中央115年總預算仍卡關 鐵道局：最快4月衝擊工程「恐爆廠商倒閉潮」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央115年總預算遲未通過，連帶影響各地大型鐵路建設工程，鐵道局長楊正君（右三）表示，若預算未通過，最快4月將出現影響，恐導致無法定期支付工程款給廠商，財務體質不佳的廠商甚至可能面臨倒閉風險。記者胡瑞玲／攝影
中央115年總預算遲未通過，連帶影響各地大型鐵路建設工程，鐵道局長楊正君（右三）表示，若預算未通過，最快4月將出現影響，恐導致無法定期支付工程款給廠商，財務體質不佳的廠商甚至可能面臨倒閉風險。記者胡瑞玲／攝影

中央115年總預算遲未通過，連帶影響各地大型鐵路建設工程，交通部鐵道局2026年在鐵道及捷運建設計畫編列310億元預算，較2025年增幅約73％。鐵道局長楊正君今表示，今年進入施工高峰，若預算未通過，最快4月將出現影響，恐導致無法定期支付工程款給廠商，財務體質不佳的廠商甚至可能面臨倒閉風險。

楊正君指出，鐵道局2026年針對「鐵道及捷運建設計畫」編列310億元預算，相較2025年預算執行179億元，今年有相當幅度的成長，代表有若干計畫今年將步入施工高峰期，包含桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌化、台南鐵路地下化、嘉義市鐵路高架等計畫。

由於中央115年總預算仍卡關，楊正君坦言，若預算未通過，依規定只能使用前一年的額度，也就是310億元僅能執行179億元。經內部評估，預算對各案影響不一，但預估會在今年4至6月出現影響，恐導致廠商作業無法依照進度估驗計價，也就是無法定期支付工程款給廠商。

楊正君表示，時間短一點還能撐，但拖太久並非常態，甚至可能造成廠商財務問題，憂心較小型的工程廠商，會因此衍生非常複雜的工程契約終止問題。若廠商財務體質不佳，甚至可能導致廠商面臨倒閉風險，仍盼預算能夠盡快審查通過，以利工程順利進行。

