快訊

明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕變天…北東連5天濕冷

女毒犯撞死派出所長辯稱只想脫身 國民法官判死痛斥虐殺：人神共憤

中獎預兆？彩券行鸚鵡開金口突喊這5字 幸運兒竟刮中百萬大獎

台印首度合作電影 印度駐台代表：跨文化嶄新里程碑

中央社／ 台北11日電

台灣與印度首部合作電影「叫我驅魔男神」今天舉行特映會，印度台北協會會長德寧瀚表示，這部電影是橫跨文化、共享價值的嶄新里程碑，並展現印台雙方在數位科技的強項。

印度台北協會發布新聞稿指出，今天舉辦首部印度與台灣共同製作電影「叫我驅魔男神」（DemonHunters）特映會，台灣產官學界人士出席。

印度台北協會會長德寧瀚（Ninad Deshpande）於放映前致詞表示，「叫我驅魔男神」是一個嶄新里程碑，反映印台關係不斷深化進程；這是首個將兩地資源、技術與人才完整整合的指標計畫，這部作品的意義已超越單一電影範疇，展現出橫跨文化、共享價值與情感連結的深刻內涵。

德寧瀚特別分享，看到極具張力的「寶萊塢」動作風格與基隆等台灣城市地景結合，倍感驚艷，台灣獨特的建築街景與印度電影美學融合得極為自然，激盪出前所未有的視覺生命力。

德寧瀚表示，觀察到本片巧妙結合雙方的共同強項「數位科技」，這證明印台雙方不僅是科技領域最佳夥伴，在藝術想像力上也充滿合作潛力；而透過對祭祀、民俗與精神傳統的運用，本片成功連結台灣宮廟文化與印度古老神話，成為加深雙方民間理解、產生文化共鳴的最佳媒介。

製作人徐順理致詞時說，這部電影是一場大膽的創意實驗，旨在揉合寶萊塢電影的能量與活力，以及台灣敘事的溫情與細膩；儘管跨文化合作充滿挑戰，但在兩地幕前幕後專業人士的合作下，最終成就這部具備高度真實感且令人驚艷的印台融合之作。

印度 電影 男神
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

三上悠亞傳參演降頭電影？香港導演徐梓耀回應留想像空間

白宮態度放軟…修改美印貿易協議措辭 印度農民反更混亂

逆襲北美票房神片台灣搶先上映！「鐵肺」潛血色深海體驗深度幽閉恐懼

經濟學人：這2國從川普手上拗到最佳協議 台灣2500億投資恐難兌現

相關新聞

中央115年總預算仍卡關 鐵道局：最快4月衝擊工程「恐爆廠商倒閉潮」

中央115年總預算遲未通過，連帶影響各地大型鐵路建設工程，交通部鐵道局2026年在鐵道及捷運建設計畫編列310億元預算，...

前新聞局長邵玉銘逝世 美中台關係遺作將由聯經出版

前行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於2月7日辭世，享壽87歲；由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於3月7日下午2時於新生南路...

邵玉銘追思禮拜 三月7日懷恩堂舉行

前行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於二月7日辭世，享壽87歲。由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於三月七日（六）下午二時於新生南路懷恩堂舉行。邵玉銘在病中完成的新書《中美關係與兩岸危局─百餘年來的恩怨離合》，則即將由聯經出版。

土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

中央土方清運新制上路，引發土方之亂。台北市副市長李四川今談及解方，不只都更、危老案廢土可直接送到台北港，經他與中央部會溝...

強化人本交通連結 交通部推動智慧安全便捷移動

交通部於今（10）日舉行「115 年新春記者會」，由部長陳世凱主持，並以「安全的路，我們繼續走！」為施政主軸，說明交通部已由傳統建設單位，轉型為具備高度整合與應變能力的「國家神經系統」。會中回顧 11

兒少深偽照片流竄 圖解AI「一鍵脫衣」加劇性剝削

在生成式人工智慧（AI）協助下，「一鍵脫衣」App已成為最新主流兒少性剝削的犯罪工具，展翅協會去年檢舉熱線發現58個網路平台提供ＡＩ換臉、一鍵脫衣等客製化服務，希望政府修法，嚴禁ＡＩ用於性影像產製。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。