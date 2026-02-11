快訊

教程專業課程擬開放抵免畢業學分 學界評「一魚二吃」難解缺師問題

網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！警方到場了

國土署協調跨區去化土方 台北港暫置場拚3月底收土

中央社／ 台北11日電

內政部國土署今天表示，為擴大土方去化量能將建立「跨區支援」機制，提供彰濱產業園區供台中市及彰化縣政府評估設置暫置場，另拚台北港暫置地點能在3月底啟動收土，且收容民間單一工程出土量門檻自5萬立方公尺調降至3萬。

國土署透過新聞稿表示，為解決業者去化土方面臨困難，國土署長蔡長展今天主持「推動加速營建剩餘土石方去化3項策略」研商會議，邀中央相關部會及各縣市府與會，完整說明相關作為，並積極與地方政府溝通，加速落實土石方去化。

國土署說明，行政院1月16日就協調台灣港務公司出租台北港土地給台北市政府，更在2月4日調降台北港收容民間單一工程出土量門檻，自5萬立方公尺降至3萬，並協調雙北市政府現階段維持民間工程運至台北港每立方公尺回饋金為新台幣600元。

國土署指出，另也請台北市政府與台灣港務公司啟動行政作業，以利台北港暫置地點能在3月底啟動收土，台北市政府與新北市政府分別在2月9日、10日，完成土方申請進入台北港的公告。

國土署說，針對中部地區出土量最多的台中市，中央除提供彰濱產業園區以利台中市及彰化縣政府評估設置暫置場，並協調新竹縣政府同意以填埋型土資場協助，以解決中彰地區土方去化問題。

南部地區方面，內政部今天已發函同意台南七股新生段27公頃土地做為土方臨時暫置場所，高雄市則已規劃南星計畫以協助周邊縣市土方去化。

蔡長展補充，為加速解決土資場後端去化，今天會議決議簡化行政程序，建材行、園藝花圃行只要檢附公司行號等證明文件及使用地點，經地方政府審查核准再利用計劃即可核發聯單，並請地方政府加強流向查核及管理。

蔡長展說，國土署將於官網公開各縣市既有可收受土方的土資場、臨時暫置場、最終去化地點的收受量及期程等，並持續滾動更新相關資訊。

國土署 土方 台北港
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北市民間工程土方增去化方式 3萬方可送台北港

土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

台南首創建案土方交換模式 剩餘土方直接用於公共建設填土

緩解土方之亂…台中市公告剩餘土方異地暫置規定 9個月內要清除

相關新聞

中央115年總預算仍卡關 鐵道局：最快4月衝擊工程「恐爆廠商倒閉潮」

中央115年總預算遲未通過，連帶影響各地大型鐵路建設工程，交通部鐵道局2026年在鐵道及捷運建設計畫編列310億元預算，...

前新聞局長邵玉銘逝世 美中台關係遺作將由聯經出版

前行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於2月7日辭世，享壽87歲；由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於3月7日下午2時於新生南路...

邵玉銘追思禮拜 三月7日懷恩堂舉行

前行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於二月7日辭世，享壽87歲。由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於三月七日（六）下午二時於新生南路懷恩堂舉行。邵玉銘在病中完成的新書《中美關係與兩岸危局─百餘年來的恩怨離合》，則即將由聯經出版。

土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

中央土方清運新制上路，引發土方之亂。台北市副市長李四川今談及解方，不只都更、危老案廢土可直接送到台北港，經他與中央部會溝...

強化人本交通連結 交通部推動智慧安全便捷移動

交通部於今（10）日舉行「115 年新春記者會」，由部長陳世凱主持，並以「安全的路，我們繼續走！」為施政主軸，說明交通部已由傳統建設單位，轉型為具備高度整合與應變能力的「國家神經系統」。會中回顧 11

兒少深偽照片流竄 圖解AI「一鍵脫衣」加劇性剝削

在生成式人工智慧（AI）協助下，「一鍵脫衣」App已成為最新主流兒少性剝削的犯罪工具，展翅協會去年檢舉熱線發現58個網路平台提供ＡＩ換臉、一鍵脫衣等客製化服務，希望政府修法，嚴禁ＡＩ用於性影像產製。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。