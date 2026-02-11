國土署協調跨區去化土方 台北港暫置場拚3月底收土

內政部國土署今天表示，為擴大土方去化量能將建立「跨區支援」機制，提供彰濱產業園區供台中市及彰化縣政府評估設置暫置場，另拚台北港暫置地點能在3月底啟動收土，且收容民間單一工程出土量門檻自5萬立方公尺調降至3萬。

國土署透過新聞稿表示，為解決業者去化土方面臨困難，國土署長蔡長展今天主持「推動加速營建剩餘土石方去化3項策略」研商會議，邀中央相關部會及各縣市府與會，完整說明相關作為，並積極與地方政府溝通，加速落實土石方去化。

國土署說明，行政院1月16日就協調台灣港務公司出租台北港土地給台北市政府，更在2月4日調降台北港收容民間單一工程出土量門檻，自5萬立方公尺降至3萬，並協調雙北市政府現階段維持民間工程運至台北港每立方公尺回饋金為新台幣600元。

國土署指出，另也請台北市政府與台灣港務公司啟動行政作業，以利台北港暫置地點能在3月底啟動收土，台北市政府與新北市政府分別在2月9日、10日，完成土方申請進入台北港的公告。

國土署說，針對中部地區出土量最多的台中市，中央除提供彰濱產業園區以利台中市及彰化縣政府評估設置暫置場，並協調新竹縣政府同意以填埋型土資場協助，以解決中彰地區土方去化問題。

南部地區方面，內政部今天已發函同意台南七股新生段27公頃土地做為土方臨時暫置場所，高雄市則已規劃南星計畫以協助周邊縣市土方去化。

蔡長展補充，為加速解決土資場後端去化，今天會議決議簡化行政程序，建材行、園藝花圃行只要檢附公司行號等證明文件及使用地點，經地方政府審查核准再利用計劃即可核發聯單，並請地方政府加強流向查核及管理。

蔡長展說，國土署將於官網公開各縣市既有可收受土方的土資場、臨時暫置場、最終去化地點的收受量及期程等，並持續滾動更新相關資訊。