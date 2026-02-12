非洲豬瘟事件 監院彈劾4中市府官員

台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，監察院昨公布該案彈劾案文及審查決定書，指台中市府四位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，重創人民對政府防疫整備之信賴，監察院已通過對四人的彈劾案，全案移送懲戒法院審理。台中市政府回應，尊重監院依照職權的彈劾與後續司法程序。

監察院指出，被彈劾人台中農業局前局長張敬昌於我國首例非洲豬瘟官方記者會，說明疫調資訊時反覆不一甚至錯誤，遭兩位獸醫師抨擊疫調有誤，且指揮監督防疫不力，放任人員到應靜置乾燥的案場消毒，影響對案例場病毒是否清零判斷，導致防疫處境更顯艱難，重創政府形象，有重大違失。

監察院表示，被彈劾人台中環保局前局長、台中非洲豬瘟災害應變中心副指揮官陳宏益，於記者會強調案例場三年來稽查廿四次均合格，實則僅稽查廚餘兩次。監察院說，被彈劾人台中動保處前處長林儒良聽取動保處組長周百俊報告案例場豬隻死亡及訪視遭拒後，兩人竟無視斃死豬數量已逾警示標準，因循敷衍，延誤公權力強制採檢先機，暗埋禍端，等到六日後案例場爆發疫情，關鍵疫調錯漏不一。