台印首度合作電影 印度駐台代表：跨文化嶄新里程碑

台灣與印度首部合作電影「叫我驅魔男神」今天舉行特映會，印度台北協會會長德寧瀚表示，這部電影是橫跨文化、共享價值的嶄新里程碑，並展現印台雙方在數位科技的強項。

印度台北協會發布新聞稿指出，今天舉辦首部印度與台灣共同製作電影「叫我驅魔男神」（DemonHunters）特映會，台灣產官學界人士出席。

印度台北協會會長德寧瀚（Ninad Deshpande）於放映前致詞表示，「叫我驅魔男神」是一個嶄新里程碑，反映印台關係不斷深化進程；這是首個將兩地資源、技術與人才完整整合的指標計畫，這部作品的意義已超越單一電影範疇，展現出橫跨文化、共享價值與情感連結的深刻內涵。

德寧瀚特別分享，看到極具張力的「寶萊塢」動作風格與基隆等台灣城市地景結合，倍感驚艷，台灣獨特的建築街景與印度電影美學融合得極為自然，激盪出前所未有的視覺生命力。

德寧瀚表示，觀察到本片巧妙結合雙方的共同強項「數位科技」，這證明印台雙方不僅是科技領域最佳夥伴，在藝術想像力上也充滿合作潛力；而透過對祭祀、民俗與精神傳統的運用，本片成功連結台灣宮廟文化與印度古老神話，成為加深雙方民間理解、產生文化共鳴的最佳媒介。

製作人徐順理致詞時說，這部電影是一場大膽的創意實驗，旨在揉合寶萊塢電影的能量與活力，以及台灣敘事的溫情與細膩；儘管跨文化合作充滿挑戰，但在兩地幕前幕後專業人士的合作下，最終成就這部具備高度真實感且令人驚艷的印台融合之作。