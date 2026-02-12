聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟事件 監院彈劾4中市府官員

聯合報／ 記者李成蔭陳敬丰黃寅／台北報導

台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，監察院昨公布該案彈劾案文及審查決定書，指台中市府四位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，重創人民對政府防疫整備之信賴，監察院已通過對四人的彈劾案，全案移送懲戒法院審理。台中市政府回應，尊重監院依照職權的彈劾與後續司法程序。

監察院指出，被彈劾人台中農業局前局長張敬昌於我國首例非洲豬瘟官方記者會，說明疫調資訊時反覆不一甚至錯誤，遭兩位獸醫師抨擊疫調有誤，且指揮監督防疫不力，放任人員到應靜置乾燥的案場消毒，影響對案例場病毒是否清零判斷，導致防疫處境更顯艱難，重創政府形象，有重大違失。

監察院表示，被彈劾人台中環保局前局長、台中非洲豬瘟災害應變中心副指揮官陳宏益，於記者會強調案例場三年來稽查廿四次均合格，實則僅稽查廚餘兩次。監察院說，被彈劾人台中動保處前處長林儒良聽取動保處組長周百俊報告案例場豬隻死亡及訪視遭拒後，兩人竟無視斃死豬數量已逾警示標準，因循敷衍，延誤公權力強制採檢先機，暗埋禍端，等到六日後案例場爆發疫情，關鍵疫調錯漏不一。

非洲豬瘟 監察院 台中市 彈劾案

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟有違失…中市府4前局處長遭彈劾 市府：尊重監院職權

影／非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 楊瓊瓔這樣說

監院彈劾中市府4官員 黃守達：盧市府是監院認證的無能

賴總統歧視議員選上立委？王鴻薇：被彈劾的市長還當總統

相關新聞

非洲豬瘟事件 監院彈劾4中市府官員

台中非洲豬瘟事件去年鬧得沸沸揚揚，監察院昨公布該案彈劾案文及審查決定書，指台中市府四位有關局處首長處置失當，涉有重大違失...

歷史上的今天／1960年國際獅子會第一副會長戴維斯訪台

1960年2月12日，國際獅子會總會第一副會長戴維斯及夫人上午自美抵台，獅子會中華民國行政區所屬八分會會員在松山機場熱烈歡迎，下午最重要行程是由獅子會中華民國行政區總監馬君碩、副監彭令占及時任立法委員丘漢平陪同晉謁時任副總統陳誠，陳誠除了以元宵招待嘉賓外，特別向戴氏夫婦說明台灣土地改革的情形。

「讓領地籍謄本就像領錢一樣簡單！」從地政創新看見智慧城市的下一步

在全球城市競逐治理效能與公共服務品質的浪潮下，「智慧城市」早已不只是科技口號，而是檢驗一座城市是否具備前瞻視野與行動力的關鍵指標。從交通、醫療到行政服務，數位化、去臨櫃化與無人化，正逐步重塑市民與政府

中央115年總預算仍卡關 鐵道局：最快4月衝擊工程「恐爆廠商倒閉潮」

中央115年總預算遲未通過，連帶影響各地大型鐵路建設工程，交通部鐵道局2026年在鐵道及捷運建設計畫編列310億元預算，...

前新聞局長邵玉銘逝世 美中台關係遺作將由聯經出版

前行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於2月7日辭世，享壽87歲；由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於3月7日下午2時於新生南路...

邵玉銘追思禮拜 三月7日懷恩堂舉行

前行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於二月7日辭世，享壽87歲。由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於三月七日（六）下午二時於新生南路懷恩堂舉行。邵玉銘在病中完成的新書《中美關係與兩岸危局─百餘年來的恩怨離合》，則即將由聯經出版。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。