華民國行政區所屬八分會會員在松山機場熱烈歡迎，下午最重要行程是由獅子會中華民國行政區總監馬君碩、副監彭令占及時任立法委員丘漢平陪同晉謁時任副總統陳誠，陳誠除了以元宵招待嘉賓外，特別向戴氏夫婦說明台灣土地改革的情形。

「讓領地籍謄本就像領錢一樣簡單！」從地政創新看見智慧城市的下一步

在全球城市競逐治理效能與公共服務品質的浪潮下，「智慧城市」早已不只是科技口號，而是檢驗一座城市是否具備前瞻視野與行動力的關鍵指標。從交通、醫療到行政服務，數位化、去臨櫃化與無人化，正逐步重塑市民與政府

李四川：都更案土方 可運棄台北港

全台爆發土方之亂，台北市副市長李四川昨表示，與中央討論後，都更、危老案廢土可申請送到台北港，費用不增加。北市建管處則說，...

中央115年總預算仍卡關 鐵道局：最快4月衝擊工程「恐爆廠商倒閉潮」

中央115年總預算遲未通過，連帶影響各地大型鐵路建設工程，交通部鐵道局2026年在鐵道及捷運建設計畫編列310億元預算，...

民間土方可運棄台北港 北市再出招解去化瓶頸

中央土方清運新制上路爆「土方之亂」，台北市副市長李四川今談及5項解方，包含都更、危老案廢土可直接送到台北港等。北市建管處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。